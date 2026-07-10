  MENIU  
Home > Advertorial > Top 7 echipamente de fitness pentru spații mici de antrenament: ghid practic pentru un home gym eficient

Top 7 echipamente de fitness pentru spații mici de antrenament: ghid practic pentru un home gym eficient

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Amenajarea unui spațiu de antrenament acasă nu presupune neapărat o cameră dedicată sau investiții foarte mari. Chiar și într-un apartament sau într-o încăpere de dimensiuni reduse poți crea un home gym eficient, dacă alegi echipamentele potrivite. Secretul este să optezi pentru produse versatile, compacte și ușor de depozitat, care îți permit să efectuezi un număr mare de exerciții fără a ocupa mult spațiu. Dacă îți dorești să faci mișcare în mod constant, fără să depinzi de programul unei săli de fitness, iată care sunt cele mai utile echipamente pentru un spațiu de antrenament de acasă.

1. Banca de fitness

O bancă de fitness reprezintă baza unui home gym bine organizat. Cu ajutorul acesteia poți executa exerciții pentru piept, umeri, brațe, abdomen și chiar picioare, folosind gantere sau haltere. Modelele compacte ori pliabile sunt ideale pentru locuințele în care spațiul este limitat, deoarece pot fi depozitate rapid după terminarea antrenamentului. În plus, oferă stabilitate și contribuie la executarea corectă a exercițiilor.

2. Gantere reglabile

În loc să cumperi mai multe perechi de gantere cu greutăți diferite, poți achizitiona un set de gantere reglabile, ajustand rapid greutatea în funcție de exercițiul efectuat și de nivelul tău de pregătire. Acest tip de echipament este potrivit pentru antrenamente de forță, exerciții funcționale și sesiuni de tonifiere. În plus, ocupă mult mai puțin loc decât un suport plin cu gantere clasice, fiind alegerea ideală pentru un home gym amenajat într-un spațiu restrâns.

3. Benzi elastice de rezistență

Benzile elastice sunt printre cele mai versatile accesorii pentru antrenamentele de acasă. Sunt ușoare, accesibile și permit efectuarea unei game variate de exerciții pentru toate grupele musculare. Acestea pot fi folosite pentru încălzire, recuperare, tonifiere sau dezvoltarea forței și sunt ideale atât pentru începători, cât și pentru persoanele cu experiență. În plus, pot fi depozitate într-un sertar sau într-o geantă fără să ocupe spațiu.

Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Ce veste! Este însărcinată din nou și radiază de fericire! Nimeni nu se aștepta la o asemenea surpriză din partea ei chiar acum!
Recomandarea zilei

4. Saltea pentru exerciții

O saltea de fitness de calitate oferă confort și protecție în timpul exercițiilor efectuate la sol. Este indispensabilă pentru antrenamentele de mobilitate, yoga, pilates, stretching sau exercițiile pentru abdomen. Pe lângă confort, salteaua reduce presiunea asupra articulațiilor și previne alunecarea în timpul mișcărilor. Majoritatea modelelor sunt ușor de rulat și pot fi depozitate fără dificultate.

5. Kettlebell

Kettlebell-ul este un echipament compact care permite realizarea unor antrenamente complete pentru întregul corp. Cu ajutorul acestuia poți combina exercițiile de forță cu cele de rezistență și coordonare. Swing-urile, genuflexiunile, fandările și împinsul deasupra capului sunt doar câteva dintre exercițiile care pot fi efectuate cu un singur kettlebell. Datorită dimensiunilor reduse, acesta poate fi depozitat cu ușurință într-un colț al camerei.

Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Fenomenal! Mirabela Grădinaru a pus în umbră cele mai influente femei ale planetei la Ankara! A creat o adevărată frenezie pe internet cu o apariția sa. Detaliul care a stârnit admirația tuturor!
Recomandarea zilei

6. Coardă pentru sărit

Pentru persoanele care doresc să își îmbunătățească rezistența cardiovasculară fără aparate voluminoase, coarda pentru sărit este una dintre cele mai bune opțiuni. Aceasta ocupă foarte puțin spațiu, este ușor de transportat și permite antrenamente intense într-un timp scurt. În plus, contribuie la dezvoltarea coordonării, echilibrului și vitezei de reacție. Dacă dispui de suficient loc pentru utilizare, coarda poate înlocui cu succes sesiunile de alergare sau alte exerciții cardio.

7. Bara pentru tracțiuni

O bară pentru tracțiuni montată în cadrul ușii sau pe perete oferă posibilitatea de a lucra eficient musculatura spatelui, brațelor și umerilor. Pe lângă tracțiuni, aceasta poate fi utilizată și pentru ridicări de genunchi, exerciții pentru abdomen sau alte variante de antrenament cu greutatea corpului. Este o soluție practică pentru cei care vor să își dezvolte forța fără aparate complexe.

Cum organizezi eficient un home gym într-un spațiu redus?

Un spațiu ordonat te va motiva să te antrenezi constant și va transforma fiecare sesiune într-o experiență mai plăcută.

  • înainte de a cumpăra echipamentele, stabilește clar zona destinată antrenamentelor și măsoară spațiul disponibil;
  • alege produse multifuncționale, pliabile sau ușor de depozitat, pentru a evita aglomerarea încăperii;
  • de asemenea, este recomandat să investești în echipamente de calitate, care oferă stabilitate și rezistență în timp; 
  • un număr redus de accesorii bine alese este mult mai eficient decât o colecție de aparate voluminoase utilizate rar;
  • organizează echipamentele astfel încât să ai acces rapid la ele. 

Un home gym eficient nu depinde de dimensiunea încăperii, ci de alegerea inteligentă a echipamentelor. O bancă de fitness, ganterele reglabile, benzile elastice, salteaua pentru exerciții, kettlebell-ul, coarda pentru sărit și bara pentru tracțiuni sunt suficiente pentru a realiza antrenamente complete chiar și într-un spațiu restrâns. Cu echipamente versatile și o organizare atentă, îți poți construi o rutină de antrenament eficientă, economisind timp și bucurându-te de confortul propriei locuințe.

Sursa foto: Gorilla Sports 

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au tăiat moțul fiului cel mic. Ce a ales Landon de pe tăviță: „Așa tată, așa fiu”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc au tăiat moțul fiului cel mic. Ce a ales Landon de pe tăviță: „Așa tată, așa fiu”
Cum l-a dat de gol internetul pe Tavi Clonda, după ce a vrut să facă un gest frumos pentru Gabriela Cristea: „Nu lui trebuie să îi mulțumești”
Cum l-a dat de gol internetul pe Tavi Clonda, după ce a vrut să facă un gest frumos pentru Gabriela Cristea: „Nu lui trebuie să îi mulțumești”
Proiecte speciale
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
De la produse iconice la fashion: Cum transformă Alexandra Șipa universul Lidl într-o colecție-capsulă inedită
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Un vecin instruit poate salva o viață. Vezi despre ce e vorba
Libertatea.ro
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Anthony Hopkins își lansează primul single la vârsta de 88 de ani: „Sunt fiul tatălui meu, brutarul”
Avantaje
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
Abia acum s-a aflat! 😮Fosta iubită a lui Dan Bittman, Liliana Ștefan, mama celor trei copii ai lui, este singura persoană din România care...
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
A locuit în vile de lux în America și Snagov, dar stai să vezi cum arată casa din Dubai în care trăiește azi Reghe alături de Corina, Liam și Landon. Diferența e colosală!
Elle
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Livia Eftimie, prima reacție după ce Spike a făcut declarații controversate despre relația lor și divorțul ei de Cătălin Bordea: „E viața mea, am trăit-o. Știu…”
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Adesea criticată pentru alegerile sale vestimentare, Mirabela Grădinaru a surprins extrem de plăcut la Summitul NATO din Ankara, alături de Donald Trump și Emmanuel Macron. Cum arată ținutele purtate de partenera lui Nicușor Dan. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Bonnie Tyler a murit. Cu ce boală s-a luptat artista și ce avere a lăsat în urmă
Fiul lui Christian Sabbagh a fost operat la Viena. George a fost diagnosticat cu autism de la o vârstă fragedă 
Fiul lui Christian Sabbagh a fost operat la Viena. George a fost diagnosticat cu autism de la o vârstă fragedă 
Delia Salchievici de la Desafio s-a despărțit de iubit: „Părea că discut cu un perete”
Delia Salchievici de la Desafio s-a despărțit de iubit: „Părea că discut cu un perete”
Dana Rogoz și Radu Dragomir, aniversare specială. Ce au făcut cu ocazia celor 14 ani de căsnicie
Dana Rogoz și Radu Dragomir, aniversare specială. Ce au făcut cu ocazia celor 14 ani de căsnicie
Horoscop săptămânal 13 - 19 iulie 2026. Perioadă de coșmar. O zodie are parte de certuri, neînțelegeri sau chiar rupturi temporare în familie
Horoscop săptămânal 13 - 19 iulie 2026. Perioadă de coșmar. O zodie are parte de certuri, neînțelegeri sau chiar rupturi temporare în familie
Observator News
ANIMAŢIE. Pasager tras afară pe hubloul avionului, care s-a spart. "Jumătate din corp era pe geam"
ANIMAŢIE. Pasager tras afară pe hubloul avionului, care s-a spart. "Jumătate din corp era pe geam"
Libertatea pentru Femei
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Breaking grav, știre în curs de desfășurare // Șoc în România! Cine e, de fapt, bărbatul care a murit fulgerător în parcarea #BeachPlease // Ce moarte cumplită... Cel puțin înfiorător ce-a putut păți..
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Wow! Mara Bănică, fix ca o leoaică în direct! A dat afară din emisiune o cântăreață! Ce a scos-o din minți? ”Vă rog să mi-o scoateți din direct! Niciodată în viața mea nu pot s..
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Se întâmplă ACUM cu Cristina Cioran, singură cu doi copii, cu tatăl lor în închisoare. România, cu sufletul alături de draga noastră
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Viața bate filmul! S-a căsătorit în urmă cu șapte ani cu Olguta Vasilescu și se știe că are un băiat din mariajul anterior. Însă ce s-a aflat despre PRIMA SOȚIE a lui Claudiu Manda i-a înmărmurit pe toți. Dar mai ales gestul făcut de Olguța pentru mama copilului soțului e chiar cireașa de pe tort. Așa ceva chiar nu vezi prea des
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Breaking news! Informația ȘOCANTĂ a momentului 😞 Îndrăgitul nostru român, admirat și apreciat de mulți, A MURIT în urmă cu puțin timp. Apropiații lui au rămas fără cuvinte, familia e sfâșiată de durere...Ce pierdere 💔 TULBURĂTOR, ce s-a întâmplat, de fapt, cu el și cum a murit...Înfiorător, ce veste și ce plecare
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
Anunțul de ULTIMĂ ORĂ făcut de Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, la numai 10 luni după ce a devenit mamă: „Viața mea...”
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
E știrea emoționantă a zilei! Ce frumooos ❤️❤️❤️ Laura Cosoi A...vezi mai mult
Redactia.ro
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
Doliu în lumea televiziunii din România. A murit o cunoscută realizatoare TV. A făcut parte și din echipa Antenei 1
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Doliu în lumea muzicii! A murit Bonnie Tyler
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Toate privirile pe Prima Doamna!! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la dineul oficial din Ankara. Toți au vorbit despre rochia galbenă, dar surpriza a venit câteva ore mai târziu
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Durere fără margini pentru un fost finalist MasterChef! Soția lui s-a stins la doar 39 de ani
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Umflarea picioarelor poate ascunde o problemă de inimă și chiar un risc de infarct. Mergi la medic dacă inflamația durează mai mult de câteva zile
Umflarea picioarelor poate ascunde o problemă de inimă și chiar un risc de infarct. Mergi la medic dacă inflamația durează mai mult de câteva zile
Certificat de handicap permanent pentru românii cu această boală cronică. Cele 3 condiții care pot elimina reevaluările periodice
Certificat de handicap permanent pentru românii cu această boală cronică. Cele 3 condiții care pot elimina reevaluările periodice
Alertă de furtună magnetică. Acestea sunt cele mai intense zile din iulie
Alertă de furtună magnetică. Acestea sunt cele mai intense zile din iulie
Respirația urât mirositoare care poate anunța o boală gravă de ficat. Semnul pe care nu trebuie să îl ignori
Respirația urât mirositoare care poate anunța o boală gravă de ficat. Semnul pe care nu trebuie să îl ignori
TV Mania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
Imperiul imobiliar al Andreei Esca! De la vila exclusivistă din Snagov, la casele istorice din Capitală și căsuțele de poveste din Transilvania
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
A apărut AȘA pe covorul roșu la aproape 51 de ani, dar realitatea din spatele imaginilor de la Paris este cu totul alta! Superba Charlize Theron recunoaște sincer prin ce chinuri fizice trece acum
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Incredibil cum arată la 56 de ani! Loredana Groza a încins spiritele la piscină în Monaco: „Câte grade sunt acolo? 60?”
Realitatea brutală din „Maldivele Italiei”! Cât a dat Corina Caragea pe două șezlonguri și o umbrelă în Puglia: „Nici măcar în primul rând și...”
Realitatea brutală din „Maldivele Italiei”! Cât a dat Corina Caragea pe două șezlonguri și o umbrelă în Puglia: „Nici măcar în primul rând și...”
CSID.ro
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
Cum a slăbit Sore 30 de kilograme în doar 9 luni. Ce a scos din alimentație și regula pe care o respectă de ani de zile
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
Dieta de 6.000 de calorii a lui Erling Haaland. Ce mănâncă „mașina de goluri” a Norvegiei pentru a domina fotbalul mondial
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
Promisiunea făcută soției l-a ținut departe de fotbal. De ce Gabi Mureșan nu a mai vrut să devină antrenor după retragere?
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Așa arată Monica Bârlădeanu la 47 de ani! Apariția în costum de baie i-a impresionat pe fani. „Inelul pe care îl tot flutur e...”
Libertatea
Nepoții au pierdut peste 2.800.000 de euro în favoarea unchiului. De ce a fost anulat testamentul unui bărbat de 93 de ani
Nepoții au pierdut peste 2.800.000 de euro în favoarea unchiului. De ce a fost anulat testamentul unui bărbat de 93 de ani
Vacanțe în familie: cele mai potrivite hoteluri cu aquapark din Marea Mediterană și din Marea Roșie
Vacanțe în familie: cele mai potrivite hoteluri cu aquapark din Marea Mediterană și din Marea Roșie
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Nou val de ploi torențiale, grindină și vijelii în aproape toată țara, de duminică. Prognoza meteo ANM în perioada 13 iulie – 9 august 2026
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 11 – 17 iulie 2026. Luna Nouă în Rac
Horoscop Urania | Previziuni astrologice pentru perioada 11 – 17 iulie 2026. Luna Nouă în Rac
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton