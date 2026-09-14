  MENIU  
Home > Advertorial > Soluții pentru tratarea ochilor roșii și iritați

Soluții pentru tratarea ochilor roșii și iritați

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ochii roșii și iritați apar frecvent, fie după multe ore petrecute la ecran, fie în sezonul alergiilor sau în timpul unei infecții. De cele mai multe ori, disconfortul este ușor și trece rapid dacă aplici măsuri simple. Alteori, roșeața ascunde o problemă care necesită evaluare medicală.

În acest ghid găsești explicații clare despre cauzele posibile, ce poți face acasă pentru ameliorarea simptomelor și în ce situații trebuie să consulți un specialist. Informațiile au scop orientativ și nu înlocuiesc un consult oftalmologic.

1. Identifică posibilele cauze ale ochilor roșii

Primul pas este să înțelegi de ce au apărut simptomele. Roșeața oculară apare prin dilatarea vaselor de sânge de la nivelul conjunctivei, membrana subțire care acoperă partea albă a ochiului.

Uscăciunea oculară

Sindromul de ochi uscat apare atunci când filmul lacrimal nu hidratează suficient suprafața oculară. Poți simți usturime, senzație de corp străin („nisip în ochi”), arsură sau vedere ușor încețoșată care se ameliorează după clipit.

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său
Recomandarea zilei

Lucrul prelungit la calculator, aerul condiționat, vântul sau purtarea lentilelor de contact favorizează evaporarea lacrimilor. În majoritatea cazurilor, simptomele se accentuează seara.

Alergiile

Conjunctivita alergică apare frecvent primăvara sau în contact cu praf, acarieni ori păr de animale. Ochii devin roșii, te mănâncă intens și lăcrimează abundent, de obicei bilateral. Poți avea și strănut sau nas înfundat.

Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Mirabela Grădinaru a întors toate privirile la nunta ministrului Alexandru Nazare! Cum a apărut îmbrăcată partenera președintelui Nicușor Dan / FOTO
Recomandarea zilei

Conjunctivita infecțioasă

Infecțiile virale sau bacteriene provoacă roșeață, secreții și lipirea pleoapelor dimineața. Forma virală se transmite ușor prin mâini sau obiecte contaminate. Forma bacteriană determină secreții mai dense, gălbui-verzui.

La copii, tabloul clinic poate evolua rapid. Pentru informații detaliate despre tratamentul ochilor roșii la copii, informează-te din surse de specialitate și solicită consult medical. 

Iritații mecanice sau factori de mediu

O geană, praf, fum sau substanțe iritante pot declanșa roșeață bruscă la un singur ochi. Lentilele de contact purtate peste durata recomandată cresc riscul de iritație și infecție.

Dacă roșeața apare imediat după contactul cu un factor extern, îndepărtează cauza și monitorizează evoluția în următoarele ore.

2. Măsuri de prim ajutor la domiciliu

Dacă nu ai durere intensă sau tulburări de vedere, poți începe cu măsuri simple.

Aplică comprese potrivite

  • Pentru mâncărime și inflamație ușoară, folosește comprese reci timp de 5–10 minute, cu ochii închiși.
  • Pentru blefarită sau disfuncția glandelor Meibomius, aplică comprese călduțe pentru a fluidiza secrețiile.

Folosește întotdeauna materiale curate și evită presiunea excesivă asupra globului ocular.

Respectă regula 20-20-20

Dacă lucrezi la ecran, la fiecare 20 de minute privește 20 de secunde un obiect aflat la aproximativ 6 metri. Clipește conștient mai des. Această tehnică ajută la refacerea filmului lacrimal și reduce oboseala oculară.

Evită frecarea ochilor

Mâncărimea te poate tenta să îți freci ochii. Acest gest agravează inflamația și poate introduce germeni. Spală-te pe mâini și aplică o compresă rece în loc să freci zona.

Dacă simptomele persistă peste 48 de ore sau se agravează, programează un consult.

3. Alegerea și folosirea lacrimilor artificiale sau a soluțiilor de curățare

Lacrimile artificiale reprezintă o opțiune frecvent utilizată pentru uscăciune și iritații ușoare. Acestea hidratează suprafața oculară și stabilizează filmul lacrimal.

Cum alegi lacrimile artificiale

Pentru utilizare frecventă, alege formule fără conservanți, mai ales dacă le aplici de mai multe ori pe zi. Conservanții pot irita ochiul în cazul folosirii frecvente.

Citește instrucțiunile de pe ambalaj și discută cu farmacistul dacă ai nelămuriri. Evită să folosești picături vasoconstrictoare în mod repetat; acestea reduc temporar roșeața, dar nu tratează cauza și pot accentua simptomele după întrerupere.

Cum aplici corect picăturile

  1. Spală-te pe mâini.
  2. Înclină capul pe spate și trage ușor pleoapa inferioară.
  3. Instilează picătura fără să atingi ochiul cu vârful flaconului.
  4. Închide ochiul câteva secunde.

Dacă porți lentile de contact, verifică dacă produsul este compatibil cu acestea sau îndepărtează lentilele înainte de aplicare.

Igiena pleoapelor

Pentru iritații recurente sau blefarită, curăță marginile pleoapelor cu soluții dedicate sau ser fiziologic steril. Folosește un tampon diferit pentru fiecare ochi și șterge delicat dinspre interior spre exterior.

4. Igiena ochilor și prevenirea episoadelor recurente

Multe episoade de ochi roșii pot fi prevenite prin măsuri simple, aplicate constant.

Adoptă o rutină corectă

  • Spală-te frecvent pe mâini.
  • Evită să îți atingi ochii cu mâinile neigienizate.
  • Nu împărți prosoape, perne sau produse cosmetice pentru ochi.

Dacă folosești lentile de contact, respectă programul de înlocuire și utilizează soluție proaspătă la fiecare curățare. Nu dormi cu lentilele decât dacă medicul ți-a recomandat explicit acest lucru.

Controlează factorii de mediu

Menține un nivel adecvat de umiditate în locuință, mai ales iarna. Aerisește regulat și evită expunerea la fum sau vapori iritanți. În zilele cu vânt sau praf, poartă ochelari de protecție.

Hidratează-te corespunzător și dormi 7–8 ore pe noapte. Odihna susține regenerarea suprafeței oculare și stabilizează filmul lacrimal.

5. Când trebuie să consulți un specialist

Unele simptome indică necesitatea unui consult oftalmologic rapid.

Solicită evaluare medicală dacă apar:

  • durere oculară intensă;
  • scăderea acuității vizuale;
  • sensibilitate accentuată la lumină;
  • secreții purulente abundente;
  • roșeață apărută după un traumatism sau contact cu substanțe chimice.

Dacă observi o pată roșie intensă pe albul ochiului, fără durere sau afectarea vederii, poate fi vorba despre o hemoragie subconjunctivală. De regulă, se resoarbe spontan în 1–2 săptămâni, dar discută cu medicul dacă episodul se repetă.

Nu administra tratamente după recomandări informale și nu folosi medicamente rămase de la episoade anterioare. Fiecare caz necesită evaluare individuală. Consultă medicul sau farmacistul înainte de a începe orice tratament, mai ales în cazul copiilor, persoanelor cu boli cronice sau al celor care poartă lentile de contact.

Ochii roșii și iritați au, în majoritatea situațiilor, cauze ușoare și tranzitorii. Identifică factorul declanșator, aplică măsuri de igienă și hidratare oculară și monitorizează evoluția. Dacă apar simptome persistente sau severe, programează un consult și tratează problema responsabil.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cine este Cristina Ionașcu de la Burlacii: Foc în Paradis. Povestea de viață a concurentei rămase orfană de la o vârstă fragedă
Cine este Cristina Ionașcu de la Burlacii: Foc în Paradis. Povestea de viață a concurentei rămase orfană de la o vârstă fragedă
Unde și-a lăsat Mădălina Apostol fiica în noaptea tragediei. Care au fost ultimele cuvinte ale iubitei lui Nick Rădoi
Unde și-a lăsat Mădălina Apostol fiica în noaptea tragediei. Care au fost ultimele cuvinte ale iubitei lui Nick Rădoi
Proiecte speciale
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Avantaje
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mădălina Apostol a murit. Partenera lui Nick Rădoi s-a stins din viață în noaptea de sâmbătă spre duminică
Mara Bănică, avertisment dureros după moartea Mădălinei Apostol: "Să nu mai râdeți niciodată, niciunul, de depresie! Trei prunci au rămas fără mamă!"
Mara Bănică, avertisment dureros după moartea Mădălinei Apostol: "Să nu mai râdeți niciodată, niciunul, de depresie! Trei prunci au rămas fără mamă!"
Cum a slăbit Adela Popescu înainte de lansarea serialului „Fără Urmă”: „Nu se mai putea pentru că la Șușani am făcut ravagii și eram atât de frustrată că mă scotea Radu în fiecare zi la mișcare și muream” / Exclusiv
Cum a slăbit Adela Popescu înainte de lansarea serialului „Fără Urmă”: „Nu se mai putea pentru că la Șușani am făcut ravagii și eram atât de frustrată că mă scotea Radu în fiecare zi la mișcare și muream” / Exclusiv
Ce s-a întâmplat cu Florin Marin după moartea fostului preot Philip Clements. Românul a moștenit o avere, iar acum trăiește o nouă poveste de dragoste
Ce s-a întâmplat cu Florin Marin după moartea fostului preot Philip Clements. Românul a moștenit o avere, iar acum trăiește o nouă poveste de dragoste
Nick Rădoi, mesaj îndurerat după moartea Mădălinei Apostol: „În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să o salvăm”
Nick Rădoi, mesaj îndurerat după moartea Mădălinei Apostol: „În timpul tentativelor anterioare de a-și lua viața, am reușit să o salvăm”
Observator News
Românul care a ucis o atletă în Marea Britanie va fi deportat. Argumentul cu care a încercat să rămână în ţară
Românul care a ucis o atletă în Marea Britanie va fi deportat. Argumentul cu care a încercat să rămână în ţară
Libertatea pentru Femei
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Boala autoimuna de care suferea Madalina Apostol, de fapt. Ii provoca dureri cumplite
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
3 vitamine esențiale pe care femeile ar trebui să le ia la menopauză
3 vitamine esențiale pe care femeile ar trebui să le ia la menopauză
ALERTĂ pentru cei care iau medicamente pentru colesterol! Fructul pe care medicii spun să-l eviți
ALERTĂ pentru cei care iau medicamente pentru colesterol! Fructul pe care medicii spun să-l eviți
Ce să faci în noaptea de Înălțarea Sfintei Cruci pentru liniște și spor. Obiceiul pe care mulți îl respectă
Ce să faci în noaptea de Înălțarea Sfintei Cruci pentru liniște și spor. Obiceiul pe care mulți îl respectă
5 lucruri de evitat după ora 17:00 pentru a reduce riscul de AVC
5 lucruri de evitat după ora 17:00 pentru a reduce riscul de AVC
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Libertatea
Câți români s-au uitat la Cătălin Măruță pe Antena 1
Câți români s-au uitat la Cătălin Măruță pe Antena 1
Apă cu petrol, vândută ca leac miraculos pentru pacienții cu cancer în Serbia. Oncolog: „Distruge măduva osoasă”
Apă cu petrol, vândută ca leac miraculos pentru pacienții cu cancer în Serbia. Oncolog: „Distruge măduva osoasă”
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton