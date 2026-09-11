  MENIU  
Home > Advertorial > Căni creștine personalizate: cadoul perfect pentru cei dragi și pentru orice ocazie specială

Căni creștine personalizate: cadoul perfect pentru cei dragi și pentru orice ocazie specială

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Găsirea unui cadou cu adevărat semnificativ pentru o persoană dragă a devenit o provocare tot mai mare în lumea noastră aglomerată de obiecte generice și produse standardizate. Când vine vorba de a face un dar unei persoane credincioase, dificultatea se amplifică, vrei ceva care să reflecte credința sa, care să aibă valoare spirituală, care să dureze mai mult decât primele câteva zile după primire. Cănile creștine personalizate au devenit soluția preferată a milioane de creștini din întreaga lume tocmai pentru că îmbină perfect utilul cu semnificativul, cotidianul cu sacrul.

Un cadou care ajunge zilnic în mâinile destinatarului, care îi însoțește momentele de liniște de dimineață, care îi amintește constant de dragostea celor care i-au făcut acel dar și de dragostea lui Dumnezeu, iată ce înseamnă cu adevărat un dar care contează. În acest articol vom explora de ce cănile creștine personalizate reprezintă alegerea perfectă pentru atât de multe ocazii, cum să alegi mesajul potrivit și unde poți găsi opțiunile cele mai frumoase pentru cei dragi.

De ce cănile creștine personalizate sunt cadoul perfect

Există câteva calități unice care fac din cănile creștine cu mesaj personalizat un cadou aparte, imposibil de înlocuit cu alte obiecte comune. Aceste calități explică popularitatea lor crescândă în comunitățile creștine.

Utilitate zilnică reală: Spre deosebire de multe cadouri decorative care sfârșesc uitate într-un dulap, cana devine parte integrantă a rutinei zilnice a destinatarului. Fiecare cafea de dimineață, fiecare ceai de seară, fiecare pauză de lucru înseamnă o interacțiune directă cu darul primit.

S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
Recomandarea zilei

Mesaj spiritual permanent: Versetul sau mesajul înscripționat lucrează tăcut, dar constant, în inima celui care folosește cana. Studiile arată că expunerea repetată la mesaje pozitive influențează semnificativ starea de spirit și convingerile pe termen lung.

Personalizare care contează: O cană cu numele destinatarului, cu un mesaj ales special pentru el sau cu o dedicație personală transmite un nivel de atenție și grijă pe care un cadou generic nu îl poate egala niciodată.

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Recomandarea zilei

Durabilitate și calitate: O cană de calitate durează ani întregi, devenind adesea obiectul favorit al destinatarului. Cadoul continuă astfel să bucure și să inspire mult după momentul primirii.

Valoare emoțională crescută în timp: Amintirea persoanei care a oferit cana și a ocaziei speciale rămâne asociată obiectului, îmbogățindu-l cu semnificație emoțională tot mai profundă.

Ocaziile care merită cu adevărat un dar spiritual

Există multiple momente din viața creștinilor când o cană personalizată reprezintă alegerea perfectă. Iată principalele ocazii pentru care acest tip de cadou este ideal:

  • Botezuri și nași de botez — un dar simbolic pentru începutul călătoriei spirituale
  • Cununii creștine — mesaje despre iubire, credință și unitatea familiei
  • Aniversări și zile de naștere — versete personalizate pentru destinatar
  • Ziua mamei și a tatălui — mesaje de recunoștință și binecuvântare
  • Ziua învățătorilor și pastorilor — apreciere pentru slujirea spirituală
  • Confirmare și prima împărtășanie — repere spirituale importante
  • Aniversări de căsătorie — celebrarea legământului marital
  • Absolvire de școală sau facultate — încurajare pentru drumul viitor
  • Pensionare — un nou capitol al vieții spirituale
  • Momente dificile — cană cu verset de mângâiere pentru cei încercați

Fiecare dintre aceste momente devine mai memorabil când este marcat cu un dar care poartă semnificație spirituală profundă. Cana nu este doar un obiect utilitar, ci devine un simbol al momentului important care este comemorat.

Cum să alegi mesajul potrivit pentru destinatar

Alegerea mesajului potrivit este arta care transformă o cană obișnuită într-un cadou memorabil. Iată câteva principii care te ajută să faci alegerea perfectă pentru fiecare destinatar în parte.

Cunoaște preferințele spirituale ale destinatarului: Fiecare persoană are versete și teme spirituale care rezonează special cu ea. Dacă știi că sora ta iubește Psalmii, iar prietena ta găsește mângâiere în Epistolele lui Pavel, alegerea devine mult mai simplă și mai personalizată.

Consideră etapa de viață: Un tânăr abia botezat va rezona diferit față de un pastor cu 30 de ani de slujire. Alege mesaje adecvate momentului spiritual în care se află destinatarul.

Adaptează la ocazie: Un botez cere versete despre înnoire și copilărie spirituală. O cununie cerea texte despre iubire și fidelitate. O aniversare de pensionare cere mesaje despre binecuvântarea vieții împlinite.

Include elementul personal: Numele destinatarului, data importantă sau o dedicație scurtă transformă un mesaj generic într-unul cu adevărat personal.

Evită mesajele complicate teologic: Pentru cadouri, funcționează cel mai bine mesajele simple, clare și inspiraționale, nu texte care necesită interpretare complexă.

Alege mesaje pozitive și încurajatoare: Cana va fi folosită zilnic, deci mesajul ei trebuie să aducă bucurie și inspirație, nu îngrijorare sau tristețe.

Ce face o cană creștină cu adevărat specială

Nu toate cănile personalizate sunt egale ca și calitate. Iată elementele care disting un produs de excepție de opțiunile mediocre.

Calitatea materialului: Ceramica de bună calitate reține căldura, nu se pătează în timp și își păstrează aspectul de nou pentru mulți ani. O cană ieftină se degradează vizibil după câteva luni.

Tehnica de imprimare: Metodele profesionale precum sublimarea sau imprimarea specială asigură durabilitatea mesajului chiar și după sute de spălări. Etichetele lipite sau imprimările de calitate slabă se șterg rapid.

Calitatea designului: Combinația armonioasă de culori, tipografie plăcută, echilibrul între text și elemente vizuale — toate acestea disting un produs artizanal de unul industrial.

Capacitatea potrivită: Cănile de 300-350 ml sunt considerate ideale pentru cafea, ceai sau ciocolată caldă — nici prea mici, nici prea mari.

Compatibilitatea cu mașina de spălat și cuptorul cu microunde: O cană bună trebuie să reziste utilizării zilnice fără compromisuri de aspect sau siguranță.

Ambalajul cadou: O cutie frumoasă transformă predarea cadoului într-un moment special, adăugând valoare emoțională experienței.

Idei creative pentru personalizarea unei căni creștine

Pentru a face un cadou cu adevărat memorabil, iată câteva idei creative de personalizare care ies din tiparul obișnuit.

  • Combinația verset + nume — de exemplu „Ionela — Filipeni 4:13”
  • Data unei ocazii speciale — botez, cununie, aniversare
  • Un citat favorit al destinatarului dacă știi care este
  • O binecuvântare personalizată compusă special pentru persoană
  • Numele familiei complete pentru cadouri destinate cuplurilor
  • Simboluri creștine subtile integrate în design
  • Un mesaj în limba română combinat cu unul într-o limbă favorită a destinatarului
  • Referință biblică favorită cu adresa completă
  • Rugăciune scurtă pentru începutul zilei

Combinarea creativă a acestor elemente transformă un cadou standard într-o creație unică, imposibil de replicat.

Unde găsești cele mai frumoase căni creștine personalizate

Pentru cei care caută opțiuni de calitate în piața românească, o colecție extinsă de cani crestine personalizate este disponibilă la Librăria Maranatha, cu modele diverse pentru toate ocaziile și preferințele. Colecția include mesaje pentru bărbați și femei, pentru tineri și vârstnici, pentru ocazii festive și pentru uz zilnic, toate realizate cu atenție la calitate și detalii.

Când alegi un furnizor pentru astfel de cadouri, verifică următoarele aspecte esențiale:

  • Diversitatea colecției — pentru a avea opțiuni potrivite oricărei ocazii
  • Calitatea materialelor folosite pentru fabricarea cănilor
  • Tehnica de imprimare care asigură durabilitatea mesajelor
  • Fotografii clare ale produselor pentru evaluarea corectă înainte de comandă
  • Termenele de livrare rezonabile, mai ales pentru cadourile cu termen limită
  • Politica de retur în caz de defecte sau probleme
  • Recenzii ale clienților care confirmă calitatea produselor primite
  • Opțiuni de ambalare pentru cadouri gata de oferit

Cum să prezinți cadoul pentru maximum de impact

Modul în care oferi cadoul contează aproape la fel de mult cât cadoul în sine. Iată câteva sfaturi pentru a face din prezentarea cănii un moment cu adevărat memorabil.

Ambalarea cu grijă: Chiar dacă unele căni vin în cutii proprii, adăugarea unei fundițe frumoase sau a unui element decorativ personal ridică impresia generală.

Cartea de felicitare personalizată: O scrisoare scurtă, scrisă de mână, care explică de ce ai ales acel mesaj specific pentru destinatar, transformă cadoul într-o experiență emoțională profundă.

Momentul potrivit al ofertei: Alege un moment liniștit, când destinatarul poate aprecia pe deplin gestul, nu unul în mijlocul agitației unei petreceri mari.

Adaugă complementari: O pungă cu cafea de specialitate, o cutie de ceai premium sau ciocolată caldă transformă cadoul într-un pachet complet pentru primul moment de relaxare cu noua cană.

Poza împreună: Fotografia momentului primirii devine în timp o amintire prețioasă, atât pentru tine cât și pentru destinatar.

Concluzie: cadoul care continuă să bucure

Într-o lume în care obiectele materiale se acumulează rapid și își pierd valoarea aproape la fel de rapid, un cadou care combină utilitate zilnică cu semnificație spirituală profundă este cu adevărat prețios. Cănile creștine personalizate reprezintă exact această categorie rară de daruri — accesibile ca preț, dar bogate ca sens, practice ca utilizare, dar profunde ca impact emoțional și spiritual.

Fiecare dimineață în care destinatarul își va turna cafeaua în cana ta va fi un moment în care va fi amintit de tine, de dragostea ta pentru el și, mai presus de toate, de dragostea lui Dumnezeu pentru amândoi. Puține cadouri pot oferi o astfel de valoare compusă în timp, iar acesta este motivul pentru care cănile creștine cu mesaj devin an de an alegerea preferată a milioane de credincioși din întreaga lume.

Începe astăzi căutarea cadoului perfect pentru persoana dragă din viața ta. Explorează colecțiile disponibile, alege mesajul care va rezona cu destinatarul și oferă un dar care va continua să inspire zi de zi, mult după momentul special al primirii sale.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Camelia Șucu, strălucitoare la Festivalul de Film de la Veneția 2026
Camelia Șucu, strălucitoare la Festivalul de Film de la Veneția 2026
Cine este Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii 2026. La 28 de ani are propria afacere în București
Cine este Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii 2026. La 28 de ani are propria afacere în București
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Ultima oră! Cine e OUT de la "Românii au talent". S-a aflat cine pleacă pentru a-i face loc Nadiei Comăneci! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, e știrea momentului în televiziune
Ultima oră! Cine e OUT de la "Românii au talent". S-a aflat cine pleacă pentru a-i face loc Nadiei Comăneci! Nimeni nu se aștepta la așa ceva, e știrea momentului în televiziune
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 
Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 
Ce se întâmplă cu Lora. Vedeta a făcut declarații despre starea ei de sănătate: „O să fac infiltrații”
Ce se întâmplă cu Lora. Vedeta a făcut declarații despre starea ei de sănătate: „O să fac infiltrații”
Ce spune What’s Up, după eliminarea de la Asia Express: „Moștenitori s-ar putea să fie de acolo făcuți”
Ce spune What’s Up, după eliminarea de la Asia Express: „Moștenitori s-ar putea să fie de acolo făcuți”
Reacția Irinei Rimes după ce Theo Rose urcă pe scena Vocea României: „Eu la anul plec și scaunul ăsta rămâne liber”
Reacția Irinei Rimes după ce Theo Rose urcă pe scena Vocea României: „Eu la anul plec și scaunul ăsta rămâne liber”
Andreea Bălan le-a interzis fetițelor un lucru de care alți copii sunt dependenți. "Este singura din clasă care nu are!"
Andreea Bălan le-a interzis fetițelor un lucru de care alți copii sunt dependenți. "Este singura din clasă care nu are!"
Observator News
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Ultimele imagini cu generalul Dorin Ioniță în viață. Ce s-a întâmplat cu doar câteva ore înainte ca acesta să fie găsit mort
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Până la 4.325 de lei pe lună pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi noul ajutor
Până la 4.325 de lei pe lună pentru persoanele cu handicap. Cine poate primi noul ajutor
Un copil de șase ani a intrat în comă de la un plasture aplicat pe o rană. Ce conținea acesta
Un copil de șase ani a intrat în comă de la un plasture aplicat pe o rană. Ce conținea acesta
Ficatul gras: 5 legume simple care pot ajuta la reducerea grăsimii din ficat
Ficatul gras: 5 legume simple care pot ajuta la reducerea grăsimii din ficat
500 de lei în plus fără nicio cerere. Pensionarii care vor primi automat banii în decembrie
500 de lei în plus fără nicio cerere. Pensionarii care vor primi automat banii în decembrie
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Libertatea
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”
Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton