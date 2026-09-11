  MENIU  
Home > Advertorial > Melatonina pentru somn: ora administrării contează înainte să mărești doza

Melatonina pentru somn: ora administrării contează înainte să mărești doza

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Melatonina nu este un somnifer clasic. Ea transmite organismului că se apropie perioada de odihnă, iar momentul administrării poate conta la fel de mult ca produsul ales.

Acest ghid se adresează adulților care adorm greu, au un program schimbat, lucrează în ture sau se confruntă cu efectele unei călătorii între fusuri orare. Dacă nopțile albe se repetă, nu amâna căutarea cauzei și nu crește doza după ureche. O administrare făcută la ora nepotrivită poate să nu ajute, iar uneori poate lăsa somnolență, dureri de cap a doua zi sau vise neplăcute.

Cum te ajută melatonina să adormi când ritmul s-a decalat

Melatonina este un hormon produs de creier ca răspuns la întuneric. Nivelul ei crește seara și scade atunci când apare lumina, inclusiv lumina emisă de telefon, televizor sau laptop. Acest ritm îi transmite organismului că se apropie ora de somn, însă nu funcționează ca un buton care te doboară imediat.

Pentru unele persoane, melatonina poate scurta timpul necesar pentru a adormi. Efectul este mai probabil atunci când problema ține de ceasul biologic: adormi constant foarte târziu, ai schimbat fusul orar sau alternezi programul de zi cu turele de noapte. În cazul insomniei persistente, cercetările nu arată că suplimentele rezolvă singure toate dificultățile legate de durata sau calitatea somnului (Mayo Clinic, 2025).

S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
S-au ascuns după o mașină, pe o străduță lăturalnică și... n-au mai ținut cont de nimic! Au fost prinși de paparazzi într-un moment intim!
Recomandarea zilei

Poți privi administrarea ca pe un semnal trimis la momentul potrivit, nu ca pe o metodă de a forța somnul. Contează și ce se întâmplă după ce iei produsul:

– redu lumina puternică din încăpere;

Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Ce s-a aflat acum despre Marius Pancu, prezentatorul Observatorului de Noapte, de la Antena 1. Detalii neștiute din trecutul său. Cum a ajuns viral pe TikTok și ce mesaje primește de la femeile din România
Recomandarea zilei

– lasă telefonul deoparte sau activează o lumină slabă a ecranului;

– păstrează o oră de culcare cât mai apropiată de la o seară la alta;

– nu combina melatonina cu alcool, sedative sau alte produse care provoacă somnolență fără sfatul unui specialist;

– evită să te urci la volan dacă te simți amețit sau somnoros.

Experiențele oamenilor arată cât de mult poate conta ora. După ce a mutat administrarea cu câteva ore înainte de culcare, DianaMarie1616 a relatat că melatonina a început să o ajute, deși înainte avea impresia că nu funcționează. (DianaMarie1616, YouTube, [Cum se ia melatonina pentru somn?], septembrie 2025)

Această experiență nu stabilește o oră potrivită pentru toată lumea. Arată însă un lucru ușor de ratat: dacă iei melatonina abia când te-ai băgat în pat și te aștepți să acționeze imediat, este posibil să ratezi fereastra în care organismul ar fi putut primi semnalul de odihnă.

Cum se ia melatonina corect pentru un somn mai ușor

Prima regulă este simplă: citește prospectul produsului ales și respectă doza indicată. Produsele cu melatonină pot avea concentrații și forme diferite, iar un comprimat cu eliberare prelungită nu se folosește la fel ca unul obișnuit. Dacă alegi suplimente cu melatonină de pe Helpnet.ro, citește întotdeauna informațiile de pe cutie înainte de administrare.

Pentru problemele de somn pe termen scurt la adulți, recomandările NHS menționează frecvent un comprimat cu eliberare prelungită de 2 mg, luat cu 1 până la 2 ore înainte de culcare. (NHS, 2025).

Ține cont de câteva reguli practice:

1. alege ora la care vrei să adormi, apoi calculează intervalul recomandat pe eticheta produsului;

2. nu lua o doză suplimentară doar pentru că nu ai adormit imediat;

3. nu zdrobi și nu mesteca un comprimat cu eliberare prelungită;

4. respectă instrucțiunile legate de mâncare, deoarece unele forme se iau cu alimente, iar comprimatele obișnuite pot avea alte indicații;

5. dacă ai uitat doza de seară, sari peste ea și reia administrarea în seara următoare;

6. nu dubla doza pentru a compensa o administrare uitată.

De exemplu: dacă vrei să adormi în jurul orei 23:00, iar prospectul unui produs indică administrarea cu 1 până la 2 ore înainte, momentul ar fi între 21:00 și 22:00. Dacă produsul are o altă recomandare, aceea are prioritate. Iar dacă urmezi un tratament prescris, indicația medicului rămâne reperul principal.

Pentru insomnia de scurtă durată, NHS menționează de obicei o perioadă de administrare cuprinsă între 1 și 4 săptămâni, iar uneori până la 13 săptămâni, în funcție de recomandarea medicală. Un tratament mai lung trebuie discutat cu un specialist, mai ales când somnul este afectat de o altă afecțiune (NHS, 2025).

Alegerea produsului merită făcută cu atenție. Verifică doza per comprimat sau capsulă, forma de eliberare și instrucțiunile de administrare, nu doar numele de pe ambalaj. Poți vedea mai multe detalii despre produsele cu melatonină pe helpnet.ro, iar apoi le poți achiziționa online sau din farmaciile HelpNet, unde poți cere și recomandarea unui farmacist.

Când melatonina nu este alegerea potrivită

Melatonina poate fi bine tolerată de mulți adulți pentru perioade scurte, dar „natural” nu înseamnă automat potrivit pentru oricine. Durerile de cap, amețeala, greața și somnolența se numără printre reacțiile adverse posibile (Mayo Clinic, 2025).

Prudența este necesară mai ales în următoarele situații:

– sarcină sau alăptare, deoarece datele privind siguranța sunt limitate;

– epilepsie, boli autoimune sau afecțiuni neurologice;

– tratamente cu anticoagulante, medicamente pentru tensiune, diabet ori convulsii;

– utilizarea de sedative, medicamente pentru anxietate sau alte produse care deprimă sistemul nervos;

– administrarea de anticoncepționale ori tratamente care pot modifica nivelul melatoninei;

– vârsta înaintată, când somnolența poate persista mai mult în timpul zilei.

Copiii și adolescenții nu ar trebui să primească melatonină fără recomandarea medicului. Hormonul poate avea efecte asupra dezvoltării, iar doza și ora administrării trebuie stabilite pentru situația respectivă (NCCIH, 2024).

O reacție neplăcută nu trebuie ignorată doar pentru că produsul se vinde fără rețetă. După prima administrare, Soum444 a descris vise foarte neplăcute și o durere puternică de cap. Pe ambalaj erau indicate două comprimate, însă persoana lua în calcul reducerea dozei. (Soum444, YouTube, [Cum se ia melatonina pentru somn?], septembrie 2025)

Ce faci dacă melatonina nu te ajută

Lipsa unui rezultat nu înseamnă întotdeauna că ai nevoie de o doză mai mare. Poate fi vorba despre ora administrării, lumina de seară, cafeaua consumată târziu, un program schimbat sau o problemă de sănătate care nu are legătură directă cu nivelul melatoninei.

Înainte să schimbi produsul, notează câteva seri la rând ora la care îl iei, ora la care te culci și cum te simți dimineața. Nu trebuie să faci un tabel complicat. Câteva observații clare pot arăta dacă problema apare după administrare, dacă adormi mai repede sau dacă somnul devine fragmentat.

În aceeași perioadă, încearcă să păstrezi o rutină simplă:

– trezește-te la o oră apropiată în fiecare zi;

– caută lumină naturală dimineața;

– limitează cafeaua și băuturile energizante spre seară;

– păstrează dormitorul întunecat și răcoros;

– evită mesele foarte grele chiar înainte de culcare;

– nu transforma patul într-un loc pentru telefon, muncă sau seriale.

Pentru insomnia persistentă, terapia cognitiv-comportamentală pentru insomnie este recomandată ca tratament inițial în ghidurile citate de NCCIH, iar melatonina nu ar trebui să amâne evaluarea medicală (NCCIH, 2024). Sforăitul puternic, pauzele de respirație observate în timpul somnului, trezirile repetate, anxietatea intensă sau oboseala severă din timpul zilei cer o discuție cu medicul.

Melatonina poate avea un loc într-o rutină de somn, dar nu trebuie să devină un reflex pentru fiecare noapte dificilă. Dacă vrei să compari formele disponibile și modul lor de administrare, poți consulta produsele de pe helpnet.ro sau poți discuta direct cu un farmacist din farmaciile HelpNet.

Ora la care iei melatonina spune mai multe decât tentația de a crește doza. Un organism care a primit semnalul prea târziu, într-o cameră luminată și cu un program schimbat, poate răspunde slab chiar și la un produs potrivit. Când somnul nu revine, cea mai utilă acțiune nu este să adaugi încă un comprimat, ci să verifici ora, rutina, tratamentele pe care le urmezi și cauza din spatele problemei.

Informațiile din acest articol au scop exclusiv informativ și educațional. Nu înlocuiesc consultul unui medic sau specialist. Consultă un profesionist înainte de a lua orice decizie legată de sănătatea ta.

Surse și experiențe din comunitate:

– YouTube – DianaMarie1616 – Cum se ia melatonina pentru somn? – https://www.youtube.com/watch?v=WeTjJiEx698 – septembrie 2025

– YouTube – Soum444 – Cum se ia melatonina pentru somn? – https://www.youtube.com/watch?v=WeTjJiEx698 – septembrie 2025

Referințe:

– https://www.nhs.uk/medicines/melatonin/how-and-when-to-take-melatonin/

– https://www.mayoclinic.org/drugs-supplements-melatonin/art-20363071

– https://www.nccih.nih.gov/health/melatonin-what-you-need-to-know

Sursa foto: Pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Imagini rare cu Adi Cristea, Denisa Nechifor și fiica lor. Rania a împlinit 18 ani și a avut parte de o petrecere la Paris
Imagini rare cu Adi Cristea, Denisa Nechifor și fiica lor. Rania a împlinit 18 ani și a avut parte de o petrecere la Paris
Emilia Ghinescu, dezvăluiri noi despre diferența de vârstă de 20 de ani dintre ea și iubit: „Este relativă”
Emilia Ghinescu, dezvăluiri noi despre diferența de vârstă de 20 de ani dintre ea și iubit: „Este relativă”
Proiecte speciale
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Cum a apărut Dan Negru în prima zi de școală a copiilor lui. „Nu s-a schimbat nimic. Din careu începe drumul spre colivie”
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Avantaje
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Tragedie de ultimă oră! Dumnezeu să o odihnească! Din păcate, nu s-a mai putut face nimic
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 
Îți amintești de Alexandra, concurenta de la Next Top Model criticată de Bianca Drăgușanu? Cum arată și cu ce se ocupă acum 
Horoscop săptămânal 14 - 20 septembrie 2026. Lovitură karmică! Nimic nu va mai fi la fel. O zodie trebuie să accepte lecțiile pe care universul le aduce
Horoscop săptămânal 14 - 20 septembrie 2026. Lovitură karmică! Nimic nu va mai fi la fel. O zodie trebuie să accepte lecțiile pe care universul le aduce
Maia Morgenstern, dezvăluiri despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”
Maia Morgenstern, dezvăluiri despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”
Horoscop 12 septembrie 2026. Lasă în urmă suferințele sentimentale. O zodie închide un capitol dureros din viața sa și se vindecă emoțional
Horoscop 12 septembrie 2026. Lasă în urmă suferințele sentimentale. O zodie închide un capitol dureros din viața sa și se vindecă emoțional
Christian Sabbagh, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte: „Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă”
Christian Sabbagh, dezvăluiri despre momentul în care a fost la un pas de moarte: „Viața mea s-a schimbat într-o fracțiune de secundă”
Observator News
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare
Ce pensie medie ar putea avea un român în 2032. Aproape un milion de "decreței" se pregătesc de pensionare
Libertatea pentru Femei
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Andreea Popescu, distracție pe iaht cu un bărbat celebru și bogat din România! Imaginile spun totul despre relația lor!
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Știrea zilei în televiziune! A plecat de la Antena 1 și a semnat cu PRO TV! Are un nume mare în România, îl vezi pe scenă, la TV și nimeni, dar nimeni nu se aștepta la mutarea asta
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Presa de scandal din Franța nu are nicio clipă de liniște! Ce imagini uluitoare au apărut, iar azi doar despre asta se vorbește. Fiica de 42 de ani a lui Brigitte Macron, Tiphaine Auzière, este personajul momentului după tot ce a ieșit la iveală
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
Tulburător ce i-a putut spune Anca Pandrea prietenei sale de pe patul de spital: "Mi-a spus la sfârșit că...". Povestind despre ultimele sale clipe, ce a mai putut ieși la iveală i-a cutremurat pe toți: „Nici surorii sale nu i-a spus...”
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
EL apare mereu la TV, dar mulți nici că au văzut-o pe soția jurnalistului. Neașteptat, ce s-a aflat acum despre soția lui Radu Banciu
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Asta, da, veste! La patru ani de la despărțirea de fosta logodnică, Ramona Olaru, Cătălin Cazacu face anunțul anului în showbiz. Don Juan-ul tânăr și neliniștit se ÎNSOARĂ. Surpriză, CINE este viitoarea soție: ”O să fie pe nisip și...”
Redactia.ro
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Zodiile care trec printr-o cumpănă până la finalul lui 2026. Ultimele luni ale anului vin cu încercări grele
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Alertă la un hotel din România: 58 de turiști au ajuns la medic. Ce au găsit inspectorii în mâncare
Alertă la un hotel din România: 58 de turiști au ajuns la medic. Ce au găsit inspectorii în mâncare
Semnul care apare după 40 de ani și nu lasă loc de îndoială: premenopauza a început
Semnul care apare după 40 de ani și nu lasă loc de îndoială: premenopauza a început
Țara în care părinții primesc 3.000 de euro pentru fiecare copil născut
Țara în care părinții primesc 3.000 de euro pentru fiecare copil născut
Baba Vanga ar fi prezis boala care ar putea schimba omenirea în 2027. Ce se va întâmpla
Baba Vanga ar fi prezis boala care ar putea schimba omenirea în 2027. Ce se va întâmpla
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
O recunoști pe fetița cu ochii verzi din fotografia aceasta? Astăzi este una dintre cele mai iubite artiste din România
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Drama unei tinere de 22 de ani după un AVC! S-a trezit fără șapte ani de amintiri și convinsă că are vârsta de 5 ani
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Salma Hayek, apariție incendiară la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Libertatea
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Grindină uriașă de 10 cm, rafale de vânt de 120 de km și ploi abundente: se anunță furtuni extreme în Balcani
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Cod galben și portocaliu de caniculă, în peste jumătate din țară. Temperaturile vor ajunge până la 36 de grade, apoi urmează vijelii
Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”
Nadia Comăneci, primele declarații după ce a semnat cu PRO TV: „Înțeleg din tot sufletul”. Va fi în juriul „Românii au talent”
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Zeci de români au rămas fără bani și vacanțe după ce o agenție de turism din Târgu Mureș nu le-a mai plătit cazarea. Administratorul firmei a fost arestat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton