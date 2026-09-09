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Renunțarea la nicotină nu înseamnă doar abandonarea unui obicei zilnic – este un proces complex de adaptare a sistemului nervos. Creierul obișnuit cu acțiunea constantă a nicotinei reacționează într-un mod previzibil; de aceea, cunoașterea simptomelor tipice și a cronologiei lor ajută la pregătirea pentru momentele dificile. Sprijinul farmacologic și psihologic bazat pe dovezi științifice contribuie la reducerea riscului de recidivă.

Fundamentul biologic al simptomelor

Expunerea cronică la nicotină modifică funcționarea sistemului de recompensă și de stres. Receptorii nicotinici se adaptează la prezența constantă a substanței, iar după întreruperea acesteia nu mai sunt stimulați. Scăderea semnalelor dopaminergice și noradrenergice în căile mezolimbice duce la iritabilitate, anxietate și scăderea dispoziției. În același timp, crește activitatea axei stresului, cu eliberare de cortizol, ceea ce intensifică tensiunea psihică.

Vocea specialistului român

La persoanele dependente, sprijinul profesionist joacă un rol esențial. Se subliniază că ieșirea cu succes din dependența de nicotină necesită conștientizarea atât a factorilor interni, cât și a celor externi. „Mulți oameni cred că secretul succesului se află în ei înșiși. Motivația joacă un rol foarte important, iar identificarea surselor acesteia reprezintă cheia succesului în timpul unui episod de sevraj nicotinic”. Acest lucru arată că terapia trebuie bazată pe înțelegerea mecanismelor individuale și pe sprijin comportamental adecvat.

Cele mai frecvente simptome

În decurs de câteva ore după ultima doză de nicotină, majoritatea persoanelor experimentează un spectru asemănător de manifestări psihice și somatice:

Pofta de nicotină – nevoie puternică și bruscă de a consuma un produs cu nicotină.

Iritabilitate și furie – toleranță redusă la stres ca urmare a activării insuficiente a receptorilor nicotinici.

Anxietate și neliniște – efect al scăderii nivelului de dopamină și noradrenalină.

Schimbări de dispoziție și anhedonie – reducerea capacității de a simți plăcere, confirmată atât în studii de laborator, cât și clinice.

Probleme de concentrare și memorie – lipsa stimulării nicotinice afectează capacitatea de concentrare.

Creșterea apetitului și a greutății corporale – după întreruperea nicotinei, crește pofta de mâncare, în special pentru dulciuri.

Tulburări de somn – dificultăți de adormire sau treziri nocturne cauzate de dereglarea neurotransmițătorilor.

Dureri de cap, oboseală și amețeli – simptome somatice asociate procesului de adaptare.

Tuse accentuată și leziuni orale – curățarea mucoaselor poate provoca temporar tuse și mici eroziuni.

Pot apărea și simptome individuale, precum vise agitate sau senzații de furnicături. Este important ca acestea să fie considerate o etapă naturală și temporară a adaptării organismului.

Cât durează? Evoluția tipică

Primele simptome de sevraj apar de obicei la 4–12 ore după întreruperea nicotinei. Intensitatea lor crește și atinge apogeul între 24 și 72 de ore, când iritabilitatea, anxietatea și insomnia sunt cele mai severe. Aceasta este perioada cu cel mai mare risc de recădere/recidivă. După trei–patru săptămâni, sistemul nervos începe să se stabilizeze, deși, la persoanele cu dependență severă sau tulburări afective asociate, simptomele pot persista mai mult timp. În prima săptămână fără nicotină, peste 75% dintre cei care încearcă să renunțe singuri revin la fumat, motiv pentru care este esențială planificarea unei strategii de gestionare a simptomelor și menținerea contactului cu un specialist.

De ce apar recăderile?

Recăderile fac parte din evoluția naturală a dependenței. Printre cele mai frecvente cauze se numără stresul, creșterea în greutate și persistența simptomelor de sevraj. Mediul plin de stimuli asociați fumatului (anturajul fumătorilor, alcoolul, ritualurile zilnice) crește suplimentar riscul. La nivel neurobiologic, un rol important îl joacă anhedonia – scăderea temporară a capacității de a simți plăcere după renunțarea la nicotină, care ulterior se reduce treptat.

Terapia de substituție nicotinică atenuează acest fenomen și reduce probabilitatea recăderii. Factorii de risc includ și severitatea dependenței, tulburările depresive și anxioase, lipsa sprijinului social și convingerea că nicotina ajută la gestionarea emoțiilor. De aceea, anamneza trebuie să includă întrebări despre încercările anterioare de renunțare și despre strategiile de gestionare a stresului.

Ce știm deja despre sevrajul nicotinic

Simptomele sevrajului apar rapid, ating intensitatea maximă în jurul celei de-a treia zile și, de obicei, dispar după câteva săptămâni.

Combinarea farmacoterapiei (terapie de substituție nicotinică, medicamente) cu intervenții comportamentale oferă cele mai mari șanse de menținere a abstinenței.

Administrarea nicotinei prin produse fără fum prezintă un profil de risc distinct în comparație cu fumatul clasic.

Metodele bazate pe dovezi, precum programele de limitare a riscurilor pentru sănătate și formele moderne de substituție nicotinică, conform analizelor sistematice, sunt mai eficiente decât plasturii sau guma tradițională.

Intervențiile „5×P” și rolul activ al farmaciștilor sunt esențiale în procesul de ieșire din dependență.

Ce nu știm încă

De ce factorii genetici și sexul, în special la femei, influențează atât de puternic dificultatea renunțării la fumat.

Cum influențează exact anhedonia recăderile și cum poate fi aceasta tratată cel mai eficient.

Cum poate fi adaptată perfect metoda de renunțare la fumat la profilul fiecărei persoane, pentru a evita abordarea bazată pe „încercări și erori”.

Unde se află limita dintre sprijinirea persoanelor care renunță la fumat și riscul de dependență la cei care nu au folosit anterior nicotină.

Importanța programelor de sprijin

Ca răspuns la cererea tot mai mare de informații credibile, a fost creat portalul https://sanatateclara.ro, care reunește materiale privind sănătatea publică și politicile de limitare a riscurilor pentru sănătate ale fumatului. În versiunea românească a proiectului, numele portalului poate fi înlocuit cu Sănătate Clară.

Analizând dovezile științifice privind eficiența strategiilor de combatere a dependenței de nicotină, experții subliniază că abordarea etapizată – scăderea treptată a expunerii la compușii chimici toxici, concomitent cu administrarea unor doze mici de nicotină – facilitează adaptarea sistemului nervos. Studiile multicentrice desfășurate în România au arătat că un program gratuit de terapie nicotinică și consiliere a permis menținerea abstinenței la 53,4% dintre participanți după trei luni, iar 18,6% au rămas abstinenți după un an. Introducerea tratamentului gratuit și a consultațiilor specializate a avut un impact pozitiv asupra rezultatelor pe termen lung.

O descriere detaliată a simptomelor sevrajului nicotinic (psihice și fizice), a evoluției lor previzibile și a importanței abordării etapizate a fost prezentată în materialul sursă: https://sanatateclara.ro/blog/simptomele-sevrajului-de-nicotina-reactii-previzibile-ale-organismului-dupa-renuntarea-la-fumat/.

FAQ – întrebări frecvente

Cât timp durează cele mai intense simptome de sevraj?

Cele mai severe simptome apar în primele 24–72 de ore, iar majoritatea manifestărilor dispar în decurs de trei–patru săptămâni.

Poate fi controlată pofta de nicotină prin metode etapizate?

Da. Reducerea treptată a dozei de nicotină prin terapie de substituție sau alte produse fără fum, combinată cu terapie comportamentală și sprijin specializat, ajută la reducerea poftei și a riscului de recădere.

Bibliografie

BMJ Tobacco Control Blog. Romania World No Tobacco Day: ‘Ex‑smokers are unstoppable’. 2013. Trofor AC, Man MA, Marginean C, et al. Smoking cessation for free: outcomes of a study of three Romanian clinics. Open Medicine. 2016;11(1):605–610. World Health Organization. WHO clinical treatment guideline for tobacco cessation in adults, 2024. Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians. Nicotine without smoke – tobacco harm reduction, 2016.

Sursa foto: depositphotos.com

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