Cronologia muzicală a unei nunți: cum se construiește energia unei seri, oră cu oră

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Există o întrebare pe care mi-o pun aproape toate miresele, dar abia spre finalul discuției, după ce am vorbit despre boxe, lumini și liste de melodii: „La ce oră se sparge gheața?”

Răspunsul scurt e că nu se sparge de la sine. O nuntă care merge până dimineața nu e o coincidență fericită și nici rezultatul unei playlist perfecte. E o construcție. Iar dacă ar fi să o descriu într-un singur fel, aș spune că o seară de nuntă are aceeași structură ca o piesă muzicală bună: intro, dezvoltare, punct culminant, respirație, final.

Am peste 12 ani în evenimente private în București și Ilfov, și în tot acest timp am învățat că diferența dintre o petrecere bună și una memorabilă se joacă în tranziții, nu în melodii.

Primele două ore: nu petrecerea contează, ci confortul

Invitații ajung pe rând, se caută din priviri, își găsesc mesele. Mulți nu se cunosc între ei. Bunicii stau deja jos, verișorii încă parchează.

Greșeala clasică e să pui muzică de petrecere de la primul invitat intrat în sală. Rezultatul e o sală goală cu volum mare, exact senzația care le spune oamenilor că au ajuns prea devreme.

În intervalul ăsta muzica are un singur rol: să existe fără să ceară nimic. Volum sub nivelul conversației, selecție elegantă, nimic care să tragă de atenție. E fundalul în care oamenii se relaxează și încep să vorbească. Dacă la ora asta cineva îmi cere o piesă de ring, aproape întotdeauna e cineva care a venit deja pregătit de petrecere, și tot atunci încep să îmi fac o idee despre cine îmi va ține ringul mai târziu.

Momentul primului dans: cel mai fragil din toată seara

Primul dans nu e un moment muzical. E un moment emoțional care se întâmplă să aibă muzică.

Aici contează lucruri pe care nimeni nu le observă când merg bine: unde intră mirii, în cât timp se estompează lumina, dacă piesa începe exact când ajung în centru sau cu două secunde mai devreme, cât durează până se alătură ceilalți. Am văzut primul dans stricat de o piesă pornită prea repede, cu mirii încă în drum spre ring, prinși între mese, în aplauze care nu mai știau când să se oprească.

De asta prefer să repet momentul ăsta cu mirii înainte, chiar și numai mental, în discuția de dinaintea evenimentului. Nu ca să fie rigid, ci ca să nu depindă de noroc.

Între 22:00 și 00:00 se decide nunta

Ăsta e intervalul în care sala e plină, mâncarea a fost servită, iar oamenii sunt încă odihniți. E singura fereastră din toată seara în care poți avea pe ring și pe cei de 20 de ani, și pe cei de 60, în același timp.

Și tot aici se pierd cele mai multe nunți.

Se pierd pentru că cineva urcă prea repede intensitatea și rămâne fără unde să meargă mai departe. Sau pentru că se merge exclusiv pe o singură direcție muzicală și jumătate de sală se așază înapoi la mese, politicos, dar definitiv.

Eu vin din scena de club și îmi produc propriile remixuri, iar asta îmi dă un avantaj concret aici. Pot lua o piesă pe care o știe toată lumea și să îi schimb ritmul astfel încât să funcționeze pentru două generații deodată. Nu e un truc de efect, ci singura metodă pe care am găsit-o ca să nu fiu nevoit să aleg între invitați. E și motivul pentru care, ca DJ nuntă București, lucrez cu propriile versiuni ale pieselor, nu doar cu originalele.

După miezul nopții publicul se schimbă, iar muzica trebuie să o facă odată cu el

În jurul orei 1 sala se subțiază natural. Pleacă familiile cu copii, rămân prietenii. E momentul în care poți crește intensitatea fără să pierzi pe nimeni, pentru că cei rămași au ales să rămână.

Aici nu mai citești lista de melodii. Citești sala.

Ce înseamnă asta pentru tine, dacă îți organizezi nunta acum

Când discuți cu un DJ, întreabă-l cum gândește serile, nu ce melodii pune. Un profesionist îți va vorbi despre momente, tranziții și tipuri de invitați. Cineva care îți răspunde doar cu genuri muzicale îți spune, fără să vrea, că merge pe o schemă fixă.

Restul, adică sonorizarea, luminile, coordonarea cu restaurantul și cu ceilalți furnizori, ar trebui să fie problema lui, nu a ta. Eu asta îmi propun la fiecare eveniment: să preiau întreg stresul tehnic, ca voi doi să aveți grijă doar unul de celălalt în ziua aceea.

Restul poveștii, împreună cu evenimentele la care am lucrat, se găsește pe site-ul meu, DJ Matei.

Sursa foto: generata cu ai

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