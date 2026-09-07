Aaron Pierre dezvaluie impactul costumului perfect pentru colecția BOSS Toamnă/Iarnă 2026

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Pentru sezonul Toamnă/Iarnă 2026, BOSS plasează croiala de precizie în centrul identității sale de brand, printr-o nouă campanie globală care celebrează arta costumului modern. Avându-i ca protagoniști pe actorul britanic și ambasadorul BOSS Aaron Pierre, alături de modelul american Grace Elizabeth, campania surprinde o nouă generație de personalități BOSS în momente de maximă concentrare, dinamism și autoritate.

Croiala perfect executată – aflată în însuși ADN-ul BOSS – reprezintă mai mult decât o alegere vestimentară; este o stare de spirit. Prin prezența puternică și viziunea pragmatică asupra succesului ale lui Aaron, alături de eleganța firească a lui Grace, aceștia întruchipează perfect spiritul brandului: ambiție, încredere și determinarea de a fi propriul tău șef (Be Your Own BOSS).

Videoclipul de campanie și imaginile oficiale, realizate de Matthew Brooks, îi urmăresc pe Aaron și Grace prin Londra. Cei doi se mișcă hotărât, purtând look-uri puternice, impecabil croite, perfect adaptate lumii moderne. Elementele vizuale le urmăresc parcursul, de la momentele de pregătire până la ieșirile în oraș, evidențiind versatilitatea croielilor BOSS, care combină execuția de precizie, designul contemporan și o lejeritate firească, potrivită pentru fiecare aspect al vieții moderne.

La fel ca abordarea personală a lui Pierre față de stil, colecția favorizează piesele autentice și expresive, unde nimic nu este exagerat. Fie că sunt purtate la birou sau în cadre mai relaxate, piesele devin un partener de încredere pentru toate fațetele stilului de viață BOSS.

„Un costum BOSS se simte ca o infuzie instantanee de încredere”, spune Aaron Pierre. „Sunt entuziasmat să fac parte dintr-o campanie care demonstrează că piesele de croitorie nu trebuie rezervate doar momentelor de referință – îți pot oferi acea notă finală de stil și forță ori de câte ori ai nevoie. Înainte de toate, este vorba despre atitudine. Nimeni nu face asta la fel de bine ca BOSS.”

Continuând firul narativ al campaniei, actrița Victoria Pedretti, quarterback-ul NFL Jaxson Dart și doi sportivi olimpici – înotătorul Wang Shun și alergătoarea Alica Schmidt, care revine ca ambasador de brand – vor fi protagoniștii unei serii de imagini realizate în Londra, New York, Hangzhou și Berlin. Fiecare talent revine în locurile care i-au format și care i-au inspirat pe drumul pe care își definesc succesul astăzi. Campania va fi susținută de o strategie de marketing 360 de grade, amplificată prin publicitate stradală în orașe-cheie din întreaga lume.

Colecția BOSS Toamnă/Iarnă 2026 va fi disponibilă în magazinele BOSS din întreaga lume, pe boss.com și

Despre BOSS și HUGO BOSS:

BOSS este brandul conceput pentru persoane îndrăznețe, determinate, care își trăiesc viața după propriile reguli, cu pasiune, stil și scop. Colecțiile oferă modele dinamice și moderne pentru cei care se acceptă pe deplin și fără ezitări: ca propriul lor BOSS. Măiestria tradițională a mărcii, costumele sportive, îmbrăcămintea casual, denimul, articolele sport și accesoriile răspund nevoilor de stil ale consumatorului exigent. Parfumurile, ochelarii, ceasurile și îmbrăcămintea pentru copii licențiate completează marca. Lumea BOSS poate fi experimentată în aproximativ 500 de magazine proprii din întreaga lume.



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