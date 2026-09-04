Albire dinți fără surprize: ce trebuie să știi despre sensibilitatea de după procedură

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Un zâmbet mai alb poate fi obiectivul unei proceduri estetice, dar întrebarea care apare frecvent înainte de programare este mai puțin legată de culoare și mai mult de confort: „O să mă doară dinții după?”. Sensibilitatea dentară poate apărea temporar după tratament, însă intensitatea ei nu este aceeași pentru fiecare persoană. Tocmai de aceea, înainte de o procedură de albire a dinților, este importantă evaluarea danturii și alegerea protocolului potrivit împreună cu medicul stomatolog.

De ce pot deveni dinții sensibili după albire?

Substanțele pe bază de peroxid utilizate pentru albire pătrund în structurile dentare pentru a produce modificarea culorii. În timpul acestui proces poate apărea o sensibilitate temporară, resimțită mai ales la rece sau sub forma unor senzații scurte și ascuțite.

Apariția sensibilității după albirea dinților nu înseamnă automat că smalțul a fost deteriorat. Este un efect advers cunoscut al procedurilor de albire, iar manifestările sunt, în general, tranzitorii. Intensitatea poate fi influențată de concentrația substanței active, timpul de expunere și particularitățile fiecărui pacient.

Contează dacă aveai deja dinții sensibili?

Da, iar acesta este unul dintre motivele pentru care evaluarea înainte de tratament contează. O persoană care prezintă deja sensibilitate dentară trebuie să îi spună medicului acest lucru înainte de procedură. Retracțiile gingivale, anumite restaurări dentare sau alte probleme existente pot necesita o atenție suplimentară.

Înainte de procedura de albire dinți, medicul poate verifica și cauzele colorației. Nu orice modificare de culoare trebuie tratată prin albire, iar cariile și alte probleme dentare trebuie identificate înainte de începerea unei proceduri estetice.

Ce rol are tratamentul realizat în cabinet?

Un avantaj important al tratamentului profesional este posibilitatea adaptării procedurii la situația clinică. Medicul poate evalua starea dinților și a gingiilor, poate proteja țesuturile moi și poate stabili protocolul indicat pacientului.

În cazul unei proceduri de albire dinți realizate profesional pot fi utilizate sisteme cu accelerator de albire, iar protocolul poate include și măsuri destinate gestionării sensibilității. Mai multe informații despre variantele de tratament sunt disponibile la: https://www.dental-med.ro/tratament-albire-dinti/.

Evaluarea medicală este cu atât mai relevantă dacă pacientul știe deja că reacționează puternic la alimente sau băuturi reci.

Cât timp poate persista sensibilitatea?

Durata și intensitatea diferă de la o persoană la alta. În multe situații, sensibilitatea asociată albirii este temporară și se reduce după încheierea tratamentului. Dacă disconfortul este puternic, persistă sau apare o durere neobișnuită, este indicată contactarea medicului stomatolog, în locul încercării unor soluții alese fără evaluare.

De altfel, o procedură de albire a dinților nu ar trebui privită exclusiv prin prisma nuanței obținute. Modul în care reacționează dantura și menținerea sănătății orale fac parte din aceeași discuție.

Poți preveni complet sensibilitatea?

Nu există o metodă prin care să poată fi garantată absența sensibilității pentru fiecare pacient. Există însă protocoale și produse desensibilizante pe care medicul le poate considera potrivite în anumite cazuri, în funcție de evaluarea individuală.

Astfel, înainte de albirea dinților, întrebarea utilă nu este doar „câte nuanțe se pot deschide dinții?”, ci și „în ce stare sunt dinții mei și ce protocol este potrivit pentru mine?”. O discuție cu medicul înaintea tratamentului ajută la stabilirea unor așteptări realiste atât în privința rezultatului estetic, cât și a sensibilității care poate apărea după procedură.

Urmărește-ne pe Google News