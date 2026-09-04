Made in Romania: povestea antreprenorială din spatele bijuteriilor AEC

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În spatele unui brand care rezistă mai mult de trei decenii stau, de obicei, multe etape pe care clientul final nu le vede: adaptare, investiții, schimbări de piață și o relație construită în timp cu publicul. Pentru AEC, povestea a început în 1994, într-o perioadă în care comerțul cu bijuterii arăta foarte diferit față de ceea ce vedem astăzi.

De atunci, brandul românesc a crescut în jurul unei categorii care a rămas constantă în identitatea sa – bijuteriile din aur – dar și-a extins treptat activitatea către argint, personalizare, gravură, bijuterii realizate la comandă și servicii care continuă după momentul cumpărării. Evoluția spune, în fond, povestea unui business care nu s-a limitat la produs, ci a construit în jurul lui o experiență mai amplă.

De la aur 14K la un univers complet de servicii

Primele etape ale AEC au fost legate de bijuteriile din aur 14K, categorie care a rămas și astăzi una dintre principalele direcții ale brandului. În anii care au urmat, colecțiile s-au diversificat, iar serviciile au început să ocupe un loc tot mai important: gravură, personalizare, reparații, ajustări și, ulterior, dezvoltarea atelierului pentru bijuterii realizate la comandă.

Pe site-ul AEC, această evoluție este prezentată ca trecerea de la un magazin de bijuterii către un ecosistem în care produsul este însoțit de consultanță și servicii înainte și după achiziție. Astăzi, portofoliul include bijuterii din aur 14K, bijuterii și obiecte din argint, modele personalizabile și proiecte dezvoltate pornind de la o idee, o fotografie sau o schiță.

Atelierul, locul în care ideile capătă formă

Personalizarea a devenit una dintre componentele importante ale businessului AEC. Gravura este realizată intern, iar pentru cei care își doresc o piesă diferită de modelele existente există posibilitatea dezvoltării unei bijuterii la comandă. Asta poate însemna adaptarea unei idei personale, recrearea unui model sau construirea unei piese pornind de la o schiță.

Pentru bijuteriile realizate la comandă, AEC menționează explicit atelierul său din București, unde sunt executate proiectele personalizate. Este un detaliu relevant într-un material despre antreprenoriat românesc, pentru că arată cum activitatea comercială este completată de o componentă practică de atelier și de know-how acumulat în lucrul cu metalul prețios.

Mai mult decât vânzarea unei bijuterii

O altă etapă a dezvoltării brandului a fost extinderea serviciilor după cumpărare. Filosofia exprimată de AEC este că o bijuterie nu ar trebui să fie apreciată doar în ziua achiziției, ci să poată fi purtată, ajustată și întreținută în timp. Din această idee s-au dezvoltat serviciile de reparații și programul de întreținere pe viață pentru bijuteriile cumpărate de la brand.

Programul include intervenții precum curățarea profesională, lustruirea, reîmprospătarea aspectului și, în anumite situații, regravarea. Pentru un business construit într-un domeniu în care produsele sunt adesea cumpărate pentru a marca evenimente personale, această continuitate extinde relația dintre client și brand dincolo de simpla tranzacție.

Încrederea se construiește și prin transparență

Aurul este o categorie în care cumpărătorul are nevoie de repere clare. AEC precizează că bijuteriile achiziționate sunt însoțite de certificat de calitate și factură fiscală, iar certificatul include informații despre gramaj și titlul aurului. Comercializarea de bijuterii este, de asemenea, prezentată ca fiind autorizată conform cerințelor aplicabile domeniului metalelor prețioase.

Acestor elemente li se adaugă prezența fizică a brandului. AEC are showroom în București, pe Strada 11 Iunie, unde clienții pot vedea produsele și pot discuta direct cu echipa. Componenta offline continuă astfel să existe alături de magazinul online, într-un business care a traversat trecerea de la retailul tradițional la comerțul digital.

Un business românesc construit pentru relații pe termen lung

După mai bine de trei decenii, AEC își definește misiunea prin ideea unei experiențe complete în jurul bijuteriei. În practică, aceasta înseamnă produse, personalizare, consultanță, atelier, suport și servicii care pot fi accesate inclusiv după ce piesa a fost cumpărată.

Povestea antreprenorială a AEC nu este, așadar, doar despre extinderea unei game de produse. Este despre transformarea unui business început în 1994 într-un brand românesc care combină aurul 14K și argintul cu atelierul, personalizarea și relația directă cu clientul. Într-o industrie construită în jurul obiectelor care păstrează amintiri, continuitatea poate fi una dintre cele mai relevante forme de valoare.

Sursa foto: aursiargintaec.ro

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