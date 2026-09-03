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Designerii recomandă aceste trucuri pentru un living spectaculos

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Foto: 123rf.com

Livingul este spațiul în care se întâlnesc multe dintre activitățile de zi cu zi: aici ne relaxăm, primim musafiri, citim sau petrecem timp împreună cu familia. Tocmai de aceea, amenajarea lui cere mai multă atenție decât simpla alegere a unor piese frumoase. Proporțiile, lumina, texturile și modul în care mobilierul comunică vizual influențează atmosfera întregii încăperi.

Un interior spectaculos se construiește prin câteva decizii bine gândite, care dau spațiului coerență și personalitate. Pentru inspirație în alegerea finisajelor și a elementelor decorative, colecțiile DIEGO pot oferi numeroase puncte de plecare.

Pornește de la proporțiile reale ale încăperii

O canapea impresionantă într-un showroom poate deveni prea masivă într-un living de dimensiuni moderate. Același principiu se aplică măsuțelor, fotoliilor, corpurilor de iluminat sau bibliotecilor. Designerii recomandă raportarea fiecărei piese la suprafața disponibilă și la traseele de circulație din cameră.

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Mobilierul bine proporționat lasă suficient spațiu liber și face încăperea să pară mai ordonată. Înainte de cumpărături, măsurarea exactă a camerei și schițarea poziției principalelor elemente pot preveni multe alegeri neinspirate. O zonă de trecere generoasă contribuie și ea la senzația de confort.

Alege un punct vizual care atrage privirea

Un living memorabil are nevoie de o zonă care captează atenția imediat ce intri în încăpere. Poate fi un perete într-o nuanță profundă, o bibliotecă interesantă, un tablou de mari dimensiuni sau chiar o fereastră cu o priveliște frumoasă. În jurul acestui element poate fi construită restul compoziției.

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Un punct focal bine ales oferă direcție amenajării și reduce riscul ca interiorul să pară aglomerat. Celelalte obiecte ar trebui să susțină vizual această zonă prin culori, forme sau materiale care se completează firesc.

Folosește textilele pentru a defini și încălzi spațiul

Textilele pot schimba rapid percepția asupra livingului. Perdelele, draperiile, pernele decorative și tapițeria introduc textură, atenuează suprafețele dure și creează o atmosferă mai plăcută. În aceeași categorie intră și covoare, care pot delimita vizual zona de relaxare și pot lega canapeaua, fotoliile și măsuța într-o compoziție coerentă.

Dimensiunea contează mult. Un model prea mic poate fragmenta vizual amenajarea, în timp ce unul ales în raport cu mobilierul creează o zonă clar definită. Culorile și textura pot relua discret nuanțe deja prezente în cameră, fără ca toate elementele să fie identice. În colecțiile DIEGO pot fi găsite covoare potrivite pentru stiluri variate, de la interioare sobre până la amenajări cu accente mai expresive.

Lucrează cu mai multe surse de lumină

Un singur corp de iluminat amplasat în centrul tavanului oferă rareori suficientă flexibilitate. Atmosfera devine mai interesantă atunci când lumina generală este completată de veioze, lampadare sau corpuri orientate spre anumite zone.

Iluminatul pe mai multe niveluri permite adaptarea livingului la diferite momente ale zilei. O lumină mai intensă poate fi utilă când ai musafiri, în timp ce seara câteva surse cu lumină caldă creează un cadru relaxant. Corpurile de iluminat au și rol decorativ, iar forma lor poate deveni parte din identitatea vizuală a încăperii.

Păstrează o paletă cromatică bine controlată

Culoarea influențează atât atmosfera, cât și percepția dimensiunilor. Tonurile deschise reflectă mai bine lumina și pot crea senzația unui spațiu aerisit, în timp ce nuanțele mai intense adaugă caracter și profunzime. Alegerea lor trebuie raportată și la cantitatea de lumină naturală din cameră.

O paletă coerentă poate include o bază calmă și câteva accente distribuite atent în interior. Aceste accente pot apărea pe perne, tablouri, fotolii sau obiecte decorative. Repetarea discretă a unei nuanțe în câteva zone creează continuitate vizuală.

Un living spectaculos se construiește din detalii bine alese

Rezultatul final depinde de relația dintre mobilier, lumină, culori, materiale și obiectele personale. O cameră coerentă nu are nevoie de schimbări spectaculoase la fiecare sezon; câteva ajustări bine calculate pot păstra interiorul actual și plăcut mult timp. Proporțiile corecte, texturile variate și iluminatul atent construit oferă o bază solidă pentru un spațiu în care te simți bine zi de zi. Atunci când vrei să explorezi diferite soluții pentru finisaje și decor, oferta DIEGO poate completa procesul de amenajare cu opțiuni adaptate mai multor stiluri de interior.

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