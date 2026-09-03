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De la living la piscină: Roborock prezintă la IFA 2026 noua generație de soluții inteligente pentru curățenie

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.  Actualizat 03.09.2026, 16:25
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Roborock, lider global în domeniul roboticii pentru locuință și marca numărul 1 la nivel mondial pe segmentul roboților de aspirare în primul semestru al anului 2026¹, își anunță participarea la IFA 2026 și își consolidează promisiunea „Rocking Life With You”.

Pornind de la dorința de a face viața de zi cu zi mai simplă, Roborock dezvoltă tehnologii inteligente de curățare care răspund nevoilor reale ale utilizatorilor și se adaptează cu ușurință diferitelor situații din viața de acasă.

Tehnologiile Roborock sunt gândite să preia cât mai mult din rutina de curățenie, fără să necesite atenție constantă din partea utilizatorului. Prin soluții tot mai autonome și ușor de folosit, compania își propune să transforme timpul petrecut cu treburile casnice în timp câștigat pentru familie, pasiuni și lucrurile care contează cu adevărat.

De la living la piscină: Roborock prezintă la IFA 2026 noua generație de soluții inteligente pentru curățenie

Această combinație între tehnologie, autonomie și design atent gândit a contribuit la consolidarea poziției Roborock pe piața globală. Ricky Ma, președinte Roborock pentru Europa și cele două Americi, explică viziunea companiei: 

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„Misiunea noastră este să le redăm clienților timp, prin automatizarea și îmbunătățirea sarcinilor de zi cu zi. Construirea unor roboți mai inteligenți este doar mijlocul, nu obiectivul final. Fiecare minut petrecut cu grija treburilor casnice este un minut luat de la familie, pasiuni și starea personală de bine.

Roborock pune clientul în centrul activității sale. Oferim experiențe de încredere care îi ajută pe oameni să petreacă mai mult timp cu lucrurile care contează cu adevărat. Obiectivul nostru este să ne asigurăm că poziția de lider tehnologic se transformă în soluții adaptate fiecărei piețe și nevoilor utilizatorilor.

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Prin consolidarea prezenței și a rețelelor de parteneri din Europa și cele două Americi, ne asigurăm că poziția noastră globală de lider este resimțită și la nivel local, aducând viitorul îngrijirii locuinței direct în casele oamenilor.”

O nouă etapă în întreținerea piscinelor: Roborock RockAqua P1

Roborock prezintă în cadrul IFA 2026 primul robot al noii game dedicate curățării piscinelor, Roborock RockAqua P1. Robotul subacvatic inteligent este proiectat să se adapteze piscinelor cu forme complexe și să asigure acoperirea completă a bazei , pereților și liniei apei, precum și a zonelor cu adâncime redusă, de până la 15 cm..

De la living la piscină: Roborock prezintă la IFA 2026 noua generație de soluții inteligente pentru curățenie

Roborock RockAqua P1 combină un debit de aspirare de 6.800 GPH, echivalent cu aproximativ 25.738 de litri pe oră, cu un recipient de patru litri pentru resturi și un sistem dublu de filtrare, care utilizează filtre de 180 μm și 70 μm.

Robotul oferă o autonomie de până la 3,5 ore, iar o încărcare completă durează aproximativ 3,5 ore. Camera monoculară permite identificarea și evitarea obstacolelor, în timp ce detectarea dinamică a murdăriei îl ajută să acorde prioritate zonelor care necesită o curățare mai intensă.

Funcția Auto Waterline Parking aduce automat robotul la linia apei după finalizarea programului, simplificând localizarea și recuperarea acestuia din piscină.

Roborock RockAqua P1 reprezintă o etapă importantă în eforturile companiei de a simplifica viața utilizatorilor și extinde portofoliul Roborock cu o nouă soluție pentru spațiile exterioare. Experiența companiei în navigația autonomă și colectarea resturilor este adusă astfel în apă, pentru ca piscina să poată fi întreținută fără intervenții manuale constante.

Depășirea fiecărui prag: Roborock Saros 20 Flow Complete

Roborock Saros 20 Flow Complete este noul model de top al companiei, conceput pentru a oferi performanțe ridicate de curățare și o mobilitate îmbunătățită în locuințele cu diferențe de nivel.

Robotul dispune de sistemul de aspirare HyperForce®, cu o putere de 36.000 Pa, și de noul șasiu AdaptiLift® Chassis 3.0. Acesta îi permite să depășească praguri duble cu o înălțime cumulată de până la 8,8 cm, facilitând deplasarea între camere și pe suprafețe diferite.

Saros 20 Flow Complete folosește un mop tip rolă, conceput pentru spălarea eficientă și în profunzime a pardoselilor. Navigarea este asigurată de versiunea îmbunătățită StarSight® Autonomous System 2.0, care permite cartografierea precisă a locuinței, identificarea tridimensională a obstacolelor și planificarea unor trasee de curățare mai eficiente.

De la living la piscină: Roborock prezintă la IFA 2026 noua generație de soluții inteligente pentru curățenie

Seria Roborock F25: curățenie inteligentă și versatilă pentru întreaga casă

Pentru curățarea în profunzime a pardoselilor, noile aspiratoare pentru curățare umedă și uscată oferă performanțe ridicate și funcții inteligente.

Roborock F25 Ultra Steam Gen 2 combină puterea aburului la temperatură ridicată cu spălarea cu apă fierbinte, pentru a îndepărta eficient chiar și petele persistente și murdăria uscată. În plus, dispozitivul ajustează automat puterea de curățare în funcție de tipul și starea pardoselii, pentru rezultate optime pe fiecare suprafață. Alături de acesta, Roborock F25 Pro Turbo Combo oferă un sistem versatil 5-în-1. Datorită unității motorizate detașabile și periilor interschimbabile, dispozitivul se transformă dintr-un aspirator puternic pentru curățare umedă.

De la living la piscină: Roborock prezintă la IFA 2026 noua generație de soluții inteligente pentru curățenie

Certificare ECARF „Allergy Friendly”

Dincolo de inovațiile aduse noilor produse, Roborock anunță că mai multe modele din gamele Saros 20 și F25 au primit oficial certificarea „Allergy Friendly”, acordată de Fundația Centrului European pentru Cercetarea Alergiilor – ECARF.

Printre produsele certificate se numără Roborock Saros 20 Flow Complete și Roborock F25 Ultra Steam Gen 2. Certificarea confirmă angajamentul Roborock de a le oferi utilizatorilor atât mai mult timp liber, cât și posibilitatea de a menține un mediu de locuit mai sănătos. 

ECARF este o organizație nonprofit fondată de prof. dr. Torsten Zuberbier, cadru universitar la Charité. Organizația colaborează îndeaproape și permanent cu Charité, considerat unul dintre cele mai bune zece spitale din lume².

„Misiunea ECARF este să ne asigurăm că persoanele care suferă de alergii primesc cea mai bună îndrumare posibilă în activitățile cotidiene și în alegerea opțiunilor de tratament”, declară profesorul Zuberbier.

ECARF certifică produse și servicii pe baza unor standarde științifice stricte, care evaluează capacitatea acestora de a elimina alergenii și de a îmbunătăți calitatea vieții persoanelor care suferă de alergii.

Sigiliul de calitate ECARF, recunoscut la nivel internațional, îi ajută pe consumatori să identifice produsele despre care s-a demonstrat științific că pot reduce riscul reacțiilor alergice și pot contribui la menținerea unui mediu sănătos în locuință.

Roborock RockNeo Q2 LiDAR: îngrijire inteligentă și autonomă a gazonului

Extinzând experiența „Rocking Life” și în grădină, Roborock RockNeo Q2 LiDAR este un robot de tuns iarba conceput pentru a face îngrijirea gazonului mai simplă și pentru a oferi rezultate la nivel profesional cu un efort minim din partea utilizatorului.

De la living la piscină: Roborock prezintă la IFA 2026 noua generație de soluții inteligente pentru curățenie

Robotul poate întreține suprafețe de până la 800 m² și utilizează sistemul Sentisphere™ LiDAR pentru perceperea mediului înconjurător, alături de tehnologia ReactiVision Fusion, care permite evitarea precisă a obstacolelor. Instalarea nu necesită cablu perimetral sau antenă RTK.

Platforma de tăiere flotantă se adaptează denivelărilor terenului, iar modulul integrat PreciEdge™ permite tunderea ierbii la numai 3 cm de margine. Astfel, robotul poate oferi un gazon îngrijit uniform, cu un necesar minim de intervenții manuale.

Când excelența întâlnește excelența: parteneriatul cu Real Madrid

Drumul Roborock către poziția de marcă numărul 1 la nivel mondial pe segmentul roboților de aspirare¹ se bazează pe urmărirea permanentă a excelenței, o mentalitate reflectată și în parteneriatul companiei cu Real Madrid.

Recunoscut pe scară largă drept unul dintre cele mai importante cluburi din istoria fotbalului, cu un record de 15 trofee UEFA Champions League și 36 de titluri La Liga, Real Madrid împărtășește cu Roborock aceeași preocupare pentru evoluție constantă, precizie și performanță la cel mai înalt nivel.

Colaborarea reunește doi lideri globali ghidați de același principiu fundamental: atingerea perfecțiunii în fiecare zi.

„Atunci când liderul mondial în domeniul roboticii inteligente pentru locuință își unește forțele cu cel mai titrat club de fotbal din istorie, rezultatul este un parteneriat construit pe o ambiție comună”, declară Quan Gang, CEO Roborock.

„Moștenirea Real Madrid este definită de inovația de pe teren, reziliență și hotărârea de a rămâne în vârf. La Roborock, activăm cu aceeași dedicare. Nu ne bazăm doar pe realizările din trecut, ci continuăm să depășim limitele posibilului, pentru a oferi performanțe extraordinare comunității noastre globale.”

Roborock, marca numărul 1 mondial pe segmentul roboților de aspirare

¹ Roborock s-a clasat pe primul loc la nivel mondial în funcție de volumele livrate și valoarea vânzărilor în rândul mărcilor de roboți de aspirare, în primul semestru al anului 2026.

Sursa: IDC Worldwide Quarterly Smart Vacuum Robotics Tracker, ediția din trimestrul al doilea al anului 2026.

² Newsweek Ranking: Charité once again named among the world’s top 10 hospitals

Despre Roborock

Roborock este un brand global de top în domeniul soluțiilor inteligente pentru curățenie, recunoscut pentru inovațiile sale în segmentul aspiratoarelor robot. Conform datelor IDC, compania ocupă poziția #1 la nivel global în categoria aspiratoarelor robot.

Portofoliul include aspiratoare robot, aspiratoare verticale, modele wet & dry, dar și roboți de tuns gazonul, toate dezvoltate pentru a simplifica viața utilizatorilor din peste 170 de țări. Până în 2026, Roborock deservește peste 22 de milioane de gospodării la nivel global.

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