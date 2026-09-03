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Record național pentru Octavian Tucaliuc la Jocurile Parasport România 2026: 56,12 metri la aruncarea suliței

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.  Actualizat 03.09.2026, 17:04
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  • Primele două zile ale Jocurilor au adus campioni la tenis în scaun rulant și baschet 3×3 în scaun rulant, precum și noii campioni naționali la para atletism. 
  • Competițiile continuă până pe 5 septembrie. 
  • Prima ediție a Jocurilor Parasport România reunește peste 300 de sportivi, care concurează în zece sporturi, în șapte baze sportive din București.
  • Astăzi, 3 septembrie, programul continuă cu para înot, para climbing, para powerlifting și finalele de para tenis de masă.

Primele două zile ale Jocurilor Parasport România 2026 au adus primele titluri ale competiției și unul dintre rezultatele de referință ale acestei ediții: Octavian Tucaliuc a stabilit un nou record național la aruncarea suliței, în clasa F12, cu o performanță de 56,12 metri, pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter”.

Record național pentru Octavian Tucaliuc la Jocurile Parasport România 2026: 56,12 metri la aruncarea suliței

Rezultatul vine la mai puțin de un an după Campionatele Mondiale de Para Atletism de la New Delhi 2025, unde Tucaliuc s-a clasat pe locul 6, cu 53,56 metri – cea mai bună performanță personală a sa la acel moment. La București, sportivul român și-a îmbunătățit rezultatul cu 2,56 metri, stabilind astfel un nou record personal. Tucaliuc a reprezentat România și la Jocurile Paralimpice Tokyo 2020, unde s-a clasat pe locul 7 la aruncarea suliței. 

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„56,12 metri înseamnă un nou record național și cea mai bună performanță personală pentru Octavian Tucaliuc. Este cu peste un metru peste reperul care i-ar fi permis calificarea la Jocurile Paralimpice Paris 2024 și este un rezultat care îi permite acum să privească cu și mai multă încredere spre Jocurile Paralimpice Los Angeles 2028. Mai sunt doi ani de muncă până acolo, însă astfel de performanțe confirmă că direcția este cea bună. Exact asta ne dorim de la Jocurile Parasport: să le oferim sportivilor competiții în care să crească, să își depășească propriile performanțe și să își construiască drumul spre marile competiții internaționale”, a declarat Eduard Novak, Președintele Comitetului Național Paralimpic.

Record național pentru Octavian Tucaliuc la Jocurile Parasport România 2026: 56,12 metri la aruncarea suliței

Jocurile au debutat pe 1 septembrie, Ziua Sportului Paralimpic în România, cu întrecerile de tenis în scaun rulant de la Centrul de Tenis al Federației Române de Tenis. Ionuț Filișan a câștigat proba de simplu masculin, în fața lui Mihai Gaiță și Ciprian Anton, iar Cristina Deac s-a impus în proba feminină.

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Ionuț Filișan și Mihai Gaiță au câștigat împreună și proba de dublu, urmați de perechea Ciprian Anton/Alexandru Cebotari și de Cristina Deac/Gigi Pungă. 

Competițiile de para atletism desfășurate pe 2 septembrie pe Stadionul „Iolanda Balaș Soter” au cuprins probe de 100 m, 200 m, 800 m și 1.500 m, săritura în lungime și în înălțime, precum și probe de aruncare a suliței, discului și greutății, în multiple clase sportive. 

În calendarul Federației Române de Atletism, întrecerile din această zi sunt înscrise drept Campionatele Naționale de Para-Atletism. Printre sportivii care s-au impus în mai multe probe s-au numărat Ana Elena Coman și Andreea Diana Manole, câștigătoare în clasele lor la 100 m și 200 m și clasate pe primul loc și la săritura în lungime. 

Pe 2 septembrie au început și întrecerile de para tenis de masă, la Sala Olimpia, competiția urmând să ajungă la fazele finale pe 3 septembrie. Printre sportivii intrați în concurs se numără Bobi Simion, lider mondial ITTF World Para – Clasa 6.

Tot pe 2 septembrie au fost desemnați și câștigătorii competiției de baschet 3×3 în scaun rulant. CSM Corona Brașov 2 a câștigat prima ediție, urmată de ACS Temerarii Arad, pe locul al doilea, și ACS Comunitar Sibiu, pe locul al treilea. Opt echipe au participat la competiția desfășurată la Arena de Baschet a Federației Române de Baschet. 

Record național pentru Octavian Tucaliuc la Jocurile Parasport România 2026: 56,12 metri la aruncarea suliței

Competițiile continuă. Răzvan Nedu intră astăzi în concurs

Programul de 3 septembrie continuă cu finalele de para tenis de masă, programate între 09:00 și 15:00 la Sala Olimpia, competiția de para înot, la Bazinul CSN Lia Manoliu, calificările de para climbing, la Vertical Spirit, și competiția de para powerlifting, la Sala de Haltere CSN Lia Manoliu.

La para climbing intră în concurs Răzvan Nedu, campion mondial la Seoul în 2025, calificările fiind programate astăzi, iar finala pe 4 septembrie. În para tenis de masă, programul ajunge astăzi la finale, după ce competiția a început pe 2 septembrie. La para climbing intră în concurs și Răzvan Nedu, campion mondial la Seoul în 2025, alături de Bobi Simion, calificările fiind programate astăzi, iar finala pe 4 septembrie. Ziua se încheie cu Ceremonia oficială de deschidere a Jocurilor Parasport România 2026, la MINA – Museum of Immersive New Art.

Record național pentru Octavian Tucaliuc la Jocurile Parasport România 2026: 56,12 metri la aruncarea suliței

Pe 4 septembrie este programată finala de para climbing, iar sportivii de para tir cu arcul intră în clasificări și antrenamente. Ultima zi, 5 septembrie, aduce calificările și finala de para tir cu arcul, competiția de para canoe în Parcul Alexandru Ioan Cuza și întrecerile de judo adaptat la Sala Olimpia.

Accesul publicului la toate competițiile Jocurilor Parasport România 2026 este gratuit, fără înregistrare prealabilă.

Jocurile Parasport România 2026 sunt organizate de Comitetul Național Paralimpic, cu sprijinul partenerilor instituționali Agenția Națională pentru Sport, Primăria Municipiului București și European Paralympic Committee (EPC).

Record național pentru Octavian Tucaliuc la Jocurile Parasport România 2026: 56,12 metri la aruncarea suliței

Printre partenerii și sponsorii ediției din acest an se numără Kaufland România, prin programul Kaufland A.C.C.E.S., Nike, prin SportTime – distribuitor oficial în România, Betano România, Fundația Bog’Art, STR8MINDS, Apemin Tușnad – Artesia, Allianz-Țiriac și OPEN MINDS – Asociația pentru Diversitate și Incluziune.

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Despre Comitetul Național Paralimpic 

Comitetul Național Paralimpic susține dezvoltarea și promovarea sportului paralimpic în România, de la inițierea în sport până la performanță. Organizația contribuie la crearea unui cadru în care persoanele cu dizabilități să aibă acces la sport și la infrastructură adaptată și oferă sprijin sportivilor pe parcursul dezvoltării lor competiționale.

Unul dintre obiectivele centrale ale Comitetului este dezvoltarea echipei paralimpice care reprezintă România la competițiile internaționale, alături de creșterea vizibilității sportului paralimpic și integrarea sa firească în peisajul sportiv românesc.

Sursa foto:

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