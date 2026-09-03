LEPAS, prezent în avanpremieră la Sibiu Fashion Days: brandul premium Chery se prezintă publicului românesc

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Înainte de sosirea oficială a primelor automobile, LEPAS și-a făcut debutul public în România într-un cadru dedicat eleganței și designului.

Sibiu, România – Brandul premium LEPAS, parte a Chery Group, a avut o primă întâlnire cu publicul din România în cadrul Sibiu Fashion Days, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate modei și designului din țară. Prezentarea, organizată de MATEROM, importatorul exclusiv LEPAS în România, a avut loc la Muzeul de Istorie „Casa Altemberger” din Sibiu, într-un decor care a pus în valoare filozofia de design a brandului.

Alegerea unui eveniment de modă pentru prima apariție publică a LEPAS în România nu este întâmplătoare. Brandul își construiește identitatea în jurul unei idei simple: automobilul ca expresie a stilului personal, nu doar ca mijloc de transport.

Design, eleganță și tehnologie, într-un singur spațiu

Vizitatorii Sibiu Fashion Days au putut descoperi îndeaproape LEPAS L8, primul model al brandului pregătit pentru piața românească, alături de imagini și informații despre restul gamei – LEPAS L6 și LEPAS L4, modele care completează strategia globală a brandului.

„LEPAS este brandul premium al grupului Chery, poziționat undeva între Toyota și Lexus – tehnologie de încredere, dublată de o experiență premium”, a explicat un reprezentant LEPAS prezent la eveniment.

Reacțiile publicului au confirmat interesul pentru un brand nou pe segmentul premium: numeroși vizitatori s-au arătat interesați de o sesiune de test drive, iar unii dintre ei au solicitat informații despre precomenzi, cu mult înainte ca automobilele să ajungă efectiv în showroomuri.

De la eveniment de imagine la prezență comercială

Prezentarea de la Sibiu Fashion Days marchează primul contact al LEPAS cu publicul larg din România și pregătește terenul pentru etapele următoare: sosirea automobilelor, deschiderea rețelei de dealeri și lansarea comercială efectivă a brandului pe piața locală.

„Reacțiile au fost peste așteptările noastre. Designul a impresionat foarte mult, iar după prezentare am primit solicitări pentru drive-test-uri și chiar precomenzi”, a declarat Rodica Baciu, Director General MATEROM.

Descoperă LEPAS L8 și programează o sesiune de test drive pe www.lepas.ro.

Despre LEPAS

LEPAS este brandul premium al grupului Chery, creat pentru clienții care apreciază designul sofisticat, tehnologia și experiențele premium. În cadrul strategiei sale de dezvoltare internațională, LEPAS își extinde în prezent prezența pe piețele europene, iar România face parte din această etapă de dezvoltare.

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