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ScaunNunta.ro: Furnizorul de mobilier pentru evenimente prezent în patru țări

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Când intri într-o sală de evenimente frumos amenajată, vezi florile, mesele pregătite, lumina, culorile și acele mici detalii care fac totul să pară firesc. Rareori te gândești câtă muncă se află în spatele imaginii finale. Iar unul dintre lucrurile aparent simple, alegerea scaunelor și a meselor, poate deveni rapid o adevărată provocare.

Un scaun poate arăta impecabil într-o fotografie și să fie complet nepotrivit pentru o sală în care trebuie mutate sute de piese într-o singură zi. O masă poate avea dimensiunea potrivită, dar să ocupe prea mult spațiu după terminarea evenimentului. Iar un model spectaculos poate deveni o alegere costisitoare dacă nu rezistă utilizării repetate.

Tocmai astfel de probleme au dus la înființarea site-ului ScaunNunta.ro, brand fondat de Liviu Biolan și specializat în mobilier pentru evenimente. Povestea lui nu este doar despre scaune și mese, ci despre felul în care o nișă foarte concretă poate deveni baza unui business care ajunge, în timp, să depășească granițele României.

În spatele unei petreceri frumoase sunt multe decizii deloc spectaculoase

Când pregătești o nuntă, un botez sau o petrecere aniversară, tentația este să alegi mobilierul exclusiv după aspect. Este firesc. Scaunele trebuie să se potrivească decorului, mesele trebuie să arate bine în fotografii, iar întreaga sală trebuie să aibă acel aer pe care ți l-ai imaginat.

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Pentru proprietarii de locații și organizatorii de evenimente lucrurile sunt însă mai complicate. Ei trebuie să se gândească și la rezistență, greutate, depozitare, curățare sau cât de ușor poate fi reorganizată o sală între două evenimente. Un scaun folosit de câteva ori pe an acasă are o viață foarte diferită de unul mutat și folosit aproape în fiecare weekend.

Există și problema spațiului. Într-un depozit, câțiva centimetri în plus la fiecare piesă pot însemna foarte mult atunci când vorbim despre 100 sau 200 de scaune. Tocmai de aceea modelele stivuibile, mesele pliabile și mobilierul gândit special pentru zona profesională au devenit soluții importante pentru industria evenimentelor.

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La fel de importantă este coerența. O sală nu devine elegantă pentru că fiecare obiect este spectaculos separat. De multe ori, rezultatul cel mai plăcut apare atunci când scaunele, mesele, textilele și decorul se completează fără să concureze între ele. Pentru cei care încearcă să găsească variante adaptate unor astfel de nevoi, pe Scaunnunta.ro găsești modele destinate atât evenimentelor private, cât și locațiilor, restaurantelor, cafenelelor sau spațiilor de conferință.

De la o nișă foarte clară la un business construit peste granițe

Liviu Biolan, fondatorul ScaunNunta.ro, a pornit brandul din pasiunea pentru mobilier de eveniment bine făcut. În loc să transforme proiectul într-un magazin generalist de mobilier, direcția a rămas concentrată asupra unei zone în care nevoile clienților sunt foarte specifice.

Este o alegere care spune multe despre felul în care se construiește un business de nișă. Nu trebuie să vinzi câte puțin din toate. Uneori este mai valoros să înțelegi foarte bine un anumit tip de client, inclusiv problemele despre care acesta nici nu se gândește să întrebe la prima comandă.

Experiența acumulată în mai bine de un deceniu de activitate în e-commerce a dus treptat și spre alte piețe. Astăzi, activitatea se desfășoară prin ScaunNunta.ro în România, Chicore.it în Italia, SeatsAndBeyond.co.uk în Marea Britanie și KrzeslaZDusza.pl în Polonia. Sunt piețe diferite, cu gusturi, obiceiuri și așteptări diferite, dar cu o nevoie comună: mobilier care trebuie să arate bine și să funcționeze în viața reală.

Extinderea spune și ceva despre maturizarea comerțului online. Cumpărăturile pe internet nu mai înseamnă doar haine, cosmetice sau electronice. Astăzi se comandă online inclusiv mobilier pentru restaurante, săli de evenimente și proiecte profesionale în care cantitățile pot fi considerabile. Într-un astfel de domeniu, fotografia produsului atrage privirea, dar încrederea se câștigă prin ceea ce se întâmplă după plasarea comenzii.

Ce înseamnă, de fapt, să faci lucrurile bine

Într-o industrie asociată cu petreceri și momente frumoase, partea de business este surprinzător de pragmatică. Produsele trebuie să ajungă când este nevoie de ele. Specificațiile trebuie să fie clare. Clientul trebuie să știe ce cumpără. Iar atunci când apar întrebări, cineva trebuie să poată oferi un răspuns util.

Liviu Biolan vorbește despre respectul față de client, onestitate și eficiență drept principii care au însoțit dezvoltarea businessului. Sunt valori care pot părea aproape banale atunci când sunt scrise pe o pagină de prezentare, dar devin foarte concrete atunci când comanzi mobilier pentru un restaurant care urmează să se deschidă sau pentru o sală care are eveniment programat în weekend.

Și alegerea produsului potrivit presupune mai multă atenție decât pare. Pentru o sală folosită frecvent, de exemplu, merită luate în calcul nu doar culoarea și designul scaunelor, ci și cât de ușor pot fi manevrate, curățate și depozitate. În cazul meselor rotunde trebuie calculat spațiul necesar nu numai pentru blat, ci și pentru scaune și pentru circulația invitaților. Într-o sală foarte încărcată, diferența dintre un plan confortabil și unul incomod poate fi de numai câteva zeci de centimetri.

Acesta este și unul dintre motivele pentru care experiența într-o nișă contează. După suficiente comenzi, întrebările încep să se repete, iar problemele devin previzibile. Știi că un client care întreabă despre 150 de scaune probabil trebuie să se gândească și la depozitare. Știi că un restaurant nu caută doar un model frumos, ci unul potrivit pentru utilizare frecventă. Iar un organizator de evenimente are nevoie de flexibilitate, pentru că două petreceri consecutive pot avea decoruri complet diferite.

Un business poate crește fără să-și piardă ideea de la care a pornit

Povestea ScaunNunta.ro arată că uneori cele mai interesante afaceri nu pornesc din ideea de a inventa ceva complet nou. Pot porni dintr-o problemă foarte obișnuită, observată atent și rezolvată din ce în ce mai bine.

Pentru Liviu Biolan, această problemă a fost legată de mobilierul de evenimente și de diferența dintre un produs care doar arată bine și unul care își face treaba bine, comandă după comandă și eveniment după eveniment.

De la România la Italia, Marea Britanie și Polonia, businessul a crescut fără să abandoneze această nișă. Poate că tocmai aici se află una dintre lecțiile sale cele mai interesante: creșterea nu înseamnă neapărat să faci tot mai multe lucruri. Uneori înseamnă să devii tot mai bun la ceea ce ai ales să faci de la început.

Iar pentru cine pregătește o sală, un restaurant sau chiar propriul eveniment, merită să privească mobilierul cu puțin mai multă atenție. Frumusețea contează, desigur. Dar cele mai bune alegeri sunt, de obicei, cele care continuă să pară inspirate și după ce se termină petrecerea.

Sursa imagine: facebook.com/scaunnunta

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