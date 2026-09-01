Denimul, tricotajele și alte piese emblematice sunt în centrul atenției în noua colecție vestimentară adidas Originals

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Campania aduce în prim-plan creatori din Europa ale căror stiluri și perspective contribuie la definirea culturii tinerilor de astăzi, printr-o selecție variată de ținute unisex.

Fotografiată de Petra Collins, colecția include o serie de piese vestimentare emblematice, printre care și legendarul model Firebird.

adidas Originals prezintă astăzi noua sa colecție vestimentară, o celebrare a originalității, a exprimării personale și a energiei creative care modelează cultura contemporană din Europa.

Reunind piese reprezentative din categoriile Denim, Knit și Icons – inclusiv emblematicul Firebird – colecția evidențiază versatilitatea și atractivitatea atemporală a pieselor vestimentare adidas Originals, reinterpretate printr-o perspectivă europeană contemporană.

Construită în jurul principiului incluziunii, colecția propune siluete unisex și îi încurajează pe cei care o poartă să își exprime individualitatea în propriul stil. Inspirată de convingerea adidas Originals că originalitatea aparține tuturor, colecția promovează versatilitatea, încrederea și stilul personal, fără limite.

Creatorii, în centrul campaniei

Pentru a aduce colecția la viață, adidas Originals a colaborat cu o serie de creatori din Europa, ale căror perspective individuale reflectă comunitățile, culturile și scenele creative care modelează cultura tânără de astăzi.

Provenind din orașe, contexte și domenii creative diverse, aceștia ilustrează multiplele moduri în care piesele Originals Apparel pot fi purtate și reinterpretate, în funcție de stilul și cultura fiecărei comunități.

Împreună, creatorii contribuie la o poveste despre originalitate care se simte în același timp contemporană și diversă. Lista creatorilor îi include pe: Luca Franchetti López, mayashabann, Philipp, Linda Schulz , Jeru, Riadh , Samia Kanaan Paris Artiste Francesca Perks Reuben Hahn și Siham.

Inspirată de ideea de a rămâne fidel propriei identități, colecția reunește o multitudine de povești, stiluri și perspective într-un univers creativ coerent. Rezultatul este o campanie care rezonează cu publicul local, păstrând în același timp identitatea inconfundabilă adidas Originals.

Imortalizată de Petra Collins

Campania este realizată de apreciata artistă, regizoare și fotografă Petra Collins.

Prin styling unisex și un casting care reflectă diversitatea Europei contemporane, noua colecție celebrează multiplele moduri în care originalitatea poate fi exprimată prin stilul personal.

Colecția adidas Originals Europe Apparel este disponibilă în Europa începând de astăzi, pe https://www.adidas.ro/ și prin intermediul partenerilor de retail selectați.

Note pentru editori

adidas Originals lansează noua sa colecție vestimentară.

Colecția se concentrează pe categorii-cheie precum Denim, Knit și Icons, inclusiv emblematicul Firebird.

Campania aduce în prim-plan creatori din Europa, ale căror stiluri autentice și perspective culturale dau relevanță colecției.

Campania este fotografiată de Petra Collins.

Colecția este disponibilă în Europa începând cu 1 septembrie.

Despre adidas Originals

Inspirat de bogata moștenire sportivă a adidas – unul dintre cele mai importante branduri sportive din lume și un creator și dezvoltator global de încălțăminte și articole vestimentare pentru sport – adidas Originals este un brand de lifestyle fondat în 2001. Având la bază arhiva adidas, adidas Originals continuă să ducă mai departe moștenirea brandului printr-un angajament constant față de inovația în materie de produse și prin capacitatea de a transpune creativitatea și curajul întâlnite pe terenurile și în arenele sportive prin perspectiva culturii tinere contemporane. Definit de emblematicul logo Trefoil, utilizat pentru prima dată în 1972, și susținut de cei care continuă să modeleze și să definească cultura creativă, adidas Originals rămâne un brand de referință în streetwear, deschizând drumul către viitorul stilului sportiv urban.

Sursa foto: https://www.adidas.ro/

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