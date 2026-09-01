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Cât costă, de fapt, să te muți singur: cheltuieli mici care pot schimba complet bugetul primei luni

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Mutarea pe cont propriu vine cu mult entuziasm, dar și cu o listă de cheltuieli care se dovedește adesea mai lungă decât părea la început. Chiria și garanția sunt ușor de anticipat. Mai greu de estimat sunt toate lucrurile mici de care ai nevoie imediat ce închizi ușa noii locuințe și îți dai seama că, de fapt, trebuie să pornești aproape de la zero.

De la produsele de curățenie până la ustensilele de bucătărie, transport și primele facturi, sumele aparent neimportante se pot aduna rapid. Tocmai de aceea, un buget realist pentru mutare trebuie să includă mai mult decât costurile evidente.

Prima lună începe, de fapt, înainte de mutare

Chiria în avans și garanția pot însemna deja o sumă consistentă. Dacă adaugi transportul lucrurilor, eventualele costuri ale unei agenții sau cumpărarea unor obiecte care lipsesc din locuință, bugetul necesar înainte de mutare poate crește considerabil.

Ideal este să faci din timp o listă cu toate aceste costuri și să păstrezi o rezervă pentru lucrurile greu de anticipat. Dacă apare o diferență între suma disponibilă și cheltuielile care trebuie făcute imediat, unele persoane iau în calcul inclusiv credite rapide online. O astfel de variantă trebuie însă analizată în raport cu suma necesară, costurile implicate și posibilitatea de rambursare.

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O tigaie, câteva farfurii, un prelungitor, becuri, umerașe, prosoape, un coș de gunoi sau produse de curățenie nu par achiziții importante luate separat. Problema apare când ai nevoie de multe dintre ele în aceeași săptămână.

În loc să cumperi totul din prima zi, împarte lista în trei categorii: necesar imediat, util în următoarele săptămâni și lucruri care pot aștepta. În felul acesta, reduci riscul de a cheltui o sumă mare pe obiecte care nu sunt, de fapt, urgente.

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Dacă o cheltuială esențială apare foarte aproape de următoarea încasare, există și opțiuni precum un credit cu buletinul pana la salariu. Important este ca o asemenea decizie să fie luată pentru o nevoie clară și numai după ce costurile și obligațiile de plată sunt înțelese.

Primele facturi pot fi diferite de ce ai estimat

Când locuiești pentru prima dată singur, este greu să știi exact cât vei consuma la electricitate, gaz sau apă. La acestea se pot adăuga internetul, întreținerea și eventuale costuri care nu erau foarte evidente în momentul în care ai ales locuința.

Pentru prima lună, este mai sigur să estimezi puțin mai mult decât crezi că vei plăti. După două sau trei facturi vei avea deja o imagine mai realistă și îți vei putea regla bugetul lunar.

Nu trebuie să amenajezi totul dintr-o dată

O locuință nouă poate crea tentația de a cumpăra imediat mobilier, decorațiuni sau electrocasnice pentru ca spațiul să arate complet. Dar multe dintre aceste achiziții pot fi făcute treptat.

Primele săptămâni îți arată și de ce ai nevoie cu adevărat. Poate descoperi că o masă mai mare este inutilă, că ai suficient spațiu de depozitare sau că un anumit electrocasnic nu ți-ar fi atât de util pe cât credeai. Amânarea cumpărăturilor neesențiale te ajută să eviți cheltuielile făcute doar din entuziasmul mutării.

Un buget bun lasă loc și pentru neprevăzut

Costul real al mutării nu este reprezentat doar de chirie și garanție, ci de suma tuturor lucrurilor necesare pentru a începe o viață nouă într-un spațiu nou. Tocmai cheltuielile mici sunt cele care pot dezechilibra cel mai ușor calculele inițiale.

O listă făcută înainte de mutare, prioritizarea cumpărăturilor și o rezervă pentru situații neprevăzute te ajută să treci mai ușor peste prima lună. Nu trebuie să ai totul perfect de la început. Mai important este să construiești treptat un buget pe care îl poți susține și după ce entuziasmul mutării a trecut.

Sursa foto: Magnific.com

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