  MENIU  
Home > Advertorial > Ce poate schimba a doua opinie medicală într-un diagnostic dificil

Ce poate schimba a doua opinie medicală într-un diagnostic dificil

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: pexels.com

Rezultatul unei mamografii care „nu arată bine” ajunge rareori la pacientă însoțit de explicații suficiente. Între ziua în care primești biletul de trimitere către oncolog și prima consultație se întind câteva zile în care citești tot ce găsești, întrebi cunoscuți și înveți în viteză termeni pe care nu i-ai folosit niciodată. Tot în acest interval se iau, de multe ori, primele decizii importante: la ce medic mergi, în ce spital, cât de repede. Puține paciente știu însă că același interval poate fi folosit pentru un pas foarte concret, o a doua evaluare a diagnosticului, făcută de un alt specialist, pe baza acelorași investigații.

Ce înseamnă, concret, o a doua opinie

Mecanismul este simplu. Un alt medic, de regulă un specialist cu experiență în patologia respectivă, primește dosarul complet: imagistica, rezultatul biopsiei, istoricul medical, tratamentele deja propuse. El nu repetă investigațiile, le recitește cu alți ochi, apoi confirmă diagnosticul, îl nuanțează sau propune un plan diferit de tratament. A doua opinie nu înlocuiește medicul curant și nu presupune un conflict cu acesta. În spitalele mari din Europa de Vest, evaluarea independentă cerută înainte de o operație majoră sau de începerea unui tratament oncologic este o practică obișnuită, pe care mulți medici o încurajează: fie le confirmă planul, fie le atrage atenția asupra unei alternative care merită discutată.

Pentru pacientă, miza este dublă. Practic, o a doua lectură a biopsiei sau a imagisticii poate schimba încadrarea bolii și, odată cu ea, întreaga ordine a tratamentului. Psihologic, o confirmare independentă schimbă felul în care duci lunile următoare: intri în operație sau în chimioterapie știind că doi specialiști care nu au vorbit între ei au ajuns la aceeași concluzie.

S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
S-au căsătorit!! E surpriza zilei în showbiz!! Claudia a fost o mireasa superbă și a strălucit într-o rochie de mireasă din dantelă! FOTO
Recomandarea zilei

De ce contează cel mai mult în oncologie

Presiunea pe astfel de decizii crește de la an la an. Estimările GLOBOCAN, publicate de Agenția Internațională pentru Cercetare în Domeniul Cancerului din cadrul Organizației Mondiale a Sănătății, indică pentru România aproape 99.000 de cazuri noi de cancer în 2024, iar Institutul Național de Sănătate Publică raportase deja, pentru 2023, o creștere de 21% a cazurilor noi față de anul anterior. În spatele cifrelor stau consultații mai aglomerate, timpi de așteptare mai lungi și decizii luate uneori sub presiunea calendarului.

Tocmai de aceea oncologia este terenul pe care a doua evaluare aduce cel mai mult. Deciziile sunt greu reversibile: tipul operației, momentul începerii chimioterapiei, ordinea etapelor de tratament. La formele rare sau la cazurile aflate la limita dintre două încadrări, diferența dintre două interpretări ale aceleiași biopsii poate însemna două planuri de tratament complet diferite.

Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț
Vestea care zguduie showbizul românesc! „Am divorțat... Ne blocam unul pe celălalt și nu avea sens” Se iubeau de ani de zile, pozau mereu zâmbitori și îndrăgostiți, dar s-a ales praful de relația lor! El a decis să facă acum marele anunț
Recomandarea zilei

Rămâne, totuși, bariera nespusă: teama de a nu jigni medicul curant. În practică, formularea potrivită este simplă și onestă, „vreau să fiu sigură că facem tot ce trebuie”. Un medic sigur pe diagnostic nu are ce pierde dintr-o confirmare independentă, iar unul care descurajează orice verificare spune, fără să vrea, ceva important despre felul în care lucrează. Nicio pacientă nu datorează nimănui renunțarea la o informație care o privește direct.

Cum obții o evaluare independentă fără drumuri suplimentare

Varianta clasică cere energie exact când ai mai puțină: cauți un al doilea specialist, refaci programări, duci dosarul dintr-un loc în altul și plătești separat fiecare consultație. Varianta mai puțin cunoscută este cea contractuală. Unele asigurări private de sănătate includ serviciul în acoperirea de bază, iar folosirea lui nu consumă nimic din suma asigurată.

Avantaj Medical Care, asigurarea privată de sănătate de la BCR Asigurări de Viață VIG, oferă a doua opinie medicală printr-un partener internațional specializat, din prima zi de contract. Dosarul medical este tradus, evaluat de un specialist în patologia respectivă, iar răspunsul vine în cel mult 7 zile lucrătoare. Contractul permite până la două opinii pentru fiecare specialitate, fără raportare la suma asigurată anuală.

Cum folosești răspunsul primit

A doua opinie își arată valoarea abia după ce o duci înapoi la medicul curant. Dacă cele două evaluări coincid, câștigi liniștea cu care se traversează mai ușor un tratament lung. Dacă diferă, ai un temei concret pentru o discuție aplicată: ce anume văd diferit cei doi specialiști, ce investigație suplimentară ar tranșa diferența, care centru are mai multă experiență pe cazuri asemănătoare. Întrebările utile sunt concrete: dacă stadializarea rămâne aceeași, dacă operația propusă este singura opțiune rezonabilă și ce ar schimba în plan un test suplimentar. Un răspuns scris poate fi recitit acasă și discutat punct cu punct la următoarea consultație.

Partea administrativă este mai simplă decât pare. Dosarul pentru o evaluare independentă se construiește din documente pe care le ai deja: raportul histopatologic, imagistica în format digital, scrisorile medicale și lista tratamentelor propuse. Acolo unde serviciul vine prin asigurare, traducerea și transmiterea dosarului intră în sarcina partenerului specializat, deci efortul pacientei se reduce la strângerea actelor într-un singur loc.

Există și o lecție care precedă diagnosticul. Multe polițe private includ un set anual de prevenție, cu investigații precum ecografia mamară sau mamografia, accesibile o dată pe an fără recomandare medicală. O boală descoperită la un control de rutină se discută în alți termeni decât una descoperită târziu, iar a doua opinie are, în acest scenariu, un rol mai simplu: confirmă un tratament cu șanse bune, început la timp.

Un diagnostic dificil nu devine mai ușor prin informații puține și hotărâri grăbite. Dreptul de a cere o a doua evaluare există oricum; diferența o face momentul în care afli de el. E mai util să îl cunoști acum, la rece, decât să îl descoperi în săptămâna dintre un rezultat prost și prima programare la oncolog.

Foto: pexels.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cât cheltuie Anca Serea la început de an școlar pentru cei 5 copii. Ce buget a alocat fiecărui copil: „Sumele sunt mari” 
Cât cheltuie Anca Serea la început de an școlar pentru cei 5 copii. Ce buget a alocat fiecărui copil: „Sumele sunt mari” 
Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei. Cum arată ținuta de lux cu care a atras toate privirile
Loredana, într-o rochie de 30.000 de lei. Cum arată ținuta de lux cu care a atras toate privirile
Proiecte speciale
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Două femei au fost nevoite să plece de la masă în Grecia, după ce mai multe pisici le-au asaltat și le-au luat mâncarea din farfurie
Libertatea.ro
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Cele mai importante schimbări care-i așteaptă pe elevi în acest an școlar: fără manuale, cu Bacalaureat decalat, evaluare standardizată și materii noi. Cum rămâne cu bursele și admiterea la liceu
Avantaje
Imagini de la majoratul grandios al lui Laurențiu Reghecampf Jr! Cine a venit la petrecere! Fiul impresarei Anamaria Prodan a împlinit 18 ani și e de nerecunoscut! Tzancă Uraganul și Vali Vijelie au făcut show
Imagini de la majoratul grandios al lui Laurențiu Reghecampf Jr! Cine a venit la petrecere! Fiul impresarei Anamaria Prodan a împlinit 18 ani și e de nerecunoscut! Tzancă Uraganul și Vali Vijelie au făcut show
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Cât costă, de fapt, ceasul care i-a fost furat lui Cătălin Botezatu în Londra. Englezii au dezvăluit valoarea reală a bijuteriei
Oana Roman, imagini spectaculoase după ce a slăbit. Internauții au rămas șocați: „O nouă versiune a mea. Cea mai bună”
Oana Roman, imagini spectaculoase după ce a slăbit. Internauții au rămas șocați: „O nouă versiune a mea. Cea mai bună”
Oana Roman, amenințată cu moartea. Vedeta a apelat la ajutorul Poliției: „O campanie absolut îngrozitoare de manipulare”
Oana Roman, amenințată cu moartea. Vedeta a apelat la ajutorul Poliției: „O campanie absolut îngrozitoare de manipulare”
Andreea Popescu a recunoscut. Ce greșeală a făcut în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
Andreea Popescu a recunoscut. Ce greșeală a făcut în căsnicia cu Rareș Cojoc: „Regret și mi-am cerut iertare”
Horoscop 1 septembrie 2026. Are parte de tot ce a visat. O zodie își îndeplinește cele mai arzătoare dorințe
Horoscop 1 septembrie 2026. Are parte de tot ce a visat. O zodie își îndeplinește cele mai arzătoare dorințe
Observator News
Dragoș și-a pândit fosta iubită din mașină, apoi a ucis-o în stradă cu sânge rece. Atacul, surprins de camere
Dragoș și-a pândit fosta iubită din mașină, apoi a ucis-o în stradă cu sânge rece. Atacul, surprins de camere
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Divorțul momentului în showbiz-ul nostru! Da, a divorțat și el și nimeni nu a știut. Și cât de fericiți păreau: “Am divorțat de ceva timp. ne blocam unul pe celălalt din…” Vezi tot
Divorțul momentului în showbiz-ul nostru! Da, a divorțat și el și nimeni nu a știut. Și cât de fericiți păreau: “Am divorțat de ceva timp. ne blocam unul pe celălalt din…” Vezi tot
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Horoscop septembrie 2026. Renumitul astrolog italian Paolo Fox anunță zodia care poate da lovitura: vin bani, oportunități și noroc în dragoste
Horoscop septembrie 2026. Renumitul astrolog italian Paolo Fox anunță zodia care poate da lovitura: vin bani, oportunități și noroc în dragoste
Glezne umflate și kilograme în plus apărute rapid. Combinația care poate arăta că inima nu mai face față
Glezne umflate și kilograme în plus apărute rapid. Combinația care poate arăta că inima nu mai face față
Există români care se pot pensiona indiferent de vârstă. Condiția specială prevăzută de lege
Există români care se pot pensiona indiferent de vârstă. Condiția specială prevăzută de lege
Feribot cu 267 pasageri, scufundat aproape de Cipru. Zeci de persoane, moarte sau dispărute
Feribot cu 267 pasageri, scufundat aproape de Cipru. Zeci de persoane, moarte sau dispărute
TV Mania
Corina Bud a renunțat complet la inhibiții. Imaginea care i-a uimit pe fani
Corina Bud a renunțat complet la inhibiții. Imaginea care i-a uimit pe fani
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Oana Roman a slăbit enorm în patru luni. Obiceiul simplu cu care își începe fiecare dimineață! Cum arată acum
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Apariție rară a Cristinei Rus, după retragerea din showbiz! Cum arată acum fosta jumătate Blondy, la 43 de ani?
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Ce s-a ales de Rocsana Marcu după ce a părăsit definitiv România? Face bani mulți și se răsfață în vacanțe de lux
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Libertatea
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Genul „cozy crime” atrage tot mai mulți cititori la nivel global. Doi autori suedezi populari explică: „Nu există violență înfricoșătoare sau detalii horror atunci când vine vorba de crimă”
Un tratament unic ar putea reduce colesterolul cu 50%. „Acum 15 ani v-aș fi spus că e o nebunie”
Un tratament unic ar putea reduce colesterolul cu 50%. „Acum 15 ani v-aș fi spus că e o nebunie”
Românca Anesia Dican, între cei 200 de parfumieri ai lumii. Lucrează la Galimard, cea mai veche casă din Grasse, capitala mondială a miresmelor: „Are 1.000 de mirosuri. Nu alcool, nu tutun, nu condimente! Din 200, 40 sunt în Franța, 38 aici”. Ce parfumuri recomandă
Românca Anesia Dican, între cei 200 de parfumieri ai lumii. Lucrează la Galimard, cea mai veche casă din Grasse, capitala mondială a miresmelor: „Are 1.000 de mirosuri. Nu alcool, nu tutun, nu condimente! Din 200, 40 sunt în Franța, 38 aici”. Ce parfumuri recomandă
Bărbați filmați în timp ce ieșeau din canale la New York, în mijlocul străzii. Cum explică polițiștii fenomenul
Bărbați filmați în timp ce ieșeau din canale la New York, în mijlocul străzii. Cum explică polițiștii fenomenul
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton