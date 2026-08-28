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Blefaroplastie: recuperare, cicatrici și la ce vârstă se face

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Blefaroplastia e intervenția despre care toată lumea a auzit dar pe care puțini o înțeleg. Dr. Ina Petrescu, medic chirurg plastician, ne-a răspuns la întrebările pe care le pui în șoaptă: cât stau acasă, mi se vor vedea cicatricile, e prea devreme pentru mine?

E lucrul pe care îl observi prima dată dimineața, înainte de cafea: privirea care arată obosită chiar dacă ai dormit opt ore. Pielea pleoapei e cea mai subțire din tot corpul, așa că timpul o citește prima. Și niciun ser, oricât de scump, nu o mai strânge la loc.

Am întrebat-o pe Dr. Ina Petrescu ce se poate face – și, mai important, ce nu.

Să pornim de la confuzia numărul unu: blefaroplastia corectează structura, nu culoarea. Pielea pleoapelor își pierde elasticitatea, mușchii care o susțin slăbesc, apar pleoapele căzute, excesul de piele, pungile de sub ochi. Intervenția îndepărtează sau repoziționează pielea și grăsimea în exces și redeschide privirea.

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Ce nu face: nu tratează cearcănele. Petele acelea închise de sub ochi nu au nicio legătură cu bisturiul. Nici ridurile faciale.

„Confuzia dintre pungi și cearcăne e cea mai costisitoare din chirurgia periorbitală.”

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Și dacă vine o pacientă convinsă că are pungi, dar are cearcăne?

„Atunci vorbim despre nanofat sau injectabile, nu despre sala de operație. De asta consultația nu e o formalitate – acolo se decide tot. Un chirurg bun îți spune și când nu ai nevoie de operație. E singurul criteriu de selecție care contează cu adevărat.”, completeaza Dr. Ina Petrescu

Câte tipuri de blefaroplastie există?

„Două teritorii, care se pot aborda separat sau în același timp de interveție.

Superioară – pleoapa de sus, de unde se scoate excesul de piele și, dacă e cazul, de grăsime. Incizia se ascunde chiar în pliul natural al pleoapei, așa că cicatricea devine practic invizibilă după vindecare. E varianta cea mai simplă și cea mai previzibilă, cu recuperarea cea mai rapidă.

Inferioară – pungile și excesul de piele de jos. Aici avem două căi: incizia sub linia genelor sau tehnica transconjunctivală, prin interiorul pleoapei, care nu lasă absolut nicio cicatrice exterioară. Pleoapa de jos cere însă o evaluare mult mai atentă a tonusului: dacă scoți prea multă piele, apar complicații.

Când restul feței cere armonizare, se poate asocia și un lifting facial.”

Există o vârstă potrivită?

„Indicația se stabilește după aspectul pleoapelor, nu după buletin. În general devine relevantă după 40 de ani, dar poate veni mai devreme când predispoziția e genetică.

La 40+, excesul de piele e moderat și structurile profunde încă au tonus. Se scoate puțină piele, cu accent pe păstrarea volumului. E vârsta la care se lucrează cel mai elegant.

La 50+, septul care ține grăsimea în poziție slăbește, grăsimea proemină și pungile devin evidente.

La 60+, recuperarea durează ceva mai mult, iar afecțiunile asociate – diabet, hipertensiune, anticoagulante – se evaluează serios.”

Care este întrebarea pe care o primiți cel mai des?

„ „Cât stau acasă?” De fiecare dată. Și răspunsul e mult mai blând decât își imaginează lumea. Recuperarea după blefaroplastie e una dintre cele mai ușoare din chirurgia estetică facială.

Frica de cicatrici e cea mai mare. Și cea mai puțin justificată.”

Cât de vizibile rămân cicatricile, totuși?

„În primele luni pot fi ușor perceptibile – spun asta ca să nu apară panica în săptămâna a treia. Apoi se estompează și devin foarte greu de observat după aproximativ trei-șase luni. Ce ține de tine în intervalul ăsta e protecția solară și respectarea indicațiilor postoperatorii. Nu sunt recomandări decorative: fac diferența.”

Cât durează rezultatul?

„Frecvent între șapte și zece ani, uneori mai mult, în funcție de calitatea pielii, stilul de viață și îmbătrânirea naturală. Blefaroplastia nu oprește timpul – nimic nu-l oprește. Dar dă ceasul înapoi vizibil.”

Ultimul sfat pentru cineva care se gândește la asta?

„Vino cu o întrebare, în primă fază. Cele mai bune rezultate le am cu pacientele care descriu ce le deranjează – „arăt obosită tot timpul” – și lasă diagnosticul la mine.

Și ține minte: un ochi corectat bine nu se vede. Se vede doar că arăți mai bine, fără ca nimeni să poată spune exact de ce.”

Dr. Ina Petrescu este medic chirurg plastician cu o experiență de peste 20 de ani. Informațiile din acest interviu au caracter orientativ și nu înlocuiesc consultația de specialitate.

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