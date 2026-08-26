  MENIU  
Home > Advertorial > Cum alegi echipamentul unei spălătorii auto în funcție de numărul de boxe 

Cum alegi echipamentul unei spălătorii auto în funcție de numărul de boxe 

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 26.08.2026, 16:56
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Numărul de boxe este unul dintre primele lucruri de care trebuie să ții cont atunci când alegi echipamentele pentru o spălătorie auto self service. Fiecare boxă trebuie să funcționeze eficient, inclusiv în perioadele aglomerate, când mai mulți clienți își spală mașinile în același timp.

Echipamentele se aleg în funcție de capacitatea spălătoriei, traficul estimat, programele oferite și utilitățile disponibile. Contează debitul de apă, puterea electrică, spațiul tehnic și modul în care sunt amplasate boxele. Toate aceste elemente trebuie analizate împreună pentru ca instalația să funcționeze corect.

Un echipament spalatorie auto self service bine dimensionat asigură presiunea necesară la fiecare post și permite dozarea corectă a soluțiilor folosite. În același timp, automatizarea simplifică administrarea și ajută proprietarul să urmărească mai ușor activitatea spălătoriei.

Pe măsură ce crește numărul de boxe, cresc și cerințele instalației. O spălătorie cu două boxe are alte nevoi față de una cu șase sau opt posturi. 

Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Recomandarea zilei

Dimensionarea corectă de la început ajută la folosirea eficientă a bugetului, reduce problemele tehnice și permite dezvoltarea ulterioară a afacerii. Alegerea trebuie făcută după nevoile reale ale locației și după numărul de clienți estimat în orele cu trafic ridicat.

Ce echipamente sunt potrivite pentru două sau trei boxe?

O spălătorie cu două sau trei boxe poate avea o configurație compactă, adaptată unui volum moderat de clienți. Este o variantă potrivită pentru locațiile cu spațiu limitat sau pentru investițiile care pornesc la o scară mai mică.

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Recomandarea zilei

Fiecare boxă are nevoie de componente care asigură programele de spălare și funcționarea corectă a instalației. În oferta Washpoint, configurația standard include postul de comandă, tabloul de automatizare, pompa de înaltă presiune, pompa de joasă presiune, sistemul de dozare, protecția termică, brațul rotativ, lancea și furtunul ranforsat.

La o spălătorie de acest tip merită urmărite câteva elemente importante:

  • Alimentarea cu apă trebuie dimensionată pentru folosirea simultană a boxelor.
  • Sistemele de dozare trebuie reglate în funcție de soluțiile utilizate.
  • Protecția împotriva înghețului ajută la exploatarea spălătoriei în sezonul rece.
  • Programele trebuie să fie simple și ușor de selectat de către client.
  • Camera tehnică trebuie să ofere acces suficient pentru verificări și mentenanță.

Opțiunile suplimentare se aleg în funcție de clienții locației și de buget. Plata cu cardul poate fi utilă într-o zonă urbană cu trafic ridicat, iar programe precum super spumă, prespălarea jantelor sau soluția pentru insecte pot completa serviciile de bază.

Pentru două sau trei boxe, accentul trebuie pus pe o instalație echilibrată. Capacitatea trebuie să acopere perioadele aglomerate, iar echipamentele să fie ușor de întreținut și de administrat.

Cum configurezi o spălătorie cu patru până la șase boxe?

La patru, cinci sau șase boxe, dimensionarea instalației devine și mai importantă. În orele aglomerate, mai multe posturi pot funcționa simultan, iar fiecare client trebuie să beneficieze de parametrii necesari programului ales.

În această situație trebuie analizate atent alimentarea cu apă, capacitatea rezervoarelor, pompele, instalația electrică și consumul de soluții chimice. Traficul estimat este la fel de important ca numărul de boxe. O spălătorie aflată lângă un centru comercial sau pe un drum foarte circulat poate avea perioade în care aproape toate posturile sunt ocupate.

Pentru o asemenea spălătorie sunt utile mai multe dotări:

  • Rezervoare tampon dimensionate în funcție de consum.
  • Sisteme de plată adaptate obiceiurilor clienților.
  • Monitorizarea funcționării echipamentelor și a încasărilor.
  • Iluminat suficient pentru folosirea spălătoriei pe timp de seară.
  • Aspiratoare amplasate separat de boxele de spălare.
  • Programe suplimentare alese în funcție de cererea clienților.

Washpoint oferă și opțiuni care pot completa configurația de bază. Printre acestea se află clătirea cu osmoză, super spuma, programul cu polish, prespălarea jantelor, instalația pentru apă caldă și plata cu cardul bancar. Există și posibilitatea monitorizării prin internet a încasărilor și a erorilor.

Osmoza poate fi o dotare utilă pentru etapa finală a spălării, deoarece apa tratată reduce cantitatea de minerale care poate rămâne pe caroserie după uscare. Astfel, clientul primește un program suplimentar cu un rol practic ușor de înțeles.

Ce se schimbă la șapte, opt sau mai multe boxe?

O spălătorie cu multe boxe trebuie proiectată pentru un volum mare de utilizare. În acest caz, camera tehnică, alimentarea cu apă și energia disponibilă trebuie dimensionate pentru perioadele în care mai multe posturi sunt folosite în același timp.

Înainte de alegerea echipamentelor trebuie verificate debitul de apă disponibil, puterea electrică, evacuarea apei și spațiul rezervat instalațiilor. Este util să fie luată în calcul și posibilitatea unei extinderi viitoare.

La o locație mare, serviciile complementare pot contribui la o experiență mai bună pentru client. Washpoint are în ofertă aspiratoare, echipamente pentru curățarea covorașelor și echipamente pentru umflarea anvelopelor. Acestea pot fi amplasate în zone dedicate, astfel încât boxele să rămână disponibile pentru spălarea mașinilor.

Monitorizarea devine importantă odată cu creșterea numărului de posturi. Proprietarul poate urmări mai ușor activitatea și poate identifica rapid eventualele probleme tehnice. Organizarea corectă a camerei tehnice simplifică, la rândul ei, verificările periodice și intervențiile de mentenanță.

O spălătorie eficientă începe cu o dimensionare corectă

Numărul de boxe oferă punctul de plecare pentru alegerea echipamentelor, însă configurația finală trebuie adaptată fiecărei locații. Traficul, utilitățile disponibile, spațiul, programele de spălare și serviciile suplimentare influențează direct necesarul tehnic.

Pentru o investiție bine calculată, estimează mai întâi numărul de mașini care pot folosi spălătoria în orele aglomerate. Verifică apoi capacitatea instalațiilor de apă și energie și stabilește programele pe care vrei să le oferi.

Washpoint pune la dispoziție echipamente pentru spălătorii auto self service, alături de soluții suplimentare pentru plată, monitorizare și servicii complementare. Configurația poate fi aleasă în funcție de dimensiunea proiectului și de dotările dorite.

O spălătorie bine dimensionată folosește eficient fiecare boxă și oferă servicii constante în perioadele cu trafic intens. Alegerea echipamentelor în funcție de capacitatea reală a locației ajută la controlul costurilor, simplifică administrarea și creează condiții bune pentru dezvoltarea afacerii pe termen lung.

Sursa foto: magnific.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Busy Philipps, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani: „Sunt recunoscătoare că sunt în viață”
Busy Philipps, diagnosticată cu o tumoare rară pe creier, la 47 de ani: „Sunt recunoscătoare că sunt în viață”
Ramona de la Clejani este în doliu. Tatăl fetelor ei a murit
Ramona de la Clejani este în doliu. Tatăl fetelor ei a murit
Proiecte speciale
Generalul Adrian Ciolponea spune că dronele rusești ajunse în România nu sunt incidente izolate: „Un flux persistent și imprevizibil”
Generalul Adrian Ciolponea spune că dronele rusești ajunse în România nu sunt incidente izolate: „Un flux persistent și imprevizibil”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Libertatea.ro
Un BMW M5 nou s-a devalorizat cu 16.000 de euro după ce a fost condus doar 300 km. Mașina costase 114.000 de euro
Un BMW M5 nou s-a devalorizat cu 16.000 de euro după ce a fost condus doar 300 km. Mașina costase 114.000 de euro
Avantaje
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Cât a costat-o pe Gabriela Cristea tratamentul cu injecții, cu care a reușit să slăbească 35 kg: „Pe mine m-a costat într-un an..."
Elle
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul
Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul
Codruța Filip, despre îndemnul părinților ei după despărțirea de Valentin Sanfira: "Ei au încredere în mine 100%!" Ce spune despre o nouă relație
Codruța Filip, despre îndemnul părinților ei după despărțirea de Valentin Sanfira: "Ei au încredere în mine 100%!" Ce spune despre o nouă relație
Cine este Mihai Ban de la Asia Express 2026
Cine este Mihai Ban de la Asia Express 2026
Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă de faptul că nu se ocupă suficient de copilul lui: „Face diferențe”
Vica Blochina îl acuză pe Victor Pițurcă de faptul că nu se ocupă suficient de copilul lui: „Face diferențe”
Horia Brenciu, anunț despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României: „Sper să se răzgândească”
Horia Brenciu, anunț despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României: „Sper să se răzgândească”
Observator News
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea
O pădure veche de 500 de ani, defrişată ilegal pentru turişti. "Rechinul" imobiliar a primit o lovitură grea
Libertatea pentru Femei
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
ULTIMA ORĂ! Nici nu a început emisiunea Furnicuțele cu Cătălin Măruță la cârmă, că deja are loc prima schimbare majoră! Chiar nimeni nu se aștepta la anunțul acesta
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Ultima oră! Cutremur pe piața media din România! Unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV de la noi își ia adio: „A fost un drum lung și frumos…”
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
Breaking în politică! În sfârșit, după 3 luni și 20 de zile de la demiterea lui Bolojan a venit anunțul oficial direct de la biroul lui Nicușor Dan! Toți românii așteptau vestea, iar Sorin Grindeanu tocmai a confirmat totul: "În clipa de față...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
ULTIMA ORĂ în showbiz! După ce s-a vorbit muuuuult timp despre plecarea Irinei Rimes de la Vocea României, Horia Brenciu a dat-o de gol și a făcut anunțul: "Fata asta...”
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Ce lovitură pentru Honorius Prigoană! CINE INTERVINE în disputa pentru MOȘTENIREA lui Silviu Prigoană. Și nu, nu e vorba despre Adriana Bahmuțeanu sau despre cineva din familie! La un an și 9 luni de la moartea afaceristului, averea...
Redactia.ro
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Si-a dat DEMISIA din Guvern . Anuntul a venit acum ..Randurile scrise in cerere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ai lucrat înainte de 2001? Documentul care îți poate aduce sute de lei în plus la pensie
Ai lucrat înainte de 2001? Documentul care îți poate aduce sute de lei în plus la pensie
Schimbările dureroase care apar în zona intimă după menopauză. Multe femei nu vorbesc despre ele
Schimbările dureroase care apar în zona intimă după menopauză. Multe femei nu vorbesc despre ele
Bill Gates avertizează că milioane de joburi vor dispărea. Aceste 4 meserii nu ar trebui să fie niciodată preluate de inteligența artificială
Bill Gates avertizează că milioane de joburi vor dispărea. Aceste 4 meserii nu ar trebui să fie niciodată preluate de inteligența artificială
Medicament pentru tiroidă retras urgent. Ce trebuie să știe românii care iau Euthyrox
Medicament pentru tiroidă retras urgent. Ce trebuie să știe românii care iau Euthyrox
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Cum arată Elena Udrea la 52 de ani, în costum de baie. Și-a făcut o fotografie care i-a lăsat mască pe fanii săi! Arată impecabil
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Kim Cattrall, în costum de baie la 70 de ani: cum se menține în formă actrița din „Sex and the City”
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Libertatea
Cum își câștigă Marian Godină banii, după ce și-a dat demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Cum își câștigă Marian Godină banii, după ce și-a dat demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Cutremur la Pro TV: Aleksandras Cesnavicius pleacă după 13 ani la conducere. Cine este noul șef al postului și ce alte plecări majore urmează
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Învățătorul Petruț Rizea, mărturisire șocantă despre lupta cu depresia: „Elevii mei, singurul motiv pentru care mă ridic din pat și mai vin și mâine la școală”
Decizie fără precedent a Meta care limitează la două ore pe zi timpul petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram și blochează aplicațiile noaptea, în SUA
Decizie fără precedent a Meta care limitează la două ore pe zi timpul petrecut de adolescenți pe Facebook și Instagram și blochează aplicațiile noaptea, în SUA
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton