Cum alegi echipamentul unei spălătorii auto în funcție de numărul de boxe 

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Numărul de boxe este unul dintre primele lucruri de care trebuie să ții cont atunci când alegi echipamentele pentru o spălătorie auto self service. Fiecare boxă trebuie să funcționeze eficient, inclusiv în perioadele aglomerate, când mai mulți clienți își spală mașinile în același timp.

Echipamentele se aleg în funcție de capacitatea spălătoriei, traficul estimat, programele oferite și utilitățile disponibile. Contează debitul de apă, puterea electrică, spațiul tehnic și modul în care sunt amplasate boxele. Toate aceste elemente trebuie analizate împreună pentru ca instalația să funcționeze corect.

Un echipament spalatorie auto self service bine dimensionat asigură presiunea necesară la fiecare post și permite dozarea corectă a soluțiilor folosite. În același timp, automatizarea simplifică administrarea și ajută proprietarul să urmărească mai ușor activitatea spălătoriei.

Pe măsură ce crește numărul de boxe, cresc și cerințele instalației. O spălătorie cu două boxe are alte nevoi față de una cu șase sau opt posturi.

Dimensionarea corectă de la început ajută la folosirea eficientă a bugetului, reduce problemele tehnice și permite dezvoltarea ulterioară a afacerii. Alegerea trebuie făcută după nevoile reale ale locației și după numărul de clienți estimat în orele cu trafic ridicat.

Ce echipamente sunt potrivite pentru două sau trei boxe?

O spălătorie cu două sau trei boxe poate avea o configurație compactă, adaptată unui volum moderat de clienți. Este o variantă potrivită pentru locațiile cu spațiu limitat sau pentru investițiile care pornesc la o scară mai mică.

Fiecare boxă are nevoie de componente care asigură programele de spălare și funcționarea corectă a instalației. În oferta Washpoint, configurația standard include postul de comandă, tabloul de automatizare, pompa de înaltă presiune, pompa de joasă presiune, sistemul de dozare, protecția termică, brațul rotativ, lancea și furtunul ranforsat.

La o spălătorie de acest tip merită urmărite câteva elemente importante:

Alimentarea cu apă trebuie dimensionată pentru folosirea simultană a boxelor.

Sistemele de dozare trebuie reglate în funcție de soluțiile utilizate.

Protecția împotriva înghețului ajută la exploatarea spălătoriei în sezonul rece.

Programele trebuie să fie simple și ușor de selectat de către client.

Camera tehnică trebuie să ofere acces suficient pentru verificări și mentenanță.

Opțiunile suplimentare se aleg în funcție de clienții locației și de buget. Plata cu cardul poate fi utilă într-o zonă urbană cu trafic ridicat, iar programe precum super spumă, prespălarea jantelor sau soluția pentru insecte pot completa serviciile de bază.

Pentru două sau trei boxe, accentul trebuie pus pe o instalație echilibrată. Capacitatea trebuie să acopere perioadele aglomerate, iar echipamentele să fie ușor de întreținut și de administrat.

Cum configurezi o spălătorie cu patru până la șase boxe?

La patru, cinci sau șase boxe, dimensionarea instalației devine și mai importantă. În orele aglomerate, mai multe posturi pot funcționa simultan, iar fiecare client trebuie să beneficieze de parametrii necesari programului ales.

În această situație trebuie analizate atent alimentarea cu apă, capacitatea rezervoarelor, pompele, instalația electrică și consumul de soluții chimice. Traficul estimat este la fel de important ca numărul de boxe. O spălătorie aflată lângă un centru comercial sau pe un drum foarte circulat poate avea perioade în care aproape toate posturile sunt ocupate.

Pentru o asemenea spălătorie sunt utile mai multe dotări:

Rezervoare tampon dimensionate în funcție de consum.

Sisteme de plată adaptate obiceiurilor clienților.

Monitorizarea funcționării echipamentelor și a încasărilor.

Iluminat suficient pentru folosirea spălătoriei pe timp de seară.

Aspiratoare amplasate separat de boxele de spălare.

Programe suplimentare alese în funcție de cererea clienților.

Washpoint oferă și opțiuni care pot completa configurația de bază. Printre acestea se află clătirea cu osmoză, super spuma, programul cu polish, prespălarea jantelor, instalația pentru apă caldă și plata cu cardul bancar. Există și posibilitatea monitorizării prin internet a încasărilor și a erorilor.

Osmoza poate fi o dotare utilă pentru etapa finală a spălării, deoarece apa tratată reduce cantitatea de minerale care poate rămâne pe caroserie după uscare. Astfel, clientul primește un program suplimentar cu un rol practic ușor de înțeles.

Ce se schimbă la șapte, opt sau mai multe boxe?

O spălătorie cu multe boxe trebuie proiectată pentru un volum mare de utilizare. În acest caz, camera tehnică, alimentarea cu apă și energia disponibilă trebuie dimensionate pentru perioadele în care mai multe posturi sunt folosite în același timp.

Înainte de alegerea echipamentelor trebuie verificate debitul de apă disponibil, puterea electrică, evacuarea apei și spațiul rezervat instalațiilor. Este util să fie luată în calcul și posibilitatea unei extinderi viitoare.

La o locație mare, serviciile complementare pot contribui la o experiență mai bună pentru client. Washpoint are în ofertă aspiratoare, echipamente pentru curățarea covorașelor și echipamente pentru umflarea anvelopelor. Acestea pot fi amplasate în zone dedicate, astfel încât boxele să rămână disponibile pentru spălarea mașinilor.

Monitorizarea devine importantă odată cu creșterea numărului de posturi. Proprietarul poate urmări mai ușor activitatea și poate identifica rapid eventualele probleme tehnice. Organizarea corectă a camerei tehnice simplifică, la rândul ei, verificările periodice și intervențiile de mentenanță.

O spălătorie eficientă începe cu o dimensionare corectă

Numărul de boxe oferă punctul de plecare pentru alegerea echipamentelor, însă configurația finală trebuie adaptată fiecărei locații. Traficul, utilitățile disponibile, spațiul, programele de spălare și serviciile suplimentare influențează direct necesarul tehnic.

Pentru o investiție bine calculată, estimează mai întâi numărul de mașini care pot folosi spălătoria în orele aglomerate. Verifică apoi capacitatea instalațiilor de apă și energie și stabilește programele pe care vrei să le oferi.

Washpoint pune la dispoziție echipamente pentru spălătorii auto self service, alături de soluții suplimentare pentru plată, monitorizare și servicii complementare. Configurația poate fi aleasă în funcție de dimensiunea proiectului și de dotările dorite.

O spălătorie bine dimensionată folosește eficient fiecare boxă și oferă servicii constante în perioadele cu trafic intens. Alegerea echipamentelor în funcție de capacitatea reală a locației ajută la controlul costurilor, simplifică administrarea și creează condiții bune pentru dezvoltarea afacerii pe termen lung.

Sursa foto: magnific.com

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