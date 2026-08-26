Mărirea buzelor în siguranță: Dr. Raluca Harnagea explică 7 criterii pentru alegerea medicului

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Mărirea buzelor cu acid hialuronic este una dintre cele mai cunoscute proceduri de estetică facială, dar popularitatea ei poate crea impresia că este și o procedură simplă. În realitate, rezultatul nu depinde doar de produsul injectat sau de numărul de mililitri folosiți, ci de evaluarea anatomiei, alegerea tehnicii, experiența medicului și capacitatea acestuia de a preveni și gestiona eventualele complicații.

Înainte să alegi clinica sau medicul pentru mărirea buzelor cu acid hialuronic, merită să privești dincolo de fotografiile înainte și după publicate pe social media.

1. Verifică pregătirea medicală a persoanei care realizează procedura

Fillerele cu acid hialuronic sunt produse injectabile, iar administrarea lor presupune cunoașterea anatomiei feței și, în special, a vascularizației zonei tratate.

De aceea, primul lucru care trebuie verificat nu este numărul de urmăritori de pe Instagram, ci pregătirea medicală a persoanei care efectuează procedura.

Un medic care lucrează constant cu proceduri injectabile trebuie să poată explica nu doar ce rezultat poate fi obținut, ci și limitele tratamentului, reacțiile normale după injectare și situațiile în care procedura ar trebui amânată sau chiar evitată.

În București, Dr. Raluca Harnagea medic specialist dermatologie și estetică medicală și fondatoarea R1 Aesthetic Clinic, își concentrează o parte importantă a activității asupra procedurilor minim invazive, injectărilor cu acid hialuronic și armonizării faciale.

2. Un medic bun nu încearcă să reproducă aceeași formă de buze tuturor pacientelor

Una dintre cele mai frecvente greșeli este alegerea unei fotografii de pe internet și solicitarea reproducerii exacte a acelui rezultat.

Buzele nu sunt însă structuri izolate.

Forma lor trebuie analizată în raport cu:

profilul facial;

forma nasului;

proiecția bărbiei;

proporția dintre buza superioară și cea inferioară;

lungimea filtrului;

forma naturală a arcului lui Cupidon;

poziția dinților;

eventualele asimetrii;

calitatea și elasticitatea țesuturilor.

Două persoane care primesc aceeași cantitate de acid hialuronic pot obține rezultate foarte diferite.

Din acest motiv, consultația și evaluarea inițială sunt mai importante decât alegerea unei „tehnici la modă”.

3. Întreabă ce urmărește medicul prin injectare

„Vreau buze mai mari” poate însemna lucruri foarte diferite.

Pentru o persoană poate însemna mai multă proiecție. Pentru alta, un contur mai definit. Pentru alta, corectarea unei asimetrii sau echilibrarea raportului dintre buza superioară și cea inferioară.

Un plan de tratament corect ar trebui să pornească de la obiectivul pacientei și de la ceea ce permite anatomia ei.

În cadrul R1 Aesthetic Clinic din Sectorul 1, București, evaluarea pentru augmentarea buzelor realizată de Dr. Raluca Harnagea urmărește forma naturală a buzelor, proporțiile feței, istoricul injectărilor și rezultatul care poate fi obținut realist.

4. Produsul contează, dar nu există un singur „cel mai bun acid hialuronic”

Piața fillerelor include produse cu proprietăți diferite.

Aceste diferențe influențează comportamentul gelului în țesut, gradul de susținere, flexibilitatea și tipul de rezultat pentru care poate fi potrivit.

Așadar, întrebarea utilă nu este neapărat:

„Care este cel mai scump filler?”

ci:

„De ce este acest produs potrivit pentru anatomia și obiectivul meu?”

Același principiu este valabil și pentru alte injectări cu acid hialuronic realizate la nivel facial: produsul și tehnica trebuie alese în funcție de zona tratată și de particularitățile pacientului.

5. Medicul trebuie să discute și despre riscuri, nu doar despre rezultat

Imaginile spectaculoase de pe social media prezintă aproape întotdeauna rezultatul estetic. Mai rar este explicată partea medicală.

După injectarea buzelor pot apărea temporar:

edem;

sensibilitate;

roșeață;

echimoze;

diferențe temporare între cele două părți;

mici neregularități asociate inflamației post-procedură.

Există și complicații mai puțin frecvente care necesită evaluare medicală.

Tocmai de aceea, o consultație serioasă ar trebui să includă informații despre reacțiile normale, semnele care necesită contactarea medicului și modul în care clinica gestionează eventualele probleme.

Dacă înainte de procedură discuția se rezumă exclusiv la „câți ml vrei?”, evaluarea este probabil incompletă.

6. Întreabă ce se întâmplă dacă rezultatul trebuie corectat

Acesta este unul dintre cele mai bune criterii prin care poți evalua o clinică.

Medicina estetică nu înseamnă doar realizarea procedurii. Înseamnă și monitorizarea rezultatului și capacitatea de a evalua eventualele reacții sau rezultate nesatisfăcătoare.

În cazul fillerelor pe bază de acid hialuronic există situații în care medicul poate considera necesară corectarea sau dizolvarea produsului cu hialuronidază.

Faptul că medicul discută deschis despre această posibilitate nu ar trebui interpretat negativ. Dimpotrivă, arată că procedura este abordată medical și că există un plan și pentru situațiile care nu evoluează conform așteptărilor.

7. Uită-te la consistența rezultatelor, nu la o singură fotografie

Galeria unui medic poate fi utilă, dar trebuie analizată cu atenție.

Caută mai multe cazuri și observă dacă rezultatele păstrează individualitatea pacientelor sau dacă toate buzele tind să capete aceeași formă.

Un rezultat bun nu înseamnă automat volum mare.

Pentru unele paciente, un rezultat reușit poate însemna o modificare discretă pe care cei din jur nici măcar nu o identifică drept o procedură estetică.

Alegerea medicului este mai importantă decât alegerea unei tehnici

Tehnici precum Russian Lips sau alte metode de injectare pot fi potrivite în anumite situații, însă nu ar trebui să reprezinte punctul de plecare al tratamentului.

Anatomia este cea care ar trebui să dicteze tehnica, nu trendul momentului.

Înainte de o augmentare a buzelor, merită să alegi un medic care poate răspunde clar la trei întrebări:

Ce poate fi îmbunătățit?

Ce nu ar trebui modificat?

Ce riscuri și limite are procedura în cazul meu?

În București, Dr. Raluca Harnagea realizează proceduri de augmentare a buzelor și alte tratamente injectabile în cadrul R1 Aesthetic Clinic din Sectorul 1, abordarea fiind bazată pe evaluarea individuală a anatomiei și proporțiilor faciale.

Mai mult decât numărul de mililitri sau numele tehnicii, această evaluare este cea care stabilește direcția unui rezultat echilibrat.

Sursa foto: r1 aesthetic clinic

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