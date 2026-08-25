  MENIU  
Home > Advertorial > Povestea unei clădiri, în milioane de puncte

Povestea unei clădiri, în milioane de puncte

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.  Actualizat 25.08.2026, 17:32
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Corina lucra ca arhitect specializat în restaurare de peste zece ani, dar proiectul pe care tocmai îl primise era diferit de tot ce făcuse până atunci. O clădire din perioada interbelică, aflată în centrul unui oraș din Transilvania, urma să intre într-un amplu proces de consolidare și restaurare.

Problema apărută încă din primele zile a fost lipsa unor planuri actualizate. Documentația originală se pierduse parțial, iar releveele existente, făcute manual cu decenii în urmă, aveau erori vizibile față de starea reală a clădirii.

Corina știa că orice intervenție de restaurare pornește de la măsurători exacte. Fără ele, riscul unor decizii greșite creștea considerabil. Mai ales pentru o clădire cu elemente decorative complexe, greu de reprodus fidel dacă documentația nu reflecta realitatea exactă a fațadei.

De ce sunt măsurătorile clasice insuficiente pentru clădirile istorice?

Metodele tradiționale de măsurare, bazate pe ruletă și schițe manuale, funcționează rezonabil pentru clădiri simple, cu forme regulate. Pentru o clădire istorică, plină de detalii ornamentale, coloane, cornișe și denivelări acumulate în timp, aceste metode devin insuficiente.

Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Ce s-a întâmplat cu Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman. S-a pozat slăbit, pe patul de spital. Ce mesaj a transmis, în urmă cu puțin timp
Recomandarea zilei

Fiecare element decorativ necesită o documentare separată, iar acumularea erorilor mici, de la un punct de măsurare la altul, poate distorsiona semnificativ planul final. Pentru un proiect de restaurare, unde fidelitatea față de original contează enorm, această marjă de eroare devine o problemă reală.

Corina a înțeles că avea nevoie de o metodă capabilă să capteze întreaga complexitate a clădirii dintr-o dată, fără riscul erorilor cumulate. Timpul conta la fel de mult, pentru că fațada trebuia documentată înainte de montarea schelelor de consolidare, iar fereastra de lucru disponibilă era limitată la câteva săptămâni.

Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Așa arată azi fosta vedetă sexy din România! A dat aparițiile excentrice pe Biserică și Biblia i-a devenit cel mai de preț accesoriu! Uită-te bine la ea, îți dai seama cine e în poză? Ai văzut-o ani de zile la TV
Recomandarea zilei

Ce soluție a găsit pentru documentarea completă a fațadei?

Corina a căutat un furnizor specializat în tehnologie de scanare tridimensională, capabil să livreze date de precizie ridicată într-un timp scurt. A găsit exact acest tip de serviciu pe https://www.nbtrade.ro/, unde scanarea laser 3D era prezentată clar, cu aplicații directe pentru clădiri de patrimoniu.

A discutat cu echipa tehnică despre particularitățile proiectului: o clădire cu fațadă ornamentată, acces limitat pe anumite laturi și un termen strâns înainte de începerea lucrărilor de consolidare. Răspunsurile primite au fost tehnice și concrete, nu formulări vagi menite doar să încheie rapid o vânzare.

Ce a convins-o să continue colaborarea a fost explicarea clară a procesului: scanarea captează milioane de puncte pe secundă, generând un nor de puncte extrem de detaliat, care poate fi transformat ulterior în modele 3D sau planuri exacte, compatibile cu programele de proiectare pe care echipa ei le folosea deja.

Cum s-a desfășurat procesul de scanare a clădirii?

Scanarea a fost realizată din mai multe puncte de amplasare, pentru a acoperi complet fațada, inclusiv zonele mai greu accesibile din curtea interioară. Fiecare stație de scanare a durat câteva minute. Mult mai puțin decât ar fi necesitat o măsurătoare manuală echivalentă.

Datele din fiecare stație au fost ulterior unite printr-un proces de înregistrare a punctelor comune, rezultând un model tridimensional complet și coerent al întregii clădiri. Corina a putut vedea, pentru prima dată, o reprezentare exactă a fațadei, cu toate denivelările și deformările acumulate în timp, vizibile clar în norul de puncte.

Precizia milimetrică obținută a permis identificarea unor probleme structurale pe care releveele vechi nu le semnalaseră deloc. O porțiune a cornișei prezenta o deviație pe care nimeni nu o observase până atunci, informație esențială pentru echipa de inginerie structurală implicată în proiectul de consolidare.

Ce beneficii aduce un model 3D detaliat în procesul de proiectare?

Modelul tridimensional obținut a devenit baza întregului proiect de restaurare. Corina a putut extrage secțiuni exacte, planuri de fațadă și detalii ornamentale direct din norul de puncte, fără să fie nevoită să revină pe șantier pentru verificări suplimentare.

Echipa de ingineri structuriști a folosit aceleași date pentru analiza rezistenței elementelor consolidate, iar echipa de restauratori a putut compara starea actuală a decorațiunilor cu documentația istorică disponibilă, identificând exact zonele care necesitau intervenție prioritară.

Reutilizarea datelor pentru mai multe specialități implicate în proiect a redus considerabil timpul total de lucru. Corina a estimat că doar etapa de documentare, realizată clasic, ar fi necesitat câteva săptămâni suplimentare, cu riscul unor măsurători inexacte care ar fi putut afecta întreg procesul de restaurare ulterior.

De ce contează experiența furnizorului în alegerea tehnologiei potrivite?

NB Trading activează de peste douăzeci și cinci de ani în domeniul aparaturii topografice, fiind distribuitor autorizat Stonex în România, cu servicii complete de scanare laser 3D pentru clădiri, monumente istorice, construcții civile și industriale, oferind precizie milimetrică pentru fiecare proiect.

Diferența față de un furnizor generalist stă în înțelegerea tehnică profundă a aplicațiilor specifice fiecărui domeniu. Pentru clădirile de patrimoniu, cerințele diferă semnificativ față de scanarea unei hale industriale, iar echipa tehnică a demonstrat această înțelegere încă din primele discuții purtate cu Corina.

Suportul oferit pe parcursul întregului proces, de la planificarea punctelor de scanare până la livrarea datelor în formate compatibile cu software-ul folosit de echipa de proiectare, a făcut diferența într-un proiect cu termene strânse și cerințe tehnice complexe.

De ce e necesară investiția în scanarea 3D pentru un proiect de restaurare?

Corina a finalizat documentarea completă a clădirii în doar câteva zile, comparativ cu săptămânile necesare pentru o abordare clasică. Precizia datelor obținute a influențat direct calitatea deciziilor luate ulterior în procesul de consolidare și restaurare.

Dincolo de eficiența evidentă, Corina a apreciat mai ales siguranța oferită de datele complete. Nu a mai existat riscul de a descoperi, la jumătatea lucrărilor, detalii nedocumentate corect, care ar fi putut întârzia semnificativ întregul proiect sau ar fi putut compromite fidelitatea restaurării.

Pentru orice proiect care implică documentarea unei clădiri complexe, indiferent dacă este vorba despre restaurare, consolidare sau simpla actualizare a planurilor existente, scanarea laser 3D nu mai reprezintă un lux tehnologic, ci un pas necesar pentru rezultate precise și decizii fundamentate corect.

Sursa foto: Freepik.com

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. "Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!"
Actrița AnnaLynne McCord și fostul jucător de rugby Danny Cipriani s-au căsătorit. "Să onorăm această binecuvântare divină este cel mai mare dar!"
Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă și ce așteptări are de la reality show
Cine este Cristina Belu alias Frankie de la Insula Iubirii 2026. Cu ce se ocupă și ce așteptări are de la reality show
Proiecte speciale
Doi români s-au întors în țară din Italia, dar după 3 luni au fugit înapoi cu un rucsac și au dormit în bucătărie un an
Doi români s-au întors în țară din Italia, dar după 3 luni au fugit înapoi cu un rucsac și au dormit în bucătărie un an
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Salariată la supermarket în Elveția, despre salariul de 4750 de euro pe lună: „Este un salariu corect? Sincer, nu.”
Libertatea.ro
Familie cu cinci copii, mutată peste chiriașul care refuza să plece din locuință. Acum riscă închisoarea
Familie cu cinci copii, mutată peste chiriașul care refuza să plece din locuință. Acum riscă închisoarea
Avantaje
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Dieta Regelui! La 77 de ani și în plină luptă cu boala agresivă, Regele Charles are o alimentație ieșită din comun. Ce mănâncă într-o zi obișnuită și pe ce NU pune deloc gura? Nutriționistul a analizat dieta sa
Elle
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Andreea Antonescu face dezvăluiri surprinzătoare despre Andreea Bălan, după ce au rupt legătura. Ce a mărturisit artista: „De ceva timp…”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Cum a putut să apară mireasa la nuntă! Invitații au crezut că nu văd bine când femeia și-a făcut apariția la eveniment
Cum a putut să apară mireasa la nuntă! Invitații au crezut că nu văd bine când femeia și-a făcut apariția la eveniment
Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. "Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!" Ce au observat experții
Ținuta Mirabelei Grădinaru de la summit-ul din Ucraina, analizată de stiliști. "Reprezinți o țară, trebuie mare atenție la tot!" Ce au observat experții
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Cine este Oana Tomoiagă de la Asia Express 2026. Cu ce se ocupă și de ce a divorțat de tatăl fiului ei
Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit” 
Carmen Brumă, dezvăluiri despre ce ține mereu în geantă când pleacă la drum lung: „Fără merdenele, promit” 
Mircea Badea l-a taxat pe Dorian Popa după ce s-a filmat mâncând merdenele în Piața Amzei. Mesajul ironic al prezentatorului. "Acum treaba e..."
Mircea Badea l-a taxat pe Dorian Popa după ce s-a filmat mâncând merdenele în Piața Amzei. Mesajul ironic al prezentatorului. "Acum treaba e..."
Observator News
Viorica a scris ani întregi pe ascuns și a fost forţată să-și mănânce foile. Azi, românca este poetă în Franța
Viorica a scris ani întregi pe ascuns și a fost forţată să-și mănânce foile. Azi, românca este poetă în Franța
Libertatea pentru Femei
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Gata, nu se mai ascund! E cuplul momentului în România și toată lumea e cu ochii pe ei! ❤️ Ea, o mămică WOW, el – vedetă TV, amândoi au trecut prin despărțiri dureroase, dar acum se vindecă unul pe celălalt!
Ultima oră! Nuntă mare în politica românescă! Celebrul deputat, mire la 51 de ani! Nuntă la cort cu o tânără superbă, ca o prințesă: “Ne-am căsătorit…Până la urmă mi-a venit mintea la cap”
Ultima oră! Nuntă mare în politica românescă! Celebrul deputat, mire la 51 de ani! Nuntă la cort cu o tânără superbă, ca o prințesă: “Ne-am căsătorit…Până la urmă mi-a venit mintea la cap”
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
De la divorțul de Radu Bucura, Paula Seling nu s-a mai afișat la brațul niciunui bărbat Dar acum surpriză! EL este noul partener de viață al artistei noastre. Îl vedem des la TV, dar nimeni NU a știut până acum că sunt împreună, iar primele declarații sunt complet neașteptate: "Să scoatem la lumină..."
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Redactia.ro
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Cutremur în PSD! Un nume greu rupe rândurile și face acuzații dure la adresa partidului: „Se iau o mulțime de decizii greșite, împotriva românilor!” A renunțat la toate funcțiile de conducere
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Doliu în lumea afacerilor. A murit miliardarul care nu avea moștenitori. Cine va controla uriașa avere lăsată în urmă
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Pensionarii ar putea plăti mai mult pentru salariile bugetarilor! Ce variantă a ajuns de la Comisia Europeană pe masa Guvernului
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Vine prăpădul pentru 3 zodii până la 1 septembrie! Trăiesc un coșmar la final de vară
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Documentul pe care mulți pensionari uită să-l depună și care poate aduce bani în plus la pensie
Documentul pe care mulți pensionari uită să-l depună și care poate aduce bani în plus la pensie
Testul pentru demență pe care îl poți face acasă în câteva secunde. Recomandat de neurolog
Testul pentru demență pe care îl poți face acasă în câteva secunde. Recomandat de neurolog
Cea mai «periculoasă» oră pentru masă. Dacă mănânci după acest interval, îți poți scurta viața, arată un studiu amplu
Cea mai «periculoasă» oră pentru masă. Dacă mănânci după acest interval, îți poți scurta viața, arată un studiu amplu
Un singur picior s-a umflat brusc? Semnul pe care medicii spun să nu-l ignori
Un singur picior s-a umflat brusc? Semnul pe care medicii spun să nu-l ignori
TV Mania
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
Imagini rare cu socrii Andreei Esca. Alexia și Aris, vacanță specială în casa bunicilor, în Nisa
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW, ce tineri erau! Radu Vâlcan și Adela Popescu, imagini rare din urmă cu 11 ani, de la primele filmări „Insula Iubirii”
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
WOW! Iulia Pârlea a făcut furori pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar imaginile au strâns imediat reacții.
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
Ce scumpă e Carlotta! Fiica lui Richard Abou Zaki, în ipostaze adorabile. Cum a fost surprinsă alături de tatăl ei. 40 FOTO
CSID.ro
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Cine își mai aduce aminte de Fizz? A vândut celebra haină de blană și s-a retras din muzică. E total schimbat acum
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Recunoști fetița din imagine? Micuța cu breton și zâmbet larg a crescut și a devenit soția unui cântăreț celebru din România
Imagini fascinante cu Elena Udrea în costum de baie. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Imagini fascinante cu Elena Udrea în costum de baie. Fostul politician și-a etalat silueta pe litoralul românesc
Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 53 de ani. Imaginile publicate de știristă! Fanii au rămas uimiți
Libertatea
Când intră pensiile în septembrie 2026. Calendarul plăților pe card și prin poștă
Când intră pensiile în septembrie 2026. Calendarul plăților pe card și prin poștă
Cod galben de furtuni severe, grindină și vijelii în 23 de județe. Lista zonelor vizate de avertizările ANM
Cod galben de furtuni severe, grindină și vijelii în 23 de județe. Lista zonelor vizate de avertizările ANM
Oana Lis, apel public către femeia care a câștigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49: „Să-mi dea și mie un mic ajutor”
Oana Lis, apel public către femeia care a câștigat peste 10 milioane de euro la Loto 6/49: „Să-mi dea și mie un mic ajutor”
O româncă face carieră în Marea Britanie în lawtech. Alexandra Tudan: „Cele mai profunde transformări apar când avem curajul să ieșim din zona de confort”
O româncă face carieră în Marea Britanie în lawtech. Alexandra Tudan: „Cele mai profunde transformări apar când avem curajul să ieșim din zona de confort”
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton