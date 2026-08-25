Instalația care aștepta să fie văzută

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Cătălin cumpărase, cu un an în urmă, un apartament vechi din Sectorul 3, construit înainte de 2000. Prețul fusese bun, locația excelentă, iar planul lui era simplu: renovare completă, apoi mutarea definitivă.

La început, totul părea în regulă. Prizele funcționau, becurile se aprindeau, iar singurul semn ciudat era o siguranță care sărea din când în când. Mai ales când folosea simultan cuptorul electric și mașina de spălat.

A ignorat asta câteva luni, punând-o pe seama unui aparat defect. Abia când a observat că priza din bucătărie se încălzea vizibil la atingere, a înțeles că problema era mai serioasă decât își imaginase. Instalația electrică a apartamentului nu mai fusese verificată, probabil, de zeci de ani.

De ce nu trebuie ignorate semnele unei instalații electrice vechi?

O siguranță care sare ocazional pare, la prima vedere, un detaliu minor. În realitate, este adesea primul semnal al unei instalații suprasolicitate, incapabilă să facă față consumului modern al unei locuințe.

Prizele calde, mirosul slab de plastic ars, becurile care pâlpâie fără motiv aparent sau scânteile la conectarea unui aparat sunt semne clare că ceva nu funcționează corect în spatele pereților. Ignorarea lor nu face problema să dispară, ci doar amână momentul în care aceasta devine periculoasă.

Casele construite înainte de anul 2000 ridică un risc suplimentar: multe dintre ele au încă porțiuni de cablu din aluminiu, interzis în instalațiile moderne din cauza riscului de supraîncălzire la joncțiuni. Cătălin a înțeles, citind mai multe despre subiect, că apartamentul lui se încadra exact în categoria locuințelor care ar fi trebuit verificate cu prioritate, mult înainte ca el să se mute acolo.

Cum arată intervenția unui specialist care rezolvă problema din rădăcină?

Cătălin a decis să nu mai amâne și a căutat un electrician autorizat, singura opțiune sigură pentru o instalație de vârsta apartamentului lui. Prima vizită a fost o evaluare la fața locului. Tehnicianul a verificat tabloul electric, a măsurat rezistența de izolație și a testat siguranțele diferențiale existente. Diagnosticul a confirmat bănuiala: instalația avea porțiuni de cablu din aluminiu, iar tabloul electric nu mai corespundea consumului actual al locuinței.

I s-a explicat clar ce lucrări erau necesare, fără termeni tehnici lăsați neexplicați. A primit o ofertă detaliată, cu prețul stabilit de la început, fără costuri ascunse care să apară pe parcurs. Pentru Cătălin, acest moment a contat enorm. Nu mai voia surprize, mai ales într-un domeniu unde o greșeală poate însemna un incendiu, nu doar o reparație costisitoare.

Ce presupune modernizarea unei instalații electrice vechi?

Lucrarea a început cu înlocuirea completă a tabloului electric, dotat cu siguranțe automate și protecție diferențială modernă. Cablurile de aluminiu au fost înlocuite treptat, pe măsură ce echipa avansa cameră cu cameră, respectând normativul tehnic în vigoare pentru instalațiile electrice.

Prizele și întrerupătoarele vechi au fost înlocuite, iar în bucătărie a fost adăugat un circuit dedicat, separat, pentru electrocasnicele cu consum mare. Cătălin nu știa că mașina de spălat, cuptorul și hota ar trebui, ideal, să funcționeze pe circuite distincte, nu înghesuite pe aceeași linie electrică.

Lucrările au avansat etapizat, fără să blocheze complet locuința pe durata renovării. La final, electricianul a efectuat probele de rigoare și a eliberat un buletin de verificare. Document necesar inclusiv pentru asigurarea ulterioară a locuinței. Cătălin a putut, în sfârșit, să folosească simultan toate aparatele din bucătărie, fără teama unei siguranțe care sare la momentul nepotrivit.

Ce alte lucrări tehnice pot fi rezolvate de aceeași echipă?

Pe parcursul discuțiilor cu echipa tehnică, Cătălin a aflat că renovarea putea include mult mai mult decât instalația electrică. A optat și pentru montarea aerului condiționat în dormitor și în living, realizată corect, cu vacuumarea sistemului și testarea completă în ambele moduri de funcționare.

A luat în calcul, pentru viitor, și posibilitatea unei stații de încărcare pentru o eventuală mașină electrică, aflând că montajul necesită un circuit dedicat și o mărire a puterii instalate, dacă apartamentul rămânea pe branșament monofazat.

Faptul că aceeași echipă se ocupa atât de partea electrică, cât și de instalațiile sanitare sau de climatizare, a simplificat considerabil coordonarea renovării. Cătălin nu a mai trebuit să caute separat un instalator pentru baie, un altul pentru aer condiționat și un al treilea pentru electricitate. Totul s-a desfășurat coerent, cu o singură echipă responsabilă de întregul proces tehnic al renovării.

De ce contează experiența și autorizările unei firme specializate?

Mandas Instal activează pe piața serviciilor de instalații din București, cu autorizare ANRE și certificări de calitate recunoscute în domeniu. Echipa acoperă instalații sanitare, electrice, montaj aer condiționat, pompe de căldură și stații de încărcare auto. Toate executate de tehnicieni autorizați.

Diferența față de o intervenție improvizată stă exact în aceste autorizări. Un electrician autorizat respectă normativul tehnic în vigoare, oferă garanție scrisă pentru lucrări și eliberează documentele necesare pentru siguranța pe termen lung a instalației, nu doar o reparație rapidă și temporară.

Pentru Cătălin, alegerea unei echipe cu experiență și disponibilitate extinsă, de dimineață până seara târziu, a însemnat un proces de renovare fără întreruperi inutile. Prețul comunicat de la început, fără costuri ascunse, a completat imaginea unei colaborări în care se putea baza pe rezultate, nu doar pe promisiuni.

Merită, până la urmă, să nu mai amâni verificarea instalației?

Cătălin locuiește acum de câteva luni în apartamentul complet renovat. Fără nicio siguranță care să mai sară neașteptat și fără prize care se încălzesc la atingere. Ceea ce părea, la început, un detaliu minor s-a dovedit a fi semnalul unei probleme reale, ascunse în spatele pereților.

Amânarea verificării nu ar fi eliminat riscul, ci doar l-ar fi lăsat să crească, tăcut, pe măsură ce consumul locuinței devenea tot mai mare. Decizia de a apela din timp la specialiști i-a adus lui Cătălin nu doar o instalație sigură, ci și liniștea de a folosi locuința exact cum și-a dorit, fără restricții sau temeri legate de siguranța electrică.

Pentru oricine locuiește într-o casă mai veche și observă semne similare, mesajul rămâne același. Un semnal ignorat astăzi poate deveni o problemă serioasă mâine. Verificarea din timp costă mult mai puțin decât reparația unei avarii deja produse.

Sursa foto: Freepik.com

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