Noul ritm al orașului: sneakers pentru fiecare zi

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Toamna schimbă ritmul orașului. După zilele relaxate de vară, revenim la agende pline, întâlniri, planuri noi și dimineți în care fiecare minut contează. Odată cu noi intră în mișcare și garderoba, iar confortul devine parte din ecuația unui stil actual.

Noua campanie epantofi.ro surprinde exact această energie a revenirii în oraș și aduce în prim-plan sneakers și accesorii create pentru zile dinamice. Modele iconice de la Reebok, adidas și Guess combină designul recognoscibil cu funcționalitatea de care avem nevoie zi de zi.

Sneakers care țin pasul cu tine. De la cafeaua de dimineață și drumul spre birou până la întâlniri, plimbări spontane prin oraș sau planuri de seară, o zi poate avea multe destinații. Iar perechea potrivită de sneakers trebuie să funcționeze în toate.

Modelele Reebok cu influențe retro se integrează firesc atât în ținute sport, cât și în combinații casual, în timp ce iconicul adidas Superstar, reinterpretat într-o nuanță burgundy – una dintre culorile-cheie ale sezonului – aduce un accent urban garderobei de toamnă. Sunt acele piese versatile care fac tranziția fără efort de la un moment al zilei la altul.

Stilul care ne aduce împreună. Moda nu înseamnă doar ceea ce purtăm, ci și felul în care trăim. Noua campanie epantofi.ro vorbește despre întâlniri, conversații, timp petrecut împreună și energia oamenilor care redescoperă orașul odată cu începutul unui nou sezon.

Accesoriile completează această poveste: de la rucsacurile minimaliste adidas Originals și piesele statement Guess Jeans, până la gențile crossbody practice, perfecte pentru zilele în care vrem să avem totul la îndemână. Funcționalitatea întâlnește designul contemporan într-o selecție gândită pentru viața urbană.

Un stil pentru fiecare generație. Stilul și confortul nu au vârstă. Selecția sezonului include modele pentru copii, adolescenți și adulți, fiecare adaptat unui ritm diferit de viață.

Sneakers Reebok în nuanțe pastelate completează cu un aer cool ținutele celor mici, în timp ce siluetele clasice dedicate adulților mizează pe versatilitate și pe acel design care rămâne relevant dincolo de un singur sezon.

Toamna vine cu planuri noi, reîntâlniri și motive să redescoperim orașul. Iar sneakers potriviți și accesoriile bine alese sunt punctul de plecare pentru o garderobă care ține pasul cu toate.

Modelele din noua campanie sunt disponibile în magazinele epantofi, online pe epantofi.ro și în aplicația mobilă.

Foto: Epantofi

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