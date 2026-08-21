Cât costă un colier de perle bun și de ce diferă prețul

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Foto: Pexels

O perlă de șapte milimetri poate arăta mai valoroasă decât una de zece milimetri de la același producător. Această situație, care pare contraintuitivă la prima vedere, rezumă una dintre cele mai importante lecții despre piața perlelor: dimensiunea nu determină singură valoarea, iar cumpărătorul care se ghidează exclusiv după mărime riscă să plătească mai mult pentru mai puțin. Înțelegerea logicii din spatele prețurilor nu este un exercițiu academic, ci un instrument practic pentru oricine vrea să facă o achiziție bine fundamentată.

Tipul de perlă stabilește punctul de plecare al prețului

Înainte de orice alt criteriu, tipul de perlă definește intervalul general de preț în care se va încadra un colier. Perlele de apă dulce sunt cele mai accesibile și, totodată, cele mai răspândite pe piață. Un colier de calitate bună cu perle de apă dulce poate porni de la aproximativ 50 de dolari și ajunge la circa 2.000 de dolari pentru piese cu adevărat remarcabile. Perlele Akoya, clasice și cu un luciu caracteristic, se situează într-un interval mai ridicat, de regulă între 300 și 5.000 de dolari pentru un șirag decent.

La vârful pieței se află perlele South Sea și cele Tahitiene. Perlele South Sea albe pornesc de la aproximativ 3.000 de dolari, iar șiragurile South Sea aurii de top pot depăși cu ușurință 100.000 de dolari. Diferența de preț față de perlele de apă dulce nu este arbitrară: perlele de apă sărată cresc mai lent, produc o nacră mai densă și sunt recoltate în cantități semnificativ mai mici, ceea ce le face mai rare prin natura procesului de cultivare.

Cei șapte factori care explică diferența de preț în interiorul aceleiași categorii

Chiar și în cadrul aceleiași categorii, două coliere pot diferi dramatic ca preț. Gemological Institute of America identifică șapte factori de evaluare: mărimea perlei, forma, culoarea, luciul, calitatea suprafeței, grosimea nacrei și uniformitatea ansamblului, adică modul în care perlele se potrivesc între ele ca mărime, culoare și luciu de-a lungul întregului șirag.

Luciul este, dintre toți, factorul cu cel mai mare impact practic și, totodată, cel mai frecvent ignorat de cumpărători. O perlă cu luciu slab arată plată, aproape artificială, indiferent de dimensiunile ei. Una cu luciu excepțional are o adâncime vizuală care o face să pară vie. Atunci când doi factori intră în conflict, prioritatea ar trebui să fie întotdeauna luciul față de mărime.

Grosimea nacrei este strâns legată de luciu și de durabilitate. Nacra subțire face perla vulnerabilă la deteriorare și îi reduce strălucirea în timp, în vreme ce nacra groasă garantează atât aspectul, cât și rezistența pe termen lung. Perlele de cultură cu nacră groasă sunt, prin urmare, mai scumpe, dar reprezintă o investiție mai solidă.

Dimensiunea influențează prețul într-un mod care surprinde mulți cumpărători: creșterea este exponențială, nu liniară. Un milimetru în plus față de diametrul standard poate ridica valoarea unei perle cu 20-30%, atunci când ceilalți factori sunt favorabili. Un șirag de aproximativ 45 de centimetri necesită selectarea a 45-60 de perle care trebuie să se armonizeze pe toți acești factori simultan, ceea ce explică de ce realizarea unui colier omogen de calitate superioară este un proces atât de laborios și de costisitor.

De ce disponibilitatea perlelor influențează prețurile actuale

Piața perlelor nu funcționează în afara contextului economic și logistic mai larg. Cultivarea unei perle durează între 18 luni și trei ani de la momentul nucleării până la recoltare. Stridiile care ar fi trebuit însămânțate în 2020 și 2021 au rămas în mare parte nefolosite sau au murit din cauza întreruperilor generate de pandemie, iar efectele acestei pauze în lanțul de producție s-au resimțit concret în volumele de recoltă din anii următori. Disponibilitatea redusă se traduce, inevitabil, în prețuri mai ridicate pentru piesele de calitate superioară, mai ales în segmentul South Sea.

Cum arată piața din România

Pe piața locală, intervalele de preț reflectă în principal segmentul perlelor de apă dulce și al celor de cultură în general, nu al variantelor South Sea sau Tahitiene. Un colier simplu, cu o singură perlă, poate porni de la circa 235 de lei, în vreme ce un colier clasic cu șirag complet ajunge în jurul a 950 de lei, potrivit ofertelor curente de pe piața românească.

Colierele cu perle naturale de cultură montate pe argint 925 ocupă un segment accesibil al pieței locale, cu un raport bun între calitatea materialelor și preț, fără a intra în teritoriul perlelor de lux internațional. Nuria.ro, de pildă, reunește coliere din argint 925 cu perle naturale de cultură în colecții care acoperă atât formele clasice, rotunde, cât și variantele baroce, cu bijuterii verificate și marcate conform cerințelor legale în vigoare.

Ce să verifici înainte de a cumpăra

Un aspect care generează confuzie frecventă este sistemul de gradare AAA/AA/A, pe care mulți vânzători îl afișează ca garanție de calitate. Acest sistem nu este standardizat la nivelul industriei, fiecare comerciant îl aplică după criterii proprii, astfel că un colier „AAA” de la un furnizor poate fi echivalent cu un „AA” de la altul. Gradarea nu substituie evaluarea directă a perlei pe cei șapte factori menționați anterior.

O distincție la fel de importantă privește terminologia: perlele de cultură sunt perle naturale, formate în interiorul moluștelor vii printr-un proces inițiat controlat de om. Nu sunt imitații și nu ar trebui tratate ca atare. Imitațiile sunt fabricate din sticlă, plastic sau sidef presat și se comercializează uneori sub denumiri precum „simulated pearls” sau „shell pearls”. Diferența de aspect și de durabilitate este semnificativă, iar prețul nu este întotdeauna un indicator suficient de clar pentru a le distinge fără o verificare atentă.

Un test simplu, deși nu infailibil, este frecarea ușoară a perlei de suprafața dintelui: perlele naturale și cele de cultură au o textură ușor granulată, în vreme ce imitațiile sunt perfect netede. Luciul uniform și excesiv de artificial este un alt semnal de atenție, la fel ca greutatea neobișnuit de mică a unui colier față de dimensiunea sa aparentă.

Ce înseamnă, în practică, un colier bun

Răspunsul depinde de buget, dar și de prioritățile cumpărătorului. Un colier bun nu este neapărat cel mai scump, ci cel în care luciul este consistent de-a lungul întregului șirag, suprafața perlelor nu prezintă imperfecțiuni majore vizibile cu ochiul liber, iar perlele sunt uniforme ca mărime și culoare. Aceste criterii se aplică indiferent dacă bugetul permite perle de apă dulce sau Akoya.

Regula cea mai practică rămâne aceasta: o perlă mai mică, dar cu luciu excepțional, va arăta mai bine și va rezista mai mult decât una mai mare cu nacră subțire și suprafață mată. Dimensiunea impresionează la prima vedere, dar luciul și grosimea nacrei sunt cei doi factori care definesc cu adevărat calitatea unui colier pe termen lung, indiferent de categoria de preț.

Surse:

GIA – Pearl Quality Factor: https://www.gia.edu/pearl-quality-factor

Goodstone Inc. – Pearl Prices Guide: https://www.goodstoneinc.com/blogs/news/pearl-prices-guide

AJLuxe – Pearl Necklace Buying Guide: https://ajluxe.com/blogs/jewelry-guide/pearl-necklace-buying-guide

Alya Pearl – How Much Are Pearls Worth? 2026 Price Guide: https://alyapearl.com/blogs/the-pearl-guide-1/how-much-are-pearls-worth-2026-price-guide-values

Nuria.ro – Coliere cu perle naturale de cultură: https://www.nuria.ro/coliere-perle

Urmărește-ne pe Google News