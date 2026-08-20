Fleece-ul, stratul de mijloc care face diferența pe munte – cum îl alegi corect și cum îl porți cu stil

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Pleci pe traseu dis-de-dimineață. La baza muntelui e cald, dar sus bate vântul. După prima urcare serioasă simți cum ți se încălzește corpul, iar la pauză apare frigul. Aici intervine fleece-ul – stratul de mijloc care îți stabilizează temperatura și îți oferă confort real, nu doar căldură.

Dacă îți place să faci drumeții în weekend, să explorezi trasee noi sau să combini ieșirile la munte cu un look cool pentru oraș, fleece-ul merită atenția ta. Îți poate susține performanța pe potecă și, în același timp, îți completează garderoba outdoor într-un mod actual și ușor de integrat în ținutele de zi cu zi.

1. Înțelege condițiile traseului și câtă căldură ai nevoie

Primul pas nu ține de modă, ci de traseu. Analizează trei factori simpli:

Temperatura estimată – atât la plecare, cât și la altitudine. Vântul – pe creastă poate fi mult mai puternic decât în pădure. Nivelul tău de efort – vei merge lejer sau vei urca susținut?

Pentru trasee de primăvară sau toamnă, cu temperaturi între 8–15°C și efort moderat, un fleece mediu acoperă majoritatea situațiilor. Dacă urci rapid, cu diferență mare de nivel, corpul produce multă căldură și ai nevoie de un material care respiră bine, nu de unul foarte gros.

Pentru ture la peste 1800–2000 m, în octombrie sau martie, unde temperaturile pot coborî sub 5°C și vântul este constant, un fleece mai dens îți oferă stabilitate termică mai bună în pauze. Modelele din colecția The North Face se potrivesc pentru oricare variantă, cât timp știi de ce ai nevoie de la un fleece.

2. Alege tipul de fleece potrivit pentru stilul tău de mișcare

Nu toate fleece-urile arată și funcționează la fel. Diferențele țin de textură, densitate și finisaje.

Microfleece – pentru mișcare intensă și layering ușor

Microfleece-ul este subțire și ușor. Îl porți peste un tricou tehnic și sub o geacă impermeabilă. Îți oferă căldură moderată și lasă corpul să elimine umezeala eficient.

Este o alegere bună pentru:

drumeții rapide;

trail walking;

layering urban în zilele răcoroase.

Fleece mediu – echilibru între căldură și confort

Acesta este cel mai des întâlnit model pentru munte. Are textură mai densă și oferă protecție termică stabilă. Îl porți în Carpați, în trei sezoane, fără emoții.

Pe munte, fleece-ul mediu acoperă majoritatea situațiilor. Îl poți purta:

la ture de o zi;

la trekking de weekend;

la ieșiri cu prietenii la cabană.

Fleece dens sau cu inserții speciale – pentru frig și vânt

Unele modele includ panouri mai compacte în zona pieptului sau a umerilor. Acestea reduc efectul vântului și oferă mai mult confort la altitudine.

Le alegi pentru:

trasee expuse;

ture de toamnă târzie;

combinații cu rucsac mai greu.

3. Grosimea și greutatea: cum alegi gramajul potrivit

Pe etichetă vei găsi adesea informația despre greutate, exprimată în g/m². Aceasta indică densitatea materialului.

Ca reper practic:

Sub 150 g/m² – potrivit pentru layering urban sau trasee ușoare, cu efort intens.

– potrivit pentru layering urban sau trasee ușoare, cu efort intens. 200–250 g/m² – alegere echilibrată pentru munte în trei sezoane.

– alegere echilibrată pentru munte în trei sezoane. 300 g/m² și peste – pentru frig accentuat și pauze mai lungi.

Dacă știi că transpiri repede, evită variantele foarte groase pentru mers susținut. Pentru rezultate stabile pe trasee mixte (urcare + pauză pe vârf), majoritatea persoanelor se simt confortabil în zona 200–250 g/m².

4. Stratificarea corectă: cum lucrează fleece-ul în echipamentul tău

Conceptul de layering în îmbrăcăminte presupune combinarea inteligentă a mai multor straturi. În practică, lucrurile sunt simple:

Base layer – tricou tehnic care preia transpirația. Mid-layer (fleece) – păstrează căldura și permite evacuarea umezelii. Strat exterior – geacă impermeabilă sau rezistentă la vânt.

Fleece-ul funcționează ca zonă de echilibru. În timpul urcării, deschizi fermoarul pentru ventilație. La pauză, îl închizi și adaugi geaca exterioară dacă bate vântul.

5. Detalii care îți cresc confortul pe traseu

Micile detalii fac diferența în utilizare reală.

Fermoare și buzunare

Fermoarul frontal complet îți permite să reglezi rapid temperatura. Buzunarele cu fermoar îți protejează telefonul sau cheile. Dacă porți rucsac, verifică poziția buzunarelor – cele amplasate mai sus rămân accesibile.

Cusături și croială

O croială ușor cambrată, pentru femei, urmărește linia corpului și arată bine și în oraș. Pentru layering eficient, fleece-ul trebuie să stea aproape de corp, dar să permită mișcare liberă.

Ridică brațele și verifică:

se ridică materialul excesiv?

simți tensiune în umeri?

mânecile rămân la încheietură?

Pentru majoritatea traseelor din România, un fleece de 200–250 g/m², cu fermoar complet și croială adaptată corpului tău, oferă echilibru bun între căldură și confort.

Pregătește-ți echipamentul din timp, testează layering-ul înainte de plecare și ajustează-l în funcție de traseu. Data viitoare când urci pe munte, fleece-ul potrivit îți va susține fiecare pas.

Foto: Shutterstock

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