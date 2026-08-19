Două dispozitive smart care fac curățenia mai simplă

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Să faci mai puțină curățenie nu înseamnă neapărat să faci curat mai rar. Poate însemna pur și simplu să ai mai puține lucruri de făcut.

Podelele, de exemplu, pot fi aspirate și spălate de un aspirator robot în timp ce îți bei cafeaua, pregătești ceva de mâncare, citești câteva pagini sau ieși la o plimbare. Iar când observi firimituri în bucătărie, păr pe canapea sau praf într-un loc în care robotul nu poate ajunge, poți lua aspiratorul vertical și rezolva pe loc.

Unele lucruri pot fi lăsate în grija robotului, iar când apare ceva de rezolvat pe loc, e bine să ai aspiratorul vertical la îndemână. În acest sens, Dreame L50 Ultra AE și Dreame V30 Essential se completează. L50 Ultra AE poate prelua constant două dintre task-urile pe care le amânăm cel mai des: aspirarea și spălarea podelelor, în timp ce V30 Essential este acolo pentru când vrei să aspiri rapid fără să mai pornești aspiratorul robot.

O casă în care se întâmplă mereu ceva

Oricât de ordonată ar fi casa, tot se mai întâmplă să rămână un cablu pe podea, o pereche de pantofi în hol sau o jucărie în mijlocul camerei. Iar dacă trebuie să le strângi de fiecare dată înainte să pornești aspiratorul robot, o parte din confortul pe care ar trebui să ți-l ofere dispare.

Dreame L50 Ultra AE folosește sistemul de navigare Smart Pathfinder, bazat pe tehnologie LiDAR și algoritmi avansați de inteligență artificială, pentru a cartografia locuința și a identifica obstacolele întâlnite pe traseu. Cu o putere de aspirare de 28.000 Pa, poate curăța praful, firimiturile și murdăria atât de pe pardoselile dure, cât și de pe covoare.

Dar sunt și momente în care nu ai nevoie să faci curat în toată casa. Ai scăpat niște firimituri în bucătărie, ai observat câteva fire de păr pe canapea sau pur și simplu vrei să aspiri repede o anumită zonă. Atunci, Dreame V30 Essential poate fi folosit exact acolo unde ai nevoie.

Motorul său funcționează la 150.000 rpm și oferă o putere de aspirare de până la 330 AW, iar peria OmniX™ 2.0 se adaptează diferitelor tipuri de suprafețe, de la podele dure la covoare. Sistemul de iluminare 140° CelesTect™ face mai vizibile praful și particulele fine care pot trece neobservate, mai ales în zonele slab luminate.

Mai multă flexibilitate pentru locurile în care ajungem mai greu

Praful și părul rămân lângă pereți, în colțuri, sub mobilier sau, dacă ai animale de companie, pe canapea și alte textile. Pentru marginile și colțurile camerelor, Dreame L50 Ultra AE folosește tehnologia Dual Flex Arm, care extinde automat peria laterală și mopul pentru a ajunge mai aproape de aceste zone. Iar peria principală TriCut este concepută pentru a reduce încâlcirea firelor de păr și nevoia de a le îndepărta ulterior din perie. Și cu Dreame V30 Essential poți ajunge în zonele în care ai nevoie de mai multă libertate de mișcare. Tubul pliabil la 90° și sistemul de extensie în patru trepte permit aspirarea sub pat, sub canapea sau sub alte piese de mobilier fără să fie nevoie să le muți, iar mini-peria motorizată poate fi folosită pentru canapea și alte suprafețe textile.

V30 Essential folosește și un sistem de filtrare în cinci etape, care reține până la 99,9% dintre particulele cu dimensiuni de până la 0,3 μm.

Mai puține lucruri de făcut înainte de următoarea utilizare

După ce robotul termină de aspirat și spălat, mai rămân de obicei câteva lucruri de făcut: golirea recipientului de praf, completarea rezervorului de apă sau spălarea mopurilor. În cazul Dreame L50 Ultra AE, o mare parte dintre ele sunt preluate de stația de andocare.

Aceasta golește automat recipientul pentru praf, reumple rezervorul de apă și spală mopurile cu apă de până la 100°C, folosind sistemul AceClean™ DryBoard. La final, mopurile sunt uscate cu aer cald, astfel încât robotul rămâne pregătit pentru următoarea sesiune de curățenie.

În cazul unui aspirator vertical, lucrurile stau puțin diferit deoarece în egală măsură contează să îl poți lua oricând ai nevoie de el și să ai suficientă autonomie încât să nu te oprești la jumătatea aspiratului. Dreame V30 Essential are o baterie LiPo de 8 × 3.200 mAh, care oferă o autonomie de până la 90 de minute. Asta înseamnă că îl poți folosi pentru câteva minute atunci când ai ceva de aspirat rapid, dar și pentru o curățenie mai amplă.

În final, L50 Ultra AE și V30 Essential răspund unor nevoi pe care le întâlnim în aceeași casă. Robotul poate avea grijă de aspirarea și spălarea podelelor, inclusiv atunci când nu ești acasă, iar aspiratorul vertical rămâne la îndemână pentru canapea, mobilier, spațiile greu accesibile sau pur și simplu pentru ceva ce vrei să aspiri pe loc. Împreună, înseamnă mai puțin timp petrecut făcând curățenie și mai mult timp pentru ceea ce contează cu adevărat.

Dreame L50 Ultra AE și Dreame V30 Essential fac parte din ecosistemul smart dezvoltat de Dreame și sunt disponibile în România la:

V30 Essential: https://bit.ly/4qnMze6

L50 Ultra AE: https://bit.ly/4g1W9jh

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