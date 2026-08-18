Premieră pentru echipa ecvestră ISSA Resort: doi sportivi vor concura la Campionatul Mondial de Working Equitation 2026

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Yannis Madrid și Liza Madrid, membri ai echipei ecvestre ISSA Resort, s-au calificat la WAWE World Championship 2026, cea mai importantă competiție internațională de Working Equitation, unde vor reprezenta Franța și Australia. Alături de caii Neptuno și Enamorador, cei doi vor concura între 10 și 13 septembrie la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre din Jerez de la Frontera, Spania.

Calificarea marchează prima participare a unor sportivi ai echipei ecvestre ISSA Resort la Campionatul Mondial de Working Equitation, competiție organizată o dată la patru ani și considerată cel mai important eveniment al disciplinei.

Working Equitation își are originile în tradițiile călăriei de lucru din sudul Europei și testează nivelul de pregătire al perechii cal-călăreț prin probe de dresaj, manevrabilitate, viteză și lucru cu bovinele. La ediția din acest an vor participa 22 de țări și 74 de perechi cal-călăreț.

Participarea la Campionatul Mondial presupune un proces riguros de selecție. Fiecare federație națională poate înscrie cel mult patru sportivi, selectați în funcție de rezultatele obținute în competițiile de calificare și de performanțele fiecărei perechi cal-călăreț.

Yannis Madrid și Liza Madrid fac parte din echipa ISSA Resort de peste trei ani. Yannis coordonează activitatea centrului ecvestru, iar împreună cu Liza antrenează caii pentru competiții și pentru spectacolele susținute în cadrul resortului. Înainte de a veni în România, cei doi au evoluat timp de peste 15 ani în competiții și producții internaționale, inclusiv în cadrul Cavalia, una dintre cele mai apreciate producții ecvestre itinerante din lume.

Participarea are o semnificație aparte și pentru Australia, Liza Madrid urmând să facă parte din prima echipă australiană calificată vreodată la Campionatul Mondial de Working Equitation.

„Calificarea lui Yannis și a Lizei la Campionatul Mondial este, înainte de toate, meritul muncii și al dedicării lor. Confirmă că performanța se construiește în fiecare zi, prin disciplină, prin consecvență. Pentru noi este o mare bucurie că fac parte din echipa ecvestră ISSA Resort și că putem susține zi de zi pregătirea unor sportivi care concurează la cel mai înalt nivel. La ISSA construim un loc în care performanța, respectul pentru cai și pasiunea pentru universul ecvestru merg împreună.”, spune Adina Calfa, CEO ISSA Estate.

La Campionatul Mondial, cei doi sportivi vor concura pe doi dintre caii de elită ai echipei ISSA Resort, confirmând valoarea bazei ecvestre dezvoltate aici. Neptuno, un Hispano-Arab în vârstă de 11 ani, este campion al Spaniei la Doma Vaquera (2024), iar Enamorador, din rasa Pura Raza Española, face parte din echipa ISSA Resort de trei ani.

Calificarea la Campionatul Mondial reprezintă un nou pas în dezvoltarea proiectului ecvestru de la ISSA Resort. Echipa ecvestră reunește 21 de profesioniști din România și din străinătate și are în grijă peste 50 de cai din rase precum Pura Raza Española, Arab, Frisian, Haflinger și Mustang, îmbinând performanța sportivă cu experiențele oferite oaspeților resortului.

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