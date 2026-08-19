Ofertele lunii la Yiara: tratamente pentru ten, corp și epilare definitivă

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

O procedură estetică bine aleasă răspunde unei preocupări precise: textura neuniformă a tenului, porii dilatați, acneea, ridurile fine, pierderea fermității, celulita sau grăsimea localizată. În această lună, Yiara oferă reduceri de până la 89% pentru mai multe tratamente faciale și corporale, precum și pentru pachete de epilare definitivă. Campania poate fi un bun prilej pentru începerea unui protocol cu mai multe ședințe sau pentru asocierea unor tehnologii care acționează complementar.

Ce tratamente pentru ten intră în ofertele lunii la Yiara?

Tenul nu are aceleași nevoi la 30, 40 sau 50 de ani, iar două persoane de aceeași vârstă pot avea preocupări complet diferite. Tocmai de aceea, gama de oferte tratamente dermatologice din această lună cuprinde proceduri pentru mai multe probleme ale pielii:

Face Contur combină HIFU pentru ovalul feței cu trei ședințe de radiofrecvență;

Texture Redefined cuprinde patru ședințe laser pentru pori dilatați și o analiză computerizată VISIA;

Tratament Laser Acnee asociază patru ședințe laser/peeling cu patru ședințe Dermalux LED și analiza VISIA;

Summer Radiance Laser include patru ședințe ClearLift pentru rejuvenarea tenului și ridurile fine;

Red Carpet Face combină radiofrecvența Accent Prime, Dermalux LED și analiza VISIA;

HydraFacial reunește patru ședințe de curățare facială și patru ședințe Dermalux LED.

Diferențele dintre aceste pachete țin tocmai de rezultatul vizat. Unele lucrează asupra texturii și porilor, altele se concentrează pe fermitate, riduri fine sau manifestările asociate acneei. În anumite protocoale, două proceduri sunt asociate pentru a aborda problema din direcții complementare, iar analiza VISIA oferă o imagine detaliată asupra caracteristicilor tenului.

Ce includ ofertele pentru remodelare corporală?

La nivelul corpului, preocupările se schimbă, în ideea în care un abdomen cu depozite adipoase localizate necesită o abordare diferită față de pielea cu aspect de celulită sau brațele care și-au pierdut tonusul.

Pentru remodelarea corporală, ofertele Yiara din această lună reunesc mai multe protocoale, diferențiate după zona tratată și problema asupra căreia se intervine:

Body Architecture – șase aplicatori de criolipoliză CoolTech, pentru depozitele adipoase localizate;

Shape Me 360 – șase ședințe cu ultrasunete și patru aplicatori de criolipoliză, cu protocol concentrat asupra zonei abdominale;

Summer Shape Triple Action – ședințe Accent Prime + NIR și Rollshape, pentru ameliorarea aspectului celulitei;

Fit Arms – opt ședințe Accent Prime + NIR, pentru tonifierea zonei brațelor;

tratamentul pentru bărbia dublă – cinci ședințe cu ultrasunete Accent Prime, orientate asupra acestei zone.

Avantajul acestor pachete nu se rezumă la reducerea considerabilă a costului. Mai multe ședințe ale aceleiași proceduri sau asocierea unor tehnologii permit construirea unui protocol coerent pentru problema asupra căreia se intervine.

Epilarea definitivă intră și ea în campania lunii august

Pentru reducerea progresivă a pilozității, Yiara a inclus în campanie pachete de patru ședințe realizate cu Elysion Pro sau Soprano Platinum. Se poate opta pentru zone precum axile, gambe, picioare integral, brațe sau zona inghinală, dar și pentru pachete Full Body.

O reducere de preț semnificativă poate cântări în decizia de a începe un protocol, mai ales când acesta presupune mai multe ședințe. Înaintea alegerii unor tratamente dermatologice, proceduri de remodelare corporală sau ședințe de epilare laser, indicația medicală și evaluarea particularităților individuale rămân însă baza unui plan construit corect.

Foto: Freepik

Urmărește-ne pe Google News