Complexul de vitamine pentru copilul de școală: de ce multivitaminele au sens și cum alegi corect

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Foto: Magnific.com

Există o întrebare pe care și-o pun mulți părinți când stau în fața raftului cu suplimente pentru copii: chiar are nevoie copilul meu de vitamine dacă mănâncă relativ variat? Răspunsul onest este că depinde, dar că, în cazul majorității copiilor de vârstă școlară, mai ales în sezonul rece și în perioadele de efort intens la școală, răspunsul este mai degrabă da decât nu. Nu pentru că alimentația lor nu e corectă, ci pentru că nevoile nutriționale ale unui copil activ, în creștere, care petrece ore întregi concentrat la școală, sunt mai mari decât ce reușește să acopere o dietă obișnuită.

De ce alimentația nu acoperă întotdeauna tot ce are nevoie copilul

Un copil care mănâncă fructe, legume, proteine și carbohidrați zilnic are o bază nutrițională bună. Problema este că nevoile specifice variază în funcție de sezon, de nivelul de activitate și de stresul fiziologic pe care îl traversează. Toamna, când expunerea la soare scade brusc, nivelurile de vitamina D scad și ele. Perioadele de examene sau de adaptare la un an școlar nou cresc consumul de magneziu și de vitamine din complexul B. Episoadele de boală epuizează rezervele de zinc și de vitamina C mai repede decât alimentația le poate reface.

Vitamina D3 pentru bebelusi si copii mici este un exemplu clar de supliment necesar indiferent de calitatea dietei: laptele matern și alimentele obișnuite nu conțin vitamina D în cantități suficiente, iar expunerea la soare în România este insuficientă pentru a asigura sinteza necesară pe tot parcursul anului. Deficitul de vitamina D în primii ani de viață are consecințe pe termen lung asupra dezvoltării osoase și imunitare, care se manifestă abia mai târziu.

Ce acoperă un complex de vitamine și când are sens

Un complex de vitamine pentru copii bine formulat acoperă simultan mai mulți micronutrienți esențiali, eliminând nevoia de a administra suplimente separate pentru fiecare deficit în parte. Formulele multivitaminice pentru copii de vârstă școlară includ de obicei vitaminele A, C, D, E și complexul B, alături de minerale esențiale precum zincul, magneziul și fierul.

Avantajul principal este simplitatea: un singur produs administrat zilnic acoperă bazele, fără să transformi rutina de dimineață într-o farmacie. Dezavantajul este că dozele individuale sunt moderate, ceea ce înseamnă că un deficit sever al unui anumit nutrient poate necesita suplimentare specifică, în plus față de multivitamine.

Multivitaminele au cel mai mult sens în câteva scenarii concrete: copiii mâncăcioși selectivi care exclud categorii întregi de alimente, perioadele de toamnă-iarnă cu expunere redusă la soare, fazele de creștere intensă sau cele cu episoade frecvente de boală care epuizează rezervele de micronutrienți.

Cum alegi un produs potrivit vârstei și nevoilor copilului

Prima regulă este să alegi produse formulate specific pentru vârsta copilului. Dozele de vitamine și minerale variază semnificativ între formulele pentru bebeluși, pentru copii preșcolari și pentru cei de vârstă școlară. Un produs pentru adulți sau cu doze pentru adulți nu este potrivit și poate fi chiar dăunător în cazul vitaminelor liposolubile cum ar fi A și D, care se acumulează în corp.

A doua regulă este să verifici forma de administrare: copiii acceptă mult mai ușor produsele lichide cu aromă naturală de fructe sau comprimatele masticabile decât capsulele sau tabletele. Consistența administrării zilnice depinde, în mare parte, de cât de ușor este copilul dispus să ia produsul, nu de cât de convinsă ești tu că e necesar.

A treia regulă este să verifici lista de ingrediente pentru aditivi inutili: coloranți artificiali, conservanți sau zaharuri adăugate în cantități mari nu au ce căuta într-un produs destinat copiilor. Formulele cu ingrediente naturale și fără aditivi artificiali sunt preferabile, mai ales pentru copiii cu sensibilități sau alergii.

Complexul de vitamine nu înlocuiește alimentația variată, somnul suficient sau mișcarea zilnică. Este un instrument care completează un stil de viață sănătos, nu unul care îl substituie. Un copil care doarme puțin, mănâncă predominant alimente procesate și petrece puțin timp în aer liber nu va deveni sănătos doar cu ajutorul suplimentelor, oricât de bune ar fi acestea. Privit ca parte dintr-un sistem care include alimentație echilibrată, rutină de somn respectată și activitate fizică zilnică, un complex de vitamine bine ales este o decizie simplă cu impact real pe termen lung.

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