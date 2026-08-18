  MENIU  
Home > Advertorial > Complexul de vitamine pentru copilul de școală: de ce multivitaminele au sens și cum alegi corect

Complexul de vitamine pentru copilul de școală: de ce multivitaminele au sens și cum alegi corect

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: Magnific.com

Există o întrebare pe care și-o pun mulți părinți când stau în fața raftului cu suplimente pentru copii: chiar are nevoie copilul meu de vitamine dacă mănâncă relativ variat? Răspunsul onest este că depinde, dar că, în cazul majorității copiilor de vârstă școlară, mai ales în sezonul rece și în perioadele de efort intens la școală, răspunsul este mai degrabă da decât nu. Nu pentru că alimentația lor nu e corectă, ci pentru că nevoile nutriționale ale unui copil activ, în creștere, care petrece ore întregi concentrat la școală, sunt mai mari decât ce reușește să acopere o dietă obișnuită.

De ce alimentația nu acoperă întotdeauna tot ce are nevoie copilul

Un copil care mănâncă fructe, legume, proteine și carbohidrați zilnic are o bază nutrițională bună. Problema este că nevoile specifice variază în funcție de sezon, de nivelul de activitate și de stresul fiziologic pe care îl traversează. Toamna, când expunerea la soare scade brusc, nivelurile de vitamina D scad și ele. Perioadele de examene sau de adaptare la un an școlar nou cresc consumul de magneziu și de vitamine din complexul B. Episoadele de boală epuizează rezervele de zinc și de vitamina C mai repede decât alimentația le poate reface. 

Vitamina D3 pentru bebelusi si copii mici este un exemplu clar de supliment necesar indiferent de calitatea dietei: laptele matern și alimentele obișnuite nu conțin vitamina D în cantități suficiente, iar expunerea la soare în România este insuficientă pentru a asigura sinteza necesară pe tot parcursul anului. Deficitul de vitamina D în primii ani de viață are consecințe pe termen lung asupra dezvoltării osoase și imunitare, care se manifestă abia mai târziu.

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei

Ce acoperă un complex de vitamine și când are sens

Un complex de vitamine pentru copii bine formulat acoperă simultan mai mulți micronutrienți esențiali, eliminând nevoia de a administra suplimente separate pentru fiecare deficit în parte. Formulele multivitaminice pentru copii de vârstă școlară includ de obicei vitaminele A, C, D, E și complexul B, alături de minerale esențiale precum zincul, magneziul și fierul.

Avantajul principal este simplitatea: un singur produs administrat zilnic acoperă bazele, fără să transformi rutina de dimineață într-o farmacie. Dezavantajul este că dozele individuale sunt moderate, ceea ce înseamnă că un deficit sever al unui anumit nutrient poate necesita suplimentare specifică, în plus față de multivitamine.

Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Recomandarea zilei

Multivitaminele au cel mai mult sens în câteva scenarii concrete: copiii mâncăcioși selectivi care exclud categorii întregi de alimente, perioadele de toamnă-iarnă cu expunere redusă la soare, fazele de creștere intensă sau cele cu episoade frecvente de boală care epuizează rezervele de micronutrienți.

Cum alegi un produs potrivit vârstei și nevoilor copilului

Prima regulă este să alegi produse formulate specific pentru vârsta copilului. Dozele de vitamine și minerale variază semnificativ între formulele pentru bebeluși, pentru copii preșcolari și pentru cei de vârstă școlară. Un produs pentru adulți sau cu doze pentru adulți nu este potrivit și poate fi chiar dăunător în cazul vitaminelor liposolubile cum ar fi A și D, care se acumulează în corp.

A doua regulă este să verifici forma de administrare: copiii acceptă mult mai ușor produsele lichide cu aromă naturală de fructe sau comprimatele masticabile decât capsulele sau tabletele. Consistența administrării zilnice depinde, în mare parte, de cât de ușor este copilul dispus să ia produsul, nu de cât de convinsă ești tu că e necesar.

A treia regulă este să verifici lista de ingrediente pentru aditivi inutili: coloranți artificiali, conservanți sau zaharuri adăugate în cantități mari nu au ce căuta într-un produs destinat copiilor. Formulele cu ingrediente naturale și fără aditivi artificiali sunt preferabile, mai ales pentru copiii cu sensibilități sau alergii.

Complexul de vitamine nu înlocuiește alimentația variată, somnul suficient sau mișcarea zilnică. Este un instrument care completează un stil de viață sănătos, nu unul care îl substituie. Un copil care doarme puțin, mănâncă predominant alimente procesate și petrece puțin timp în aer liber nu va deveni sănătos doar cu ajutorul suplimentelor, oricât de bune ar fi acestea. Privit ca parte dintr-un sistem care include alimentație echilibrată, rutină de somn respectată și activitate fizică zilnică, un complex de vitamine bine ales este o decizie simplă cu impact real pe termen lung.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cheloo, declarații sincere despre experiența din Asia Express: „Totul e frustrant, nu îmi place nimic”
Cheloo, declarații sincere despre experiența din Asia Express: „Totul e frustrant, nu îmi place nimic”
Cătălin Cazacu, prima reacție după ce a fost surprins cu Ramona Olaru, la trei ani de la despărțire: „Suntem oameni”
Cătălin Cazacu, prima reacție după ce a fost surprins cu Ramona Olaru, la trei ani de la despărțire: „Suntem oameni”
Proiecte speciale
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Gabi Torje a clacat la Asia Express 2026: „Ne-am certat, e inevitabil” 
Gabi Torje a clacat la Asia Express 2026: „Ne-am certat, e inevitabil” 
Daciana Sârbu, cu iubitul la mare. Femeia de afaceri și Alex Ghionea, vacanță romantică în Grecia
Daciana Sârbu, cu iubitul la mare. Femeia de afaceri și Alex Ghionea, vacanță romantică în Grecia
Claudia Pavel, dezvăluiri despre cum l-a cunoscut pe tatăl copilului ei și cum i s-au schimbat toate planurile: „Nu știu dacă am mai zis vreodată, dar...”
Claudia Pavel, dezvăluiri despre cum l-a cunoscut pe tatăl copilului ei și cum i s-au schimbat toate planurile: „Nu știu dacă am mai zis vreodată, dar...”
Imagini rare cu Ana Maria Șerban. Fiica lui Cristian Popescu Piedone, în costum de baie, pe litoral
Imagini rare cu Ana Maria Șerban. Fiica lui Cristian Popescu Piedone, în costum de baie, pe litoral
Observator News
Satul care te plătește cu 30.000 de euro să te muți într-o casă abandonată și să o renovezi
Satul care te plătește cu 30.000 de euro să te muți într-o casă abandonată și să o renovezi
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
"N-am fost singur în nici o gară". Adrian Cioroianu și-a refăcut viața după divorțul de Daniela Nane și mulți au fost curioși să afle detalii despre femeia din viața lui. Dezvăluirea i-a luat pe mulți prin surprindere și tot acum a rupt tăcerea despre femeile din viața lui: "Eu cred că femeile sunt...". Continuarea a stârnit un val de comentarii
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Relația Simonei Halep cu milionarul Dorin Mateiu, în vârstă de 58 de ani, nu a trecut neobservată. Unii au felicitat-o că este, în sfârșit, fericită, alții au criticat dur diferența de vârstă...Ei bine, intră în scenă fostul soț al campioanei noastre, Toni Iuruc. Ce-a putut să spună bărbatul despre relația de dragoste intens mediatizată a fostei lui: ”Să...” Continuarea spune multe
Redactia.ro
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
3 zodii dau lovitura până în decembrie! Averile vin din toate direcțiile: Norocul financiar le schimbă complet finalul de an
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un simplu test de sânge ar putea depista mai devreme bolile ficatului. Ce au descoperit cercetătorii
Un simplu test de sânge ar putea depista mai devreme bolile ficatului. Ce au descoperit cercetătorii
Cauza morții nepotului lui Mircea Rednic, dezvăluită după autopsie. Avea doar 37 de ani și a murit în somn
Cauza morții nepotului lui Mircea Rednic, dezvăluită după autopsie. Avea doar 37 de ani și a murit în somn
7 simptome care pot indica un deficit de vitamina D
7 simptome care pot indica un deficit de vitamina D
Te trezești în fiecare noapte la 3 dimineața? Medicii explică ce se întâmplă, de fapt, în organism
Te trezești în fiecare noapte la 3 dimineața? Medicii explică ce se întâmplă, de fapt, în organism
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Alina Laufer, reacție după valul de critici pentru operația estetică: „Nu înțeleg de unde atâta ură”
Alina Laufer, reacție după valul de critici pentru operația estetică: „Nu înțeleg de unde atâta ură”
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
Alina Laufer, criticată dur de internauți după ce și-a făcut intervenții la nivelul feței: „Te-ai desfigurat”! Arată complet diferit acum
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Libertatea
Mâncare mai ieftină decât la KFC și bere la 15 lei pe plajele din „Hawaii-ul Coreei de Sud”: Cât costă o zi la mare la 8.200 km de București
Mâncare mai ieftină decât la KFC și bere la 15 lei pe plajele din „Hawaii-ul Coreei de Sud”: Cât costă o zi la mare la 8.200 km de București
El Nino e activ și crește: 69% șanse să devină cel mai intens înregistrat vreodată. Ce ne așteaptă
El Nino e activ și crește: 69% șanse să devină cel mai intens înregistrat vreodată. Ce ne așteaptă
Ultima stațiune de schi de vară din Europa s-a închis definitiv iar turiștii au privit neputincioși
Ultima stațiune de schi de vară din Europa s-a închis definitiv iar turiștii au privit neputincioși
Cât costă șezlongurile murdare pe Litoral: comisarii ANPC au dat amenzi de peste 2.000.000 de lei
Cât costă șezlongurile murdare pe Litoral: comisarii ANPC au dat amenzi de peste 2.000.000 de lei
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton