  MENIU  
Home > Advertorial > Artistry Skin Nutrition lansează două noi măști pentru a reda tenului un aspect sănătos

Artistry Skin Nutrition lansează două noi măști pentru a reda tenului un aspect sănătos

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Masca gel iluminatoare cu Vitamina C+ și masca șervețel hidratantă cu Omega+ îmbogățesc rutina de îngrijire a tenului cu tratamente intensive, susținute de știință

Zi de zi, pielea duce o luptă invizibilă. Poluarea, razele UV, lumina albastră și stresul cotidian generează radicali liberi care declanșează stresul oxidativ la nivelul pielii, afectând proteinele structurale precum colagenul și elastina și slăbind bariera sa naturală. În timp, acest proces accelerează apariția semnelor vizibile ale îmbătrânirii, precum pierderea luminozității, aspectul neuniform al tenului și diminuarea elasticității și a nivelului de hidratare.

Artistry Skin Nutrition lansează două noi măști pentru a reda tenului un aspect sănătos

ARTISTRY, marca premium de îngrijire a pielii și machiaj, distribuită exclusiv prin Amway, răspunde acestei provocări cotidiene prin două noi produse din gama Artistry Skin Nutrition: Masca gel iluminatoare cu Vitamina C+ și Masca șervețel hidratantă cu Omega+. Fabricate în Coreea și formulate pe baza celor mai avansate cercetări în domeniul științei pielii, aceste măști cu acțiune intensivă conțin ingrediente din plante Nutrilite cu origine trasabilă și compuși activi cu acțiune specifică, transformând îngrijirea tenului într-un ritual simplu și la îndemână, în confortul de acasă, pentru un ten cu aspect sănătos.

Cu formule bogate, oferind beneficii multiple, și aplicate timp de 15–30 minute, măștile gel sau de tip șervețel se mulează perfect pe piele, formând o peliculă delicată, care ajută la intensificarea absorbției ingredientelor esențiale. Un moment scurt și plăcut se transformă astfel într-un gest de îngrijire eficient, cu rezultate vizibile imediat, ușor de integrat în orice rutină de îngrijire a tenului.

Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Prinși în fapt! S-au sărutat cu foc și au confirmat relația! Fotografiile incendiare cu cel mai nou cuplu din showbiz au scăpat pe internet!
Recomandarea zilei
Artistry Skin Nutrition lansează două noi măști pentru a reda tenului un aspect sănătos

Masca gel iluminatoare cu Vitamina C+ Artistry Skin Nutrition este o mască unică din hidrogel, concepută pentru a conferi pielii un plus instantaneu de luminozitate, chiar de la prima utilizare. Creată prin solidificarea unei formule bogate în antioxidanți sub forma unui hidrogel, textura inovatoare concentrează beneficiile unui întreg flacon de ser și permite eliberarea directă a ingredientelor în piele, devenind tot mai subțire și mai transparentă pe măsură ce se absoarbe. La baza formulei se află un complex bogat, cu peste 20 de antioxidanți, inclusiv ingrediente din plante Nutrilite esențiale, precum extractul de cireșe Acerola, una dintre cele mai bogate surse naturale de vitamina C, alături de extracte de coacăze negre, rozmarin și chia albă. Amplificatorii vitaminei C+, inclusiv parabioticele și un complex de potențare pe bază de plante, contribuie la echilibrarea microbiomului pielii și la susținerea protecției antioxidante a formulei, în timp ce niacinamida 2% uniformizează vizibil nuanța tenului. Rezultatul? Un ritual reconfortant și răcoritor, care lasă tenul vizibil mai luminos, mai uniform și radios chiar de la prima utilizare. 

Masca șervețel hidratantă cu Omega+ Artistry Skin Nutrition oferă un plus instantaneu de hidratare într-o singură utilizare, refăcând vizibil nivelul de hidratare chiar și al tenului cu aspect foarte uscat. Folia microcelulară foarte moale, realizată din fibre de bambus, reține o cantitate de esență lăptoasă de până la 10 ori mai mare decât propria sa greutate și se mulează perfect pe piele, formând o peliculă delicată care ajută la menținerea hidratării. Formula este îmbogățită cu un complex de uleiuri Omega ce îmbină acizi grași Omega 3, 6, 7 și 9, inclusiv uleiuri de semințe de chia albă, migdale, luminița-nopții și avocado, care contribuie la refacerea lipidelor esențiale și la întărirea barierei de hidratare a pielii. În completarea acestuia, ingredientele esențiale pentru hidratare, inclusiv un factor natural de hidratare pe bază de plante, obținut din extractul de semințe de năut, un complex hidratant și prebiotice de origine vegetală contribuie la creșterea rezervelor interne de apă ale pielii și la menținerea unui microbiom echilibrat. Rezultatul: un ten vizibil mai neted și mai suplu, însoțit de o senzație de confort care persistă mult timp după aplicare.  

Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Se număra printre frumusețile din lumea televiziunii, dar a ajuns de nerecunoscut din cauza operațiilor estetice: „Abia deschid ochii” Imaginile de acum cu ea sunt tulburătoare și mulți au crezut că e o glumă
Recomandarea zilei
Artistry Skin Nutrition lansează două noi măști pentru a reda tenului un aspect sănătos

Parte din filosofia Artistry Skin Nutrition, masca gel iluminatoare cu Vitamina C+ și masca șervețel hidratantă cu Omega+ îmbină știința avansată a pielii, ingrediente inspirate de știința nutriției și un moment de răsfăț conștient – pentru ca tu să te bucuri de un ten cu aspect mai sănătos, care radiază de frumusețe după fiecare aplicare.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mihai Bobonete, transformare spectaculoasă. Actorul a ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit și și-a lăsat barbă
Mihai Bobonete, transformare spectaculoasă. Actorul a ajuns de nerecunoscut după ce a slăbit și și-a lăsat barbă
Andra Măruță, dezvăluiri despre răutățile primite de-a lungul carierei. Ce lecție vrea ca fiica ei, Eva, să învețe
Andra Măruță, dezvăluiri despre răutățile primite de-a lungul carierei. Ce lecție vrea ca fiica ei, Eva, să învețe
Proiecte speciale
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Un bărbat a murit în Munții Făgăraș, după ce a căzut 200 de metri într-o râpă, în zona unui lac glaciar
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Vremea se schimbă brusc în România: vijelii, grindină și vânt în aproape toată țara. Unde scad temperaturile cu peste 10 grade
Libertatea.ro
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Gara din București dispare după 66 de ani. Buldozerele au intrat pe șantier: am fost să vedem ce se construiește în locul ei
Avantaje
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Ca pe vremuri! Elena Udrea, în cel mai decupat costum de baie, pe Litoral! A atras toate privirile alături de fiica ei, Eva, o mică fashionistă, și de Adrian Alexandrov
Elle
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
La 70 de ani, celebrul actor iubește din nou! Imaginile în care apare alături de noua iubită, cu 30 de ani mai tânără, au surprins o lume întreagă
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Corina Caragea, reacție tranșantă despre comentariile negative. Prezentatoarea a dezvăluit că a fost jignită și amenințată: „Un lucru cred că e important de spus clar...”
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
Actrița Hayden Panettiere a murit la 36 de ani. A fost cunoscută pentru rolul din Nashville
De ce a murit nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. Ce au descoperit medicii legiști despre Marius Totolici 
De ce a murit nepotul lui Mircea Rednic, la doar 37 de ani. Ce au descoperit medicii legiști despre Marius Totolici 
Larisa Uță, primele declarații după operație: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Larisa Uță, primele declarații după operație: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Victor Ponta, apariție rară alături de Maria, fetița adoptată de el și Daciana Sârbu: „Primul turneu” 
Victor Ponta, apariție rară alături de Maria, fetița adoptată de el și Daciana Sârbu: „Primul turneu” 
Horoscop 18 august 2026. Momente grele. O zodie are parte de tensiuni, probleme și dezamăgiri. Tristețea îi acaparează viața personală
Horoscop 18 august 2026. Momente grele. O zodie are parte de tensiuni, probleme și dezamăgiri. Tristețea îi acaparează viața personală
Observator News
Seceta face prăpăd în vestul ţării: râurile s-au transformat în simple poteci
Seceta face prăpăd în vestul ţării: râurile s-au transformat în simple poteci
Libertatea pentru Femei
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
Ultima oră! Ce a făcut nepotul lui Mircea Rednic cu o seară înainte să moară subit, cu doar 12 ore înainte de nuntă! Ce scrie în certificatul medico-legal
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
WOW! Nicușor Dan, în bermude, adidași și tricou sport, în vizită la rude! Dar stai să o vezi pe Prima Doamnă! Nimeni nu i-a suprins așa până azi
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Cătălin Crișan, gafă de proporții după ce a anunțat că s-a despărțit de iubită „Să mă criticați ușor”. Internauții i-au bătut obrazul
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care mulți și l-ar dori premier
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Părea că lucrurile sunt roz în familia lor, dar Magdalena Chihaia a făcut acum o dezvăluire la care nimeni nu se aștepta! Soția lui Dinu Maxer a vorbit, fără menajamente, despre relația pe care o are cu copiii lui și ai Deei. Dar vestea abia acum vine! Mama artistului a rupt tăcerea despre ce se întâmplă în casa lor: „Eu, ca soacră, am văzut...”
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
Wow, cine ar fi crezut? Alexandru Nazare (45 de ani), ministrul de Finanțe, se va căsători cu o artistă tânără, foarte frumoasă și...cunoscută! Cine este, de fapt, femeia care l-a cucerit iremediabil pe politicianul pe care tabăra Bolojan și l-ar dori premier
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
E din nou SCANDAL între Mihaela Rădulescu și părinții lui Felix Baumgartner, dar de data aceasta gestul familiei regretatului ei iubit a înfuriat-o pe vedeta noastră! Fostei prezentatoare nici că-i vine să creadă că s-a ajuns până aici, dar e adevărat, au făcut-o și pe asta! Și ce a ieșit la iveală ar fi prea mult pentru oricine: "Cu… mine, fata româncă...”
Redactia.ro
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Dan Bittman de mana cu noua cucerire. Cine este doamnisoara DOCTOR care merge mandra la bratul artistului
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Cele SASE cuvinte pe care rusul Kornev i le-a spus lui Popovici la finalul cursei. Nu, nu il felicita, ci..
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Nu face asta în seara eclipsei! Se spune că îți poate bloca norocul pentru următoarele luni
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Ce să ții în buzunar astăzi, până la miezul nopții, după eclipsa de Soare? Atrage norocul și protecția
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Un singur salariu nu le mai ajunge românilor. Joburile secundare pe care le caută tot mai mulți
Un singur salariu nu le mai ajunge românilor. Joburile secundare pe care le caută tot mai mulți
Scolioza poate evolua în tăcere la copii. Semnele pe care părinții le pot observa înainte să apară durerea
Scolioza poate evolua în tăcere la copii. Semnele pe care părinții le pot observa înainte să apară durerea
Au mers aproape 100 de kilometri cu fiul lor mort pe bancheta din spate a mașinii. Credeau că doarme
Au mers aproape 100 de kilometri cu fiul lor mort pe bancheta din spate a mașinii. Credeau că doarme
„Copilul-minune de la Hollywood” a murit pe neașteptate la 36 de ani. Detaliul descoperit de polițiști la fața locului
„Copilul-minune de la Hollywood” a murit pe neașteptate la 36 de ani. Detaliul descoperit de polițiști la fața locului
TV Mania
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Iulia Pârlea, apariție incendiară pe plajă! Prezentatoarea PRO TV a pozat fără inhibiții, iar fanii au reacționat imediat: „Ești superbă!” [GALERIE FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Mamă sau soră?! Cum arată mama Anei Bodea: «E cea mai frumoasă femeie!» Asemănarea e uluitoare [21 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Cum arată Thalia la 30 de ani de la «Sărmana Maria»! Schimbarea uluitoare a celebrei actrițe [18 FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
Fără filtre pe plajă! Cele mai spectaculoase poze cu vedetele noastre în costum de baie [FOTO]
CSID.ro
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cum arată casa de 21 de milioane de dolari în care locuiesc Meghan Markle și Prințul Harry. „Este vindecător. Te simți liber”
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Cu ce se ocupă acum Marina Dina, fosta asistentă TV a lui Mihai Morar de la Antena Stars. S-a retras din televiziune în 2010
Libertatea
Produsul de 69,99 de lei de la Lidl care nu trebuie să lipsească din rechizitele elevilor
Produsul de 69,99 de lei de la Lidl care nu trebuie să lipsească din rechizitele elevilor
Horoscop 17 august 2026. Taurii vor avea de câștigat, inclusiv în timpul unor deplasări, dacă vor accepta să ofere un exemplu pozitiv
Horoscop 17 august 2026. Taurii vor avea de câștigat, inclusiv în timpul unor deplasări, dacă vor accepta să ofere un exemplu pozitiv
Dublă crimă într-o casă din Comănești, în Bacău. Un bărbat și-a omorât soția și cumnata
Dublă crimă într-o casă din Comănești, în Bacău. Un bărbat și-a omorât soția și cumnata
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
Rareș Cojoc, imagini emoționante la German Open Championships. Dansatorul a fost îmbrățișat pe podium de fiul său
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton