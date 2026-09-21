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Magia lucrurilor simple: povestea MIMASO, brandul românesc care transformă grija pentru familie în produse pentru îngrijirea rufelor

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Uneori, un brand nu începe cu un plan de marketing. Începe cu o familie, cu niște întrebări simple și cu dorința de a face lucrurile puțin mai bine. Așa a început și povestea MIMASO – un brand românesc de detergenți lichizi și balsamuri de rufe, născut din experiența a doi antreprenori și părinți a trei copii.Există imagini care ne întorc aproape instantaneu la lucrurile simple: haine albe mișcate de vânt, mirosul rufelor proaspăt spălate, o dimineață luminoasă, un copil care face baloane de săpun în grădină.În spatele acestor momente aparent obișnuite se află însă o mulțime de alegeri pe care fiecare familie le face zi de zi. Inclusiv alegerea produselor cu care își spală hainele.Pentru cei doi antreprenori care au creat MIMASO, această alegere a devenit, la un moment dat, punctul de plecare al unui proiect mult mai mare.

Magia lucrurilor simple: povestea MIMASO, brandul românesc care transformă grija pentru familie în produse pentru îngrijirea rufelor

Magia lucrurilor simple: povestea MIMASO, brandul românesc care transformă grija pentru familie în produse pentru îngrijirea rufelor

Uneori, un brand nu începe cu un plan de marketing. Începe cu o familie, cu niște întrebări simple și cu dorința de a face lucrurile puțin mai bine. Așa a început și povestea MIMASO – un brand românesc de detergenți lichizi și balsamuri de rufe, născut din experiența a doi antreprenori și părinți a trei copii.

Există imagini care ne întorc aproape instantaneu la lucrurile simple: haine albe mișcate de vânt, mirosul rufelor proaspăt spălate, o dimineață luminoasă, un copil care face baloane de săpun în grădină.

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În spatele acestor momente aparent obișnuite se află însă o mulțime de alegeri pe care fiecare familie le face zi de zi. Inclusiv alegerea produselor cu care își spală hainele.

Pentru cei doi antreprenori care au creat MIMASO, această alegere a devenit, la un moment dat, punctul de plecare al unui proiect mult mai mare.

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Un brand care poartă numele unei familii

Magia lucrurilor simple: povestea MIMASO, brandul românesc care transformă grija pentru familie în produse pentru îngrijirea rufelor

MIMASO nu este un nume ales întâmplător. Brandul s-a născut pornind de la inițialele celor trei copii ai fondatorilor, iar această origine spune poate cel mai bine ce au vrut aceștia să construiască.

Nu doar un detergent care să spele bine.

Ci o gamă de produse în care eficiența, alegerea atentă a ingredientelor și grija pentru țesături să poată exista împreună.

Experiența de părinte a contat în dezvoltarea proiectului. În familie, doi dintre copii au pielea deschisă, cu sensibilități alergice și dermatită atopică. Acest lucru a făcut ca atenția acordată produselor folosite zi de zi să devină firească.

De aici a apărut una dintre întrebările care au stat la baza MIMASO: putem crea produse eficiente tehnic, dar formulate cu mai multă atenție la ingredientele pe care le folosim?

Răspunsul a devenit, în timp, o gamă de produse pentru îngrijirea rufelor dezvoltată și fabricată în România.

Peste 90% ingrediente de origine naturală în detergenții MIMASO

Într-o categorie în care performanța la spălare este esențială, MIMASO a ales să nu pună în opoziție eficiența și originea ingredientelor.

Detergenții lichizi MIMASO conțin peste 90% ingrediente de origine naturală și folosesc ingrediente active provenite din surse verificate.

Formula include un pachet de șase enzime, conceput pentru a acționa asupra mai multor tipuri de murdărie. Detergenții sunt formulați pentru a fi eficienți într-un interval de temperatură de 20–60°C și includ bicarbonat, precum și componente cu rol în neutralizarea mirosurilor neplăcute și în limitarea redepunerii murdăriei din apa de spălare pe țesături.

Nu este vorba doar despre a obține haine curate la finalul ciclului de spălare, ci despre întregul proces de îngrijire a acestora.

Iar produsele sunt testate dermatologic, un criteriu pe care producătorul a ales să îl includă în dezvoltarea gamei.

Magia lucrurilor simple: povestea MIMASO, brandul românesc care transformă grija pentru familie în produse pentru îngrijirea rufelor

Balsamul: mai mult decât parfum

Și balsamurile MIMASO au fost dezvoltate pornind de la aceeași filozofie.

Surfactanții utilizați în balsamurile de rufe sunt 100% de origine naturală, iar formula are rol antistatic, contribuie la ușurarea călcării și la îngrijirea fibrelor textile.

Parfumul completează experiența, fără să fie singurul argument al produsului.

MIMASO propune trei universuri olfactive – Warm Embrace, Velvet Petals și Morning Freshness – de la note calde și florale până la senzația luminoasă de prospețime asociată rufelor curate.

Astfel, detergentul și balsamul pot fi alese în aceeași variantă de parfum, pentru o experiență coerentă de îngrijire a rufelor.

4 litri. Până la 133 de spălări pentru detergent și 200 pentru balsam

Un alt element urmărit în dezvoltarea gamei a fost randamentul.

Un bidon de 4 litri de detergent MIMASO poate asigura până la 133 de spălări, în condițiile dozajului recomandat, în timp ce balsamul concentrat de 4 litri poate ajunge la 200 de spălări.

Este un detaliu important într-o perioadă în care consumatorii încep să privească mai atent nu doar prețul afișat pe ambalaj, ci și cât produs folosesc efectiv la fiecare spălare.

Fabricat în România, într-un sistem de producție certificat

În spatele brandului MIMASO se află ONE TOOL SRL, companie românească cu aproximativ două decenii de activitate antreprenorială și experiență în mai multe domenii.

Pentru producția gamei MIMASO, compania operează în cadrul unor sisteme de management certificate conform ISO 9001 – Managementul Calității, ISO 14001 – Managementul Mediului și ISO 45001 – Sănătate și Securitate Ocupațională.

Certificările nu reprezintă, în sine, o promisiune despre performanța unui anumit detergent. Ele descriu însă cadrul de management în care compania își organizează procesele de producție, calitate, mediu și securitate ocupațională.

Pentru un producător român aflat în etapa de dezvoltare a unui brand propriu, această infrastructură contează.

De la trei copii, către cât mai multe familii

Poate că partea cea mai interesantă din povestea MIMASO este tocmai faptul că brandul nu a pornit dintr-o multinațională sau dintr-un departament de marketing.

A pornit dintr-o familie.

Din experiența a doi părinți și trei copii. Din haine spălate săptămână după săptămână. Din nevoia de eficiență. Din atenția acordată ingredientelor. Și din dorința unor antreprenori români de a transforma toate aceste lucruri într-un produs fabricat aici.

De aceea, imaginea unui copil care face baloane de săpun printre rufe curate nu este doar o imagine frumoasă pentru MIMASO.

Este o metaforă pentru ceea ce brandul încearcă să construiască: curățenie, prospețime și grijă transformate în lucruri simple, firești, de zi cu zi.

Pentru că, până la urmă, hainele pe care le spălăm nu sunt doar țesături.

Sunt hainele în care copiii noștri merg la școală. Prosopul în care îi învelim după baie. Rochia preferată. Cămașa pe care o purtăm într-o zi importantă. Lenjeria în care ne culcăm seara.

Iar grija pentru ele este, într-un fel, tot o formă de grijă pentru oamenii care le poartă.

MIMASO – Curățenia care inspiră. Grija care rămâne.

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