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Savana lansează Culoarea Anului 2027: „Șoapte de salvie”, un verde delicat inspirat din tonurile frunzelor de salvie

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Savana, cel mai cunoscut brand din portofoliul AkzoNobel, lansează Culoarea Anului 2027 – Șoapte de salvie, un verde delicat și luminos, inspirat de tonurile naturale ale frunzelor de salvie. Nuanța aduce în spațiile interioare o atmosferă luminoasă, relaxată și autentică și reflectă nevoia tot mai prezentă de echilibru, stare de bine și de reconectare cu natura .

Pentru 2027, Savana propune culoarea ca un instrument prin care oamenii își pot transforma locuințele în spații mai primitoare, adaptate unui stil de viață în care nevoia de calm și relaxare devine tot mai importantă. Versatilă și ușor de integrat, Șoapte de salvie poate fi folosită atât în amenajări contemporane, cât și în spații clasice reinterpretate, de la scheme cromatice unitare până la combinații cu accente mai puternice.

Savana lansează Culoarea Anului 2027: „Șoapte de salvie”, un verde delicat inspirat din tonurile frunzelor de salvie

„Prin lansarea Savana Culoarea Anului 2027 – Șoapte de salvie, ne dorim să aducem în atenție o direcție cromatică relevantă pentru felul în care oamenii își privesc astăzi locuințele: ca spații în care se regăsesc, se pot reîncărca și reconecta cu lucrurile care le fac bine. Culoarea are un rol important în această transformare, iar nuanța propusă de Savana oferă libertatea de a construi interioare luminoase, personale și armonioase”, declară Georgiana Horescu,  Director de Marketing  AkzoNobel România.

O culoare inspirată de nevoia de echilibru și lejeritate

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Alegerea Șoapte de salvie este rezultatul cercetării anuale de tendințe în culoare realizată de AkzoNobel, prin care compania urmărește evoluția preferințelor cromatice și a modului în care schimbările din societate influențează felul în care oamenii aleg să-și amenajeze spațiile. 

Studiul global arată că oamenii din întreaga lume se simt tot mai copleșiți de presiunile vieții moderne și caută modalități de a aduce mai multă lumină și echilibru în viața de zi cu zi. În acest context, verdele – culoarea asociată naturii – capătă o relevanță aparte, iar Șoapte de salvie devine expresia acestei nevoi de a „trăi mai ușor”. Nuanța este asociată cu gânduri înțelepte, plante cu efect vindecător și momente de inspirație, fiind aleasă pentru capacitatea sa de a aduce căldură, claritate și o senzație de bine în spațiile în care este folosită.

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Șoapte de salvie, în centrul unor povești cromatice versatile

În jurul Culorii Anului 2027, Savana a creat patru combinații cromatice inspiraționale, construite în jurul tonurilor deschise, completate de nuanțe mai intense și de un alb potrivit pentru contrast și personalitate. Acestea sunt concepute pentru a fi ușor de folosit și pentru a aduce căldură, echilibru și bucurie în orice spațiu. 

Savana lansează Culoarea Anului 2027: „Șoapte de salvie”, un verde delicat inspirat din tonurile frunzelor de salvie

Combinațiile cromatice luminoase folosesc nuanțe neutre delicate pentru a calma atmosfera și a crea un fundal simplu și elegant, potrivit unui spațiu contemporan. Pe de altă parte, combinațiile cromatice radiante pun laolaltă tonuri delicate de pământ cu Șoapte de salvie, pentru o atmosferă caldă și confortabilă. Combinațiile cromatice motivante aduc o notă mai jucăușă prin combinații de roz și ocru alături de verdele anului, pentru un spațiu care inspiră și induce o stare de bine. În același timp, combinațiile cromatice energizante pun în valoare lumina naturală și modul în care Șoapte de salvie își poate schimba subtil percepția pe parcursul zilei, adăugând profunzime unei scheme monocrome.

Savana recomandă, de asemenea, testarea culorilor direct pe perete înainte de începerea proiectului, pentru a observa modul în care acestea sunt percepute în diferite momente ale zilei. Lumina naturală și cea artificială pot influența semnificativ percepția asupra unei nuanțe. Astfel, savana Culoarea Anului 2027 devine mai mult decât o propunere cromatică: este o adevărată invitație de a crea spații în care lumina, natura și starea de bine să aibă un rol central.

Savana – expertiză în culoare și soluții pentru amenajare

Brandul Savana face parte din portofoliul AkzoNobel, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața de vopsele și acoperiri decorative la nivel mondial. Compania urmărește anual evoluția tendințelor de culoare prin cercetări realizate alături de experți internaționali din zona arhitecturii, designului, sociologiei și a altor domenii creative. Procesul de cercetare include reuniunea anuală ColourFutures, care aduce împreună experți interni, arhitecți, designeri și jurnaliști internaționali pentru a analiza modul în care reacțiile oamenilor la lumea din jur se reflectă în alegerile cromatice.

În România, direcția Savana este susținută și de dezvoltarea unor soluții care urmăresc să simplifice experiența de renovare și amenajare. Recent, AkzoNobel a lansat Savana SMART, o gamă de vopsea lavabilă concepută pentru proiecte DIY și lucrări realizate de profesioniști, cu accent pe aplicare facilă, flexibilitate și un rezultat uniform. Savana SMART este și prima gamă din portofoliul Savana care utilizează găleți fabricate cu 50% plastic reciclat post-consum (PCR), componentă care se înscrie în direcția mai amplă a AkzoNobel de utilizare mai responsabilă a resurselor și susținere a principiilor economiei circulare.

Culoarea Anului 2027 – Șoapte de salvie – poate fi descoperită pe www.savanaculoare.ro, alături de paletele cromatice și inspirație pentru proiectele de amenajare.

Despre Akzo Nobel

Începând din 1792, furnizăm vopsele și acoperiri inovatoare care ajută la colorarea vieților oamenilor și la protejarea celor mai importante lucruri. Portofoliul nostru include mărci cunoscute la nivel mondial precum Dulux, International, Sikkens și Interpon și este apreciat de către clienți din întreaga lume. Activăm în peste 150 de țări și ne folosim expertiza pentru a susține și a îmbunătăți viața de zi cu zi. Credem că fiecare suprafață reprezintă o oportunitate, așa cum te-ai aștepta de la o companie de vopsele inovatoare și ancorată, care este dedicată furnizării de soluții mai durabile și conservării celor mai bune lucruri pe care le avem astăzi – în timp ce creăm un mâine și mai bun. Haideți să vopsim viitorul împreună. 

Despre Akzo Nobel România

În România, AkzoNobel este prezent prin două entități legale: Akzo Nobel Coatings S.R.L. (ANC), care include businessul de vopsele decorative (Decorative Paints) și vopsele pulberi (Powder Coatings), și International Paint Romania Ltd., care operează în zona de acoperiri industriale (ICO). Mărcile noastre de vopsele decorative în România sunt: Savana, APLA, Sadolin, Hammerite, Rost și Innenweiss. În ceea ce privește sustenabilitatea, soluțiile noastre pe bază de apă constituie portofoliul principal de produse prietenoase cu mediul, care este în continuă creștere, iar reducerea ambalajelor din plastic virgin contribuie la obiectivele noastre globale de dezvoltare durabilă.

Pentru mai multe informații, vă rugăm să vizitați www.akzonobel.com și www.savanaculoare.ro

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Contact media: [email protected] / Andra Pricop / Total PR

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