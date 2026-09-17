Cum alegi corectorul potrivit pentru cearcăne

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Foto: pixabay

Înainte să cumperi un concealer nou, uită-te la cearcăne în lumină naturală, fără machiaj. Nu la cât de pronunțate sunt, ci la culoarea lor. Aici se decide, de fapt, o mare parte din rezultat.

La unele persoane, zona de sub ochi are o tentă albastră sau violet. La altele predomină maroul sau griul. Uneori culoarea este doar o parte din problemă, iar ceea ce pare un cearcăn foarte închis este accentuat de șanțul natural de sub ochi și de umbra pe care acesta o creează.

De aceea, două persoane cu un ten aparent asemănător pot avea nevoie de nuanțe diferite de corector.

Pentru tonurile albăstrui sau mov, o urmă de piersică poate ajuta la neutralizare. Pe un ten foarte deschis este suficient un peach delicat, în timp ce pe pielea mai închisă pot funcționa nuanțe mai calde și mai saturate. Dacă zona de sub ochi este mai degrabă maronie, alegerea trebuie apropiată de subtonul pielii, fără prea mult roz.

Aici apare și motivul pentru care celebrul concealer foarte deschis sub ochi nu arată întotdeauna bine. Pe un cearcăn intens, o culoare cu mult mai deschisă decât pielea poate lăsa zona cenușie. Luminozitatea vine mai bine după ce culoarea de dedesubt a fost echilibrată.

Corecția și iluminarea pot fi făcute cu același produs dacă cearcănele sunt discrete. Pentru o zonă foarte pigmentată, uneori arată mai bine două straturi foarte subțiri, primul orientat spre neutralizarea culorii și al doilea spre uniformizare, decât o cantitate mare de concealer foarte opac.

Contează apoi textura.

Pielea din jurul ochilor este fină și se mișcă de fiecare dată când zâmbim, clipim sau vorbim. Un produs foarte dens poate arăta impecabil imediat după aplicare și mult mai puțin bine câteva ore mai târziu, după ce s-a strâns în liniile fine. Formulele foarte uscate pot accentua aceeași zonă, mai ales dacă pielea este deshidratată.

Din acest motiv, gradul de acoperire ar trebui ales împreună cu textura. Dacă ai cearcăne moderate și linii fine, o formulă fluidă aplicată numai acolo unde este necesar poate arăta mai natural decât un strat gros întins sub tot ochiul.

Cantitatea schimbă și ea mult rezultatul. Tehnica cu un triunghi mare de produs sub ochi, foarte populară în urmă cu câțiva ani, folosește adesea mai mult concealer decât este nevoie într-un machiaj de zi. Două sau trei puncte plasate în zonele cele mai întunecate pot fi suficiente.

Un alt lucru de verificat este subtonul. Dacă fondul de ten este neutru, nu înseamnă automat că și produsul folosit sub ochi trebuie să fie identic. Cearcănul poate avea propria culoare, iar corectorul trebuie să lucreze cu ea. Tocmai de aceea unele game includ variante roz sau peach alături de nuanțele clasice de ten.

În ultimii ani, concealerul a început să preia și ingrediente întâlnite mai frecvent în produsele de îngrijire. Un exemplu este concealerul Notino cu peptide, disponibil în nouă nuanțe, printre care Pink și Warm Peach. Formula conține Acetyl Tetrapeptide-5, glicerină și sodium hyaluronate, iar pagina produsului îl încadrează la acoperire medie.

Foto: Notino

Ingredientele hidratante pot conta pentru confortul unei formule purtate ore întregi într-o zonă predispusă la uscăciune. Asta nu transformă concealerul într-un tratament dermatologic pentru cearcăne și nici nu schimbă principiul de bază al machiajului: efectul imediat vine din alegerea culorii, din textură și din felul în care este aplicat.

Pentru testare, lumina naturală rămâne mult mai utilă decât oglinda puternic luminată din baie. Aplică produsul, estompează-l și lasă-l câteva minute înainte să decizi dacă nuanța este potrivită. Unele formule se așază ușor diferit după uscare, iar o culoare care părea perfectă imediat poate deveni prea caldă sau prea deschisă.

Și instrumentul schimbă finisajul. Degetul încălzește ușor produsul și poate fi suficient pentru o aplicare rapidă. Un burețel umed lasă, de regulă, un strat mai difuz. O pensulă mică permite să lucrezi doar pe zona întunecată, fără să acoperi inutil pielea din jur.

La final, pudra ar trebui folosită în funcție de cum se comportă produsul pe pielea ta. Dacă concealerul se mișcă repede, puțină pudră fină poate ajuta. Dacă zona este foarte uscată, un strat generos riscă să facă liniile și textura mai vizibile.

Cel mai simplu test rămâne unul foarte practic: aplică-l dimineața și uită-te din nou la el la prânz, în lumină normală. Dacă nuanța încă se potrivește, zona nu pare gri și produsul nu s-a adunat vizibil în linii, ai găsit probabil formula potrivită pentru felul în care arată și se comportă pielea ta.

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