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Ce legătură există între sănătatea cardiovasculară și memorie? Rolul circulației în funcțiile cognitive

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Foto: pexels.com

Memoria permite creierului să păstreze, să recunoască și să redea informații, senzații, emoții, mișcări și cunoștințe dobândite. Procesul se leagă direct de învățare, atenție și concentrare: înainte ca un termen nou să poată fi memorat, creierul îl recepționează, îl prelucrează și îl asociază cu informațiile deja cunoscute.

Fiecare etapă consumă energie, iar neuronii depind de alimentarea continuă printr-o rețea vasculară fină. În această legătură dintre circulație și funcțiile cognitive, suplimentul Help4Brain oferă suport nutrițional pentru memorie și concentrare, fără să înlocuiască evaluarea medicală, tratamentul prescris ori un stil de viață echilibrat.

Un episod de uitare nu indică automat o problemă vasculară: oboseala, stresul, somnul insuficient, deshidratarea, lipsa atenției sau unele medicamente pot provoca dificultăți temporare. Pe termen lung însă, hipertensiunea, glicemia instabilă, colesterolul crescut și sedentarismul pot deteriora vasele și influența creierul.

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Oxigenul și nutrienții trebuie să ajungă permanent la neuroni

Neuronii și celulele care îi susțin au activitate continuă. Sângele le furnizează oxigen, glucoză, apă, electroliți și alți nutrienți, apoi contribuie la eliminarea dioxidului de carbon și a produșilor rezultați din metabolism.

Când aportul este adecvat, celulele nervoase produc energia necesară transmiterii semnalelor și păstrării sinapselor implicate în atenție, învățare și memorare. Fluxul cerebral trebuie reglat atent: mecanismele de autoreglare îl adaptează cerințelor creierului, însă vârsta și bolile vasculare le pot slăbi.

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Microcirculația cerebrală și activitatea cognitivă

Arteriolele, capilarele și venulele formează microcirculația cerebrală. Capilarele permit schimbul de oxigen, glucoză și alte substanțe, iar zonele cerebrale active solicită un aport adaptat.

Procesul poartă numele de cuplaj neurovascular: neuronii activi semnalizează vaselor să-și modifice diametrul și să alimenteze regiunea solicitată. Disfuncția endoteliului poate reduce eficiența răspunsului, iar modificările vaselor mici pot influența atenția, orientarea, viteza de procesare și memoria.

Ce poate indica o circulație periferică deficitară

Circulația periferică descrie fluxul de sânge din afara inimii și a vaselor centrale. Mâinile sau picioarele reci, amorțeala, crampele la mers, schimbarea culorii pielii ori vindecarea lentă a rănilor pot avea cauze diferite și necesită evaluare dacă persistă.

Problemele periferice nu dovedesc afectarea memoriei, dar pot semnala factori care acționează asupra vaselor din întregul corp. Hipertensiunea, fumatul, glicemia ridicată și lipidele anormale pot influența arterele periferice și cerebrale, iar susținerea microcirculației nu tratează o boală vasculară instalată.

Factorii cardiovasculari care pot influența memoria în timp

Colesterolul: rol biologic și risc vascular

Creierul conține aproximativ un sfert din colesterolul organismului, folosit în membranele celulare, teaca de mielină și funcționarea sinapselor.

Prezența lui în creier nu transformă un nivel mare de colesterol LDL în sânge într-un avantaj. Colesterolul cerebral se gestionează în mare parte local, diferit de lipidele circulante. Valorile anormale din sânge pot contribui la plăci de aterom, rigidizarea arterelor și scăderea calității circulației.

Vasele îngustate sau mai puțin elastice se adaptează mai greu cerințelor cerebrale. Analizele se interpretează în funcție de vârstă, istoric medical, tensiune, diabet, fumat și alți factori de risc.

Tensiunea arterială și controlul glicemiei

Tensiunea arterială exprimă forța exercitată de sânge asupra pereților arteriali. Valorile ridicate menținute ani întregi afectează vasele mici, rigidizează arterele și dereglează controlul fluxului cerebral. La polul opus, deshidratarea, scăderile bruște sau tensiunea prea mică pot cauza amețeli și pot reduce temporar alimentarea creierului.

Medicul individualizează ținta terapeutică. În SPRINT MIND, controlul intensiv al tensiunii s-a asociat cu un risc mai mic de afectare cognitivă ușoară, deși rezultatele pentru demența probabilă nu au fost definitive.

Glicemia instabilă influențează vasele și energia celulelor nervoase. Diabetul și hiperglicemia persistentă se asociază unui risc cardiovascular mai mare, care se poate reflecta asupra funcțiilor cognitive.

Sedentarismul și rolul activității fizice

Sedentarismul include orele lungi petrecute la birou ori în fața ecranelor, cu puține pauze. Poate favoriza creșterea în greutate, rezistența la insulină, hipertensiunea și scăderea condiției fizice.

Activitatea regulată susține inima, elasticitatea vasculară, controlul glicemiei și memoria. Un studiu din 2011 a arătat că antrenamentul aerobic a mărit volumul hipocampului și a îmbunătățit memoria spațială la adulții vârstnici.

Efortul poate începe progresiv, adaptat vârstei, condiției fizice și afecțiunilor existente:

  • mers alert și urcatul scărilor;
  • ciclism sau înot;
  • exerciții de forță;
  • pauze active în timpul programului sedentar.

Somnul, stimularea mentală, relațiile sociale, hidratarea și dieta variată completează controlul cardiovascular.

Ce legătură există între sănătatea cardiovasculară și memorie? Rolul circulației în funcțiile cognitive

Ingrediente asociate circulației și funcțiilor cognitive

Bacopa monnieri și susținerea microcirculației

Bacopa monnieri, numită și isop de apă, este folosită tradițional în medicina ayurvedică. Bacozidele sale au fost cercetate pentru potențialul antioxidant și efectele cognitive.

În Help4Brain®, ingredientul susține memoria, concentrarea, învățarea, funcțiile cognitive și microcirculația periferică. O analiză sistematică a studiilor randomizate a indicat un posibil beneficiu cognitiv al extractelor standardizate administrate regulat, fără ca rezultatele să se transfere automat oricărui produs sau oricărei persoane.

Datele de laborator și studiile pe animale sugerează acțiuni antioxidante și antiinflamatorii. Ele nu demonstrează că Bacopa tratează afecțiunile vasculare.

Citicolina și comunicarea dintre neuroni

Citicolina, denumită și CDP-colină, participă la sinteza fosfolipidelor și la menținerea membranelor celulare. Integritatea membranelor neuronale susține transmiterea semnalelor și comunicarea dintre celulele nervoase.

Ingredientul poate sprijini disponibilitatea acetilcolinei, implicată în atenție, învățare și memorie. Rezultatele studiilor diferă după doză, durată, vârsta participanților și obiectiv; administrarea nu compensează somnul insuficient sau circulația afectată de boală.

Vitaminele B și sistemul nervos

Vitaminele din grupul B participă la metabolismul sistemului nervos. B6 intervine în sinteza unor neurotransmițători, B12 contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos, iar B5 susține performanța mentală normală.

Vitamina B12 ajută la menținerea mielinei și formarea celulelor sanguine, iar deficitul se poate asocia cu oboseală, furnicături și manifestări neurologice. Acidul folic participă la metabolismul homocisteinei, marker legat de sănătatea vasculară când valorile cresc.

Relația dintre vitaminele B, homocisteină și cogniție depinde de statusul nutrițional. Într-un studiu pe persoane cu afectare cognitivă ușoară, scăderea homocisteinei prin vitamine B s-a asociat cu încetinirea atrofiei cerebrale, fără a justifica doze mari în lipsa recomandării medicale.

Help4Brain® pentru memorie și concentrare

Sursa foto: Help4brain.ro

Help4Brain® este un supliment alimentar destinat memoriei, concentrării și învățării. Compoziția reunește Bacopa monnieri, citicolină, colină, vitamine B și guarana.

Formula conține:

  • extract din frunze de Bacopa monnieri;
  • citicolină și colină;
  • extract din semințe de guarana;
  • vitaminele B5, B6 și B12;
  • acid folic;
  • 50 mg de cofeină naturală per comprimat.

Recomandarea produsului este de un comprimat pe zi, înghițit cu apă, la câteva ore distanță de alte surse de cofeină și cu câteva ore înainte de culcare. Cutia cu 30 de comprimate asigură o cură de o lună dacă se respectă administrarea zilnică.

Formula se adresează adulților aflați în perioade de solicitare intelectuală, oboseală mentală ori dificultăți de concentrare. Ingredientele urmăresc memoria, comunicarea neuronală, metabolismul energetic, vigilența și energia mentală.

Cei 50 mg de cofeină din comprimat se adaugă aportului din cafea, ceai, energizante sau alte suplimente. Cofeina poate perturba somnul, iar odihna insuficientă poate reduce atenția și memoria, motiv pentru care administrarea în a doua parte a zilei nu este recomandată.

Produsul nu este recomandat copiilor și femeilor însărcinate. Persoanele cu hipertensiune, tulburări de ritm, sensibilitate la cofeină, boli cronice sau tratamente permanente trebuie să discute cu medicul ori farmacistul și să citească informațiile de pe ambalaj înainte de utilizare.

Memoria depinde și de rețeaua care furnizează creierului oxigen și nutrienți. Controlul tensiunii, glicemiei și colesterolului, alături de mișcare, somn și hidratare, susține activitatea cognitivă.

Help4Brain® poate completa rutina adulților în perioade solicitante prin asocierea dintre Bacopa monnieri, citicolină, colină, vitamine B și guarana. Suplimentul nu tratează hipertensiunea, diabetul, ateroscleroza, colesterolul crescut sau tulburările de memorie și nu înlocuiește consultul ori tratamentul medical.

Informațiile au scop informativ și nu înlocuiesc consultul, diagnosticul sau tratamentul recomandat de medic. Modificările persistente ale memoriei, dezorientarea, dificultățile de vorbire ori pierderea capacității de a desfășura activități obișnuite necesită evaluare medicală. Cere sfatul unui specialist înainte de a începe un supliment sau un tratament.

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Sursa foto: Pexels.com

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