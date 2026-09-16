  MENIU  
Home > Advertorial > Ai probleme de concentrare? Ce cauze există și cum acționezi

Ai probleme de concentrare? Ce cauze există și cum acționezi

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ți se întâmplă să citești aceeași pagină de mai multe ori, să uiți ce aveai de făcut sau să simți că îți este greu să rămâi atent la o singură sarcină? Problemele de concentrare sunt frecvente, mai ales în perioadele aglomerate, însă nu au întotdeauna aceeași cauză. Lipsa somnului, stresul, alimentația dezechilibrată, anumite carențe sau unele afecțiuni pot influența memoria și atenția.

Înainte de a căuta o soluție pentru concentrare, merită să înțelegi de unde poate porni problema și când este cazul să ceri sfatul unui specialist.

De ce apar problemele de concentrare?

Concentrarea nu depinde doar de „puterea de voință”. Creierul are nevoie de somn suficient, energie, oxigenare adecvată și un echilibru al proceselor neurologice.

Somnul insuficient – este una dintre cele mai simple explicații. Un program neregulat, trezirile nocturne sau insomnia pot duce la oboseală în timpul zilei și dificultăți de concentrare. Conform nsh.uk – website oficial al Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie – problemele de atenție se numără printre efectele frecvente ale somnului deficitar, iar Mayo Clinic notează că privarea cronică de somn poate afecta concentrarea, memoria și capacitatea de a lua decizii. 

„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Recomandarea zilei

Stresul prelungit – poate avea un efect similar. Atunci când mintea este permanent ocupată de griji, sarcini și termene-limită, devine mai dificil să aloci atenție unei singure activități. Dificultatea de concentrare este, de altfel, un simptom recunoscut al stresului. Și anxietatea poate contribui la fenomenul de „minte aglomerată”. Gândurile repetitive, neliniștea și problemele de somn pot afecta capacitatea de a rămâne concentrat. 

Posibile cauze medicale – anemia, deficitul de vitamina B12 sau folat, tulburările tiroidiene, anumite medicamente, tulburările de somn, depresia ori unele afecțiuni neurologice se pot asocia cu dificultăți cognitive. Deficitul de vitamina B12, de exemplu, poate fi însoțit de oboseală, confuzie, probleme de memorie și modificări neurologice. 

Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Recomandarea zilei

Ce poți face pentru o concentrare mai bună?

Primul pas este să corectezi factorii asupra cărora ai control. Printre condițiile necesare pentru funcționarea normală a creierului se numără:

  • un program de somn cât mai constant
  • pauzele regulate în timpul muncii
  • mișcarea
  • hidratarea
  • o alimentație variată

De asemenea, multitaskingul merită privit cu mai multă prudență. Mutarea continuă a atenției între e-mailuri, notificări, conversații și sarcini poate fragmenta concentrarea. De aceea, stabilirea unor intervale în care să te ocupi de o singură activitate este o strategie simplă, dar utilă.

Dacă dificultățile persistă, se agravează sau sunt însoțite de oboseală accentuată, tulburări de somn, schimbări de dispoziție, amețeli, amorțeli ori probleme de memorie, este indicată o discuție cu medicul. În astfel de situații, importantă este identificarea cauzei, nu doar mascarea simptomului.

Ce rol pot avea ingredientele pentru memorie și concentrare?

Pe lângă stilul de viață, anumite ingrediente naturale și nutrienți studiați pentru rolul lor în funcționarea cognitivă pot susține memoria în perioade de suprasolicitare. Un exemplu este MemoryVit de la Benesio, un supliment care combină extracte de Bacopa monnieri, Ginkgo biloba și Huperzia serrata cu lecitină și un complex de vitamine B, precum și vitamina E. Produsul poate fi găsit în farmaciile Catena și online, pe Springfarma.com.

Bacopa monnieri

Unul dintre ingredientele studiate intens este Bacopa monnieri, iar multe studii clinice au investigat în special relația dintre Bacopa și memorie. O meta-analiză a studiilor randomizate a identificat posibile rezultate favorabile din punct de vedere cognitiv. O analiză publicată anul acesta, care a inclus 29 de studii randomizate și peste 2.000 de participanți, a sugerat un potențial beneficiu al dozelor mai mari de Bacopa asupra memoriei de lucru (motorul care conduce gândirea în timp real, având capacitatea de a reține o cantitate mică de informații, pe termen scurt).

Ginkgo biloba 

Ginkgo biloba este un alt ingredient cunoscut în zona suplimentelor pentru memorie, fiind studiat pentru efectele sale asupra funcției cognitive și circulației. Un studiu realizat în 2012 pe șoareci a indicat faptul că un tratament de o lună cu extract standardizat de Ginkgo biloba a îmbunătățit memoria de lucru spațială și nu numai. Tratamentul a stimulat, de asemenea, neurogeneza (proces prin care creierul creează noi neuroni), indicând o potențială valoare terapeutică în afecțiunile neurologice asociate cu neurogeneza și/sau în cele neurodegenerative.

Huperzia serrata

Sursă de huperizină A, Huperzia serrata este un alt ingredient studiat inclusiv pentru potențiala legătură cu procesele cognitive. Cercetările au arătat că ajută la îmbunătățirea memoriei și a funcțiilor cognitive prin blocarea degradării acetilcolinei (neurotransmițător esențial care transmite semnale chimice între celulele nervoase din sistemul nervos central și periferic) în creier. 

Lecitina 

Lecitina este o sursă de colină, un nutrient esențial pe care organismul îl folosește pentru funcționarea normală a creierului și a sistemului nervos. Poate fi asimilată în mod natural din gălbenuș de ou, soia, mazăre, germeni de grâu și drojdie de bere sau, la nevoie, cu ajutorul suplimentelor alimentare cum este MemoryVit de la Benesio. 

Complex de vitamine B

Vitaminele din complexul B (în special B6, B9 și B12) susțin la rândul lor funcționarea sistemului nervos, îmbunătățesc memoria pe termen scurt și ajută la reducerea oboselii mentale. 

Vitamina E

Vitamina E, cunoscută pentru rolul său antioxidant, are rol de protecție a celulelor creierului împotriva stresului oxidativ și poate încetini declinul memoriei în formele moderate de Alzheimer. Se regăsește în nuci și semințe, uleiuri vegetale, legume verzi etc. 

Bineînțeles, aceste ingrediente să fie privite realist: un supliment alimentar nu înlocuiește somnul, alimentația echilibrată, tratamentul unei carențe sau evaluarea medicală atunci când există simptome persistente. 

Când trebuie să ne îngrijoreze problemele de concentrare 

Dacă lipsa concentrării apare brusc, se accentuează rapid sau este asociată cu dezorientare, tulburări de vorbire, slăbiciune, pierderea echilibrului ori alte simptome neurologice, este nevoie de evaluare medicală promptă.

În schimb, atunci când problema apare treptat, în perioade de stres, oboseală sau suprasolicitare intelectuală, primul pas poate fi reevaluarea rutinei zilnice: cât dormi, cum mănânci, cât te miști și cât timp petreci într-un flux continuu de notificări și sarcini.

Puterea de concentrarea nu presupune să forțezi creierul să funcționeze fără să-i oferi susținere. Înseamnă să îi oferi condițiile necesare pentru a funcționa normal și, atunci când este cazul, să iei în calcul soluții complementare documentate.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Rareș Brădățan, Florina Grozavu, Maria Boroghină și Ramona Crăciunescu, declarații exclusive despre MasterChef, sezonul 11: „Am dat foc la bucătărie!”
Rareș Brădățan, Florina Grozavu, Maria Boroghină și Ramona Crăciunescu, declarații exclusive despre MasterChef, sezonul 11: „Am dat foc la bucătărie!”
Fratele Mădălinei Apostol respinge ipoteza sinuciderii surorii sale. "A fost un accident tragic. Eu o cunosc mai bine decât foarte multă lume!"
Fratele Mădălinei Apostol respinge ipoteza sinuciderii surorii sale. "A fost un accident tragic. Eu o cunosc mai bine decât foarte multă lume!"
Proiecte speciale
Adela Popescu a revenit în actorie:„Copiii nu sunt învățați cu mine să plec atât de mult”.Ce decizie a luat Radu Vâlcan
Adela Popescu a revenit în actorie:„Copiii nu sunt învățați cu mine să plec atât de mult”.Ce decizie a luat Radu Vâlcan
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Avantaje
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: "Pentru noi, mama a fost tot"
Ultima oră! Cum a apărut Bianca Drăgușanu la priveghiul Mădălinei Apostol și ce ce declarații a făcut! Fiul Mădălinei, anunț important, printre lacrimi: "Pentru noi, mama a fost tot"
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
O emisiune îndrăgită de la Pro TV revine pe micile ecrane: „A fost într-o pauză și revine acum pe 4 octombrie”
O emisiune îndrăgită de la Pro TV revine pe micile ecrane: „A fost într-o pauză și revine acum pe 4 octombrie”
Ce spune Sandra Mutu despre al doilea copil, după debutul în televiziune: „Acum cu atât mai mult”
Ce spune Sandra Mutu despre al doilea copil, după debutul în televiziune: „Acum cu atât mai mult”
Gabriela Cristea a răbufnit după ce fiicele sale au fost criticate online: „Aici, pentru mine, se termină orice discuție”
Gabriela Cristea a răbufnit după ce fiicele sale au fost criticate online: „Aici, pentru mine, se termină orice discuție”
Gabi Tamaș revine pe micile ecrane. Olga Barcari l-a dat de gol: „Nu știu dacă am voie să spun”
Gabi Tamaș revine pe micile ecrane. Olga Barcari l-a dat de gol: „Nu știu dacă am voie să spun”
Observator News
Probleme cu pensiile la 3 milioane de români. 75% primesc mai puţin decât trebuie
Probleme cu pensiile la 3 milioane de români. 75% primesc mai puţin decât trebuie
Libertatea pentru Femei
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Ultimele clipe ale Mădălinei Apostol. Dovada că a plănuit totul. Ce a făcut cu fetița sa și care ar fi fost ultimele sale cuvinte
Grav! Întrebarea pe care Mădălina Apostol o adresa OBSESIV înainte de a face gestul extrem. S-a oprit atunci când...Primul echipaj de salvare NU avea defibrilator! Mădălina avea mâinile ÎNCLEȘTATE pe un...Ce a găsit fiul Mădălinei în coșul de gunoi din camera Mădălinei
Grav! Întrebarea pe care Mădălina Apostol o adresa OBSESIV înainte de a face gestul extrem. S-a oprit atunci când...Primul echipaj de salvare NU avea defibrilator! Mădălina avea mâinile ÎNCLEȘTATE pe un...Ce a găsit fiul Mădălinei în coșul de gunoi din camera Mădălinei
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Redactia.ro
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Ora la care mor cei mai mulți oameni. Ce se întâmplă în organism în acele ore
Ora la care mor cei mai mulți oameni. Ce se întâmplă în organism în acele ore
Un cunoscut medic arab din Timișoara, găsit împușcat. Ce au descoperit anchetatorii în locuință
Un cunoscut medic arab din Timișoara, găsit împușcat. Ce au descoperit anchetatorii în locuință
Cât de sănătoasă este, de fapt, mazărea și ce conține
Cât de sănătoasă este, de fapt, mazărea și ce conține
Trei zodii intră în cea mai norocoasă perioadă a toamnei. Jupiter deschide o fereastră rară care apare o dată la 12 ani
Trei zodii intră în cea mai norocoasă perioadă a toamnei. Jupiter deschide o fereastră rară care apare o dată la 12 ani
TV Mania
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Motivul real al divorțului! De ce s-au despărțit Oana Tomoiagă de la Asia Express și fostul soț, Șerban Horj: Detalii ascunse din căsnicie [GALERIE FOTO]
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
A aruncat toate hainele la 60 de ani! Salma Hayek s-a scăldat goală pușcă în ocean: «60 și recunoscătoare» [15 FOTO]
CSID.ro
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Libertatea
Cum au apărut Theo Rose și Anghel Damian, alături de fiul lor, la sala de repetiții. Cât de mult a crescut Sasha. „S-a supărat că plec”
Cum au apărut Theo Rose și Anghel Damian, alături de fiul lor, la sala de repetiții. Cât de mult a crescut Sasha. „S-a supărat că plec”
Căsătoriile forțate devin infracțiune în România. Ce pedepse riscă cei care își obligă victimele să se căsătorească
Căsătoriile forțate devin infracțiune în România. Ce pedepse riscă cei care își obligă victimele să se căsătorească
Vasile Bănescu, despre imaginea care l-a șocat la mitingul din Piața Victoriei: „Batjocorirea lui Iisus prin târârea Sa în mijlocul urii”
Vasile Bănescu, despre imaginea care l-a șocat la mitingul din Piața Victoriei: „Batjocorirea lui Iisus prin târârea Sa în mijlocul urii”
O pensionară a plătit 1.708 euro pentru o prăjitură cu nuci, din cauza unei probleme tehnice
O pensionară a plătit 1.708 euro pentru o prăjitură cu nuci, din cauza unei probleme tehnice
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton