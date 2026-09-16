Ai probleme de concentrare? Ce cauze există și cum acționezi

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Ți se întâmplă să citești aceeași pagină de mai multe ori, să uiți ce aveai de făcut sau să simți că îți este greu să rămâi atent la o singură sarcină? Problemele de concentrare sunt frecvente, mai ales în perioadele aglomerate, însă nu au întotdeauna aceeași cauză. Lipsa somnului, stresul, alimentația dezechilibrată, anumite carențe sau unele afecțiuni pot influența memoria și atenția.

Înainte de a căuta o soluție pentru concentrare, merită să înțelegi de unde poate porni problema și când este cazul să ceri sfatul unui specialist.

De ce apar problemele de concentrare?

Concentrarea nu depinde doar de „puterea de voință”. Creierul are nevoie de somn suficient, energie, oxigenare adecvată și un echilibru al proceselor neurologice.

Somnul insuficient – este una dintre cele mai simple explicații. Un program neregulat, trezirile nocturne sau insomnia pot duce la oboseală în timpul zilei și dificultăți de concentrare. Conform nsh.uk – website oficial al Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie – problemele de atenție se numără printre efectele frecvente ale somnului deficitar, iar Mayo Clinic notează că privarea cronică de somn poate afecta concentrarea, memoria și capacitatea de a lua decizii.

Stresul prelungit – poate avea un efect similar. Atunci când mintea este permanent ocupată de griji, sarcini și termene-limită, devine mai dificil să aloci atenție unei singure activități. Dificultatea de concentrare este, de altfel, un simptom recunoscut al stresului. Și anxietatea poate contribui la fenomenul de „minte aglomerată”. Gândurile repetitive, neliniștea și problemele de somn pot afecta capacitatea de a rămâne concentrat.

Posibile cauze medicale – anemia, deficitul de vitamina B12 sau folat, tulburările tiroidiene, anumite medicamente, tulburările de somn, depresia ori unele afecțiuni neurologice se pot asocia cu dificultăți cognitive. Deficitul de vitamina B12, de exemplu, poate fi însoțit de oboseală, confuzie, probleme de memorie și modificări neurologice.

Ce poți face pentru o concentrare mai bună?

Primul pas este să corectezi factorii asupra cărora ai control. Printre condițiile necesare pentru funcționarea normală a creierului se numără:

un program de somn cât mai constant

pauzele regulate în timpul muncii

mișcarea

hidratarea

o alimentație variată

De asemenea, multitaskingul merită privit cu mai multă prudență. Mutarea continuă a atenției între e-mailuri, notificări, conversații și sarcini poate fragmenta concentrarea. De aceea, stabilirea unor intervale în care să te ocupi de o singură activitate este o strategie simplă, dar utilă.

Dacă dificultățile persistă, se agravează sau sunt însoțite de oboseală accentuată, tulburări de somn, schimbări de dispoziție, amețeli, amorțeli ori probleme de memorie, este indicată o discuție cu medicul. În astfel de situații, importantă este identificarea cauzei, nu doar mascarea simptomului.

Ce rol pot avea ingredientele pentru memorie și concentrare?

Pe lângă stilul de viață, anumite ingrediente naturale și nutrienți studiați pentru rolul lor în funcționarea cognitivă pot susține memoria în perioade de suprasolicitare. Un exemplu este MemoryVit de la Benesio, un supliment care combină extracte de Bacopa monnieri, Ginkgo biloba și Huperzia serrata cu lecitină și un complex de vitamine B, precum și vitamina E. Produsul poate fi găsit în farmaciile Catena și online, pe Springfarma.com.

Bacopa monnieri

Unul dintre ingredientele studiate intens este Bacopa monnieri, iar multe studii clinice au investigat în special relația dintre Bacopa și memorie. O meta-analiză a studiilor randomizate a identificat posibile rezultate favorabile din punct de vedere cognitiv. O analiză publicată anul acesta, care a inclus 29 de studii randomizate și peste 2.000 de participanți, a sugerat un potențial beneficiu al dozelor mai mari de Bacopa asupra memoriei de lucru (motorul care conduce gândirea în timp real, având capacitatea de a reține o cantitate mică de informații, pe termen scurt).

Ginkgo biloba

Ginkgo biloba este un alt ingredient cunoscut în zona suplimentelor pentru memorie, fiind studiat pentru efectele sale asupra funcției cognitive și circulației. Un studiu realizat în 2012 pe șoareci a indicat faptul că un tratament de o lună cu extract standardizat de Ginkgo biloba a îmbunătățit memoria de lucru spațială și nu numai. Tratamentul a stimulat, de asemenea, neurogeneza (proces prin care creierul creează noi neuroni), indicând o potențială valoare terapeutică în afecțiunile neurologice asociate cu neurogeneza și/sau în cele neurodegenerative.

Huperzia serrata

Sursă de huperizină A, Huperzia serrata este un alt ingredient studiat inclusiv pentru potențiala legătură cu procesele cognitive. Cercetările au arătat că ajută la îmbunătățirea memoriei și a funcțiilor cognitive prin blocarea degradării acetilcolinei (neurotransmițător esențial care transmite semnale chimice între celulele nervoase din sistemul nervos central și periferic) în creier.

Lecitina

Lecitina este o sursă de colină, un nutrient esențial pe care organismul îl folosește pentru funcționarea normală a creierului și a sistemului nervos. Poate fi asimilată în mod natural din gălbenuș de ou, soia, mazăre, germeni de grâu și drojdie de bere sau, la nevoie, cu ajutorul suplimentelor alimentare cum este MemoryVit de la Benesio.

Complex de vitamine B

Vitaminele din complexul B (în special B6, B9 și B12) susțin la rândul lor funcționarea sistemului nervos, îmbunătățesc memoria pe termen scurt și ajută la reducerea oboselii mentale.

Vitamina E

Vitamina E, cunoscută pentru rolul său antioxidant, are rol de protecție a celulelor creierului împotriva stresului oxidativ și poate încetini declinul memoriei în formele moderate de Alzheimer. Se regăsește în nuci și semințe, uleiuri vegetale, legume verzi etc.

Bineînțeles, aceste ingrediente să fie privite realist: un supliment alimentar nu înlocuiește somnul, alimentația echilibrată, tratamentul unei carențe sau evaluarea medicală atunci când există simptome persistente.

Când trebuie să ne îngrijoreze problemele de concentrare

Dacă lipsa concentrării apare brusc, se accentuează rapid sau este asociată cu dezorientare, tulburări de vorbire, slăbiciune, pierderea echilibrului ori alte simptome neurologice, este nevoie de evaluare medicală promptă.

În schimb, atunci când problema apare treptat, în perioade de stres, oboseală sau suprasolicitare intelectuală, primul pas poate fi reevaluarea rutinei zilnice: cât dormi, cum mănânci, cât te miști și cât timp petreci într-un flux continuu de notificări și sarcini.

Puterea de concentrarea nu presupune să forțezi creierul să funcționeze fără să-i oferi susținere. Înseamnă să îi oferi condițiile necesare pentru a funcționa normal și, atunci când este cazul, să iei în calcul soluții complementare documentate.

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