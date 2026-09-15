  MENIU  
Home > Advertorial > iPhone 18 Pro Max, dar tableta e încă în geantă? Minimalism real sau mit de marketing?

iPhone 18 Pro Max, dar tableta e încă în geantă? Minimalism real sau mit de marketing?

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Foto: pexels.com

Dacă vrei să ieși din casă cu un singur dispozitiv, un telefon pliabil pare aproape ideal. Îl folosești închis pentru mesaje și apeluri, apoi îl deschizi pentru citit, filme sau lucru. Exact această promisiune stă în spatele interesului pentru iPhone 18 Pro Max, descris ca un telefon pliabil cu ecran apropiat de dimensiunea unei tablete mici.

Pentru minimaliști, miza nu este să aibă cel mai nou telefon. Miza este să elimine obiectele pe care le cară zilnic. Iar aici iPhone 18 Pro Max de pe Altex.ro poate fi fie singurul dispozitiv de care ai nevoie, fie încă un aparat scump care nu înlocuiește cu adevărat nimic.

Un singur device nu înseamnă automat mai puține obiecte

Minimalismul tehnologic nu se măsoară după numărul de ecrane pe care le cumperi. Se vede în câte lucruri poți face fără să schimbi dispozitivul, fără să cauți încărcătorul potrivit și fără să-ți umpli geanta cu aparate folosite doar ocazional.

„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
„Vreau să știți că nu a vrut să facă ce a făcut”. Fiul Mădălinei Apostol, Tony, rupe tăcerea despre tragica dispariție a mamei lui. Ce a povestit acum băiatul
Recomandarea zilei

Un iPhone 18 Pro Max pliabil ar avea un avantaj simplu: aceeași carcasă poate trece de la telefon la ecran mare. Închis, ocupă mai puțin spațiu decât o tabletă. Deschis, ar putea fi mai potrivit pentru articole lungi, hărți, documente sau seriale. Pentru cine călătorește des, citește în tren și răspunde la mesaje de serviciu, combinația este tentantă.

În comentariile urmărite, ideea de „mod mic” apare ca unul dintre motivele reale de interes. Forma pliată e mai ușor de ținut într-o singură mână, iar ecranul deschis promite mai mult loc pentru tastatură și aplicații. Nu este o fantezie fără bază, dar nici nu înseamnă că toate celelalte aparate dispar automat.

Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Cum au găsit-o apropiații pe Mădălina Apostol, în baia în care și-a luat viața. Ce luase cu ea, pentru a-i fi aproape în ultimele clipe de viață, iubita milionarului Nick Rădoi
Recomandarea zilei

Când privești lucrurile mai atent, un singur dispozitiv trebuie să acopere mai multe roluri:

– telefonul de zi cu zi, folosit rapid pentru comunicare;

– ecranul mare pentru citit, video și navigare;

– instrumentul de lucru pentru texte, documente și apeluri;

– camera folosită în vacanțe sau la evenimente;

– spațiul de divertisment pentru jocuri și muzică.

Fiecare rol vine cu o așteptare diferită. Un telefon bun pentru apeluri poate fi prea îngust pentru editarea unui document. Un ecran bun pentru video poate fi incomod în buzunar. Iar un aparat suficient pentru fotografii obișnuite poate să nu fie pe placul celui care cumpără varianta Pro Max tocmai pentru camere.

Ecranul pliabil aduce două compromisuri în aceeași husă

Un telefon pliabil nu este un telefon mare care se micșorează fără costuri. Este un aparat cu două forme, iar fiecare formă schimbă modul în care îl ții, îl protejezi și îl folosești.

Câteva milimetri schimbă senzația în utilizarea zilnică. Într-o geacă, diferența poate să nu conteze. Într-un buzunar îngust, se simte când te așezi. O husă solidă ar putea adăuga și mai mult volum. Iar minimalismul nu înseamnă doar să ai un singur aparat, ci și să nu simți că acel aparat îți ocupă toată geanta.

Există și problema formei. Închis, ecranul exterior trebuie să fie suficient de practic pentru mesaje, autentificări și hărți. Dacă este prea îngust, vei deschide telefonul pentru sarcini banale. Dacă este prea mare, dispozitivul își pierde o parte din avantajul compact.

În discuțiile despre machete au apărut câteva nemulțumiri concrete:

– grosimea pliată poate face telefonul mai greu de purtat zilnic;

– zona camerelor poate rămâne voluminoasă și poate împiedica aparatul să stea drept;

– cuta ecranului și rezistența în timp rămân întrebări fără răspuns final;

– camerele pot fi mai puțin complete decât cele de pe varianta tradițională de top.

Aparatele pliabile cer, probabil, un alt tip de toleranță. Accepți grosimea pentru ecranul mare. Accepți o zonă foto diferită pentru formatul compact. Accepți și ideea că prima versiune poate avea limite pe care modelele următoare le vor corecta. 

Minimalism la tastatură și la lucru?

Un telefon cu ecran mare poate înlocui o tabletă pentru multe sarcini. Nu întotdeauna poate înlocui un laptop.

Cititul este ușor de imaginat. Deschizi dispozitivul, citești un articol, verifici o hartă sau urmărești un film. Tastarea unor mesaje este la fel de simplă. Problemele apar când lucrezi mai mult de câteva minute și ai nevoie să vezi mai multe ferestre, să muți fișiere sau să scrii fără să acoperi jumătate din ecran cu tastatura virtuală.

De exemplu: un dispozitiv de aproximativ 11 mm pliat poate încăpea într-un buzunar, iar când îl deschizi la circa 5,5 mm poate deveni mai comod pentru citit. Pentru un e-mail scurt, este suficient. Pentru două ore de redactare, corecturi și atașamente, avantajul ecranului nu rezolvă poziția incomodă a tastaturii. Aici, laptopul rămâne mai simplu, chiar dacă ocupă mai mult loc.

Lista sarcinilor care cer în continuare un aparat separat este destul de clară:

1. redactarea unor texte lungi, cu multe corecturi;

2. lucrul în aplicații care au nevoie de mai multe ferestre;

3. transferul și sortarea unui număr mare de fișiere;

4. editarea foto sau video cu precizie;

5. folosirea unor accesorii care nu sunt comode în deplasare.

Asta nu înseamnă că iPhone 18 Pro Max ar fi slab pentru lucru. Ar putea fi chiar mai potrivit decât un telefon normal pentru documente și apeluri video. Problema apare când îl cumperi cu ideea că laptopul va deveni inutil. Pentru un program bazat pe mesaje, documente simple și deplasări, poate fi suficient. Pentru lucru creativ sau administrativ, probabil vei păstra încă un calculator.

Testul sincer pentru un telefon care vrea să fie singurul

Un iPhone 18 Pro Max ar avea sens pentru minimalism doar dacă forma pliabilă elimină o nevoie concretă din rutina ta. Dacă vrei doar un ecran mai mare, există riscul să plătești pentru o funcție pe care o folosești rar.

Un test simplu pornește de la ultimele șapte zile, nu de la imaginile cu machete. Uită-te la momentele în care ai scos tableta, laptopul sau alt dispozitiv din geantă. Dacă ai folosit tableta doar pentru citit și filme, un telefon pliabil ar putea acoperi mare parte din nevoie.  

Întrebările utile sunt mai puțin spectaculoase decât o lansare, dar spun mai multe:

– folosești zilnic un ecran mai mare decât telefonul?

– scrii suficient de mult pentru a simți limita tastaturii?

– accepți un telefon mai gros pentru formatul deschis?

– camerele sunt la fel de importante pentru tine ca ecranul?

– ai nevoie de un aparat separat pentru muncă?

Dacă răspunsurile se adună în jurul cititului, călătoriilor și divertismentului, conceptul poate fi convingător.  

Paradoxul iPhone 18 Pro Max este că poate simplifica ce iei cu tine în geantă și complica decizia. Ai un singur aparat, dar trebuie să hotărăști dacă accepți grosimea, forma, camerele și modul de lucru pe care le aduce.

Pentru un minimalist care citește, călătorește și consumă mult conținut, telefonul pliabil poate fi un device potrivit. Minimalismul adevărat nu cere să renunți la orice aparat separat. Cere să păstrezi doar ce folosești cu adevărat. Dacă iPhone 18 Pro Max înlocuiește tableta pe care o cari mereu, are o justificare practică. 

Întrebarea nu este cât de mult se deschide telefonul. Este câte lucruri dispar din geanta ta după ce îl cumperi.

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Cum au reacționat soțul și fiica Adelinei Pestrițu când au aflat că va prezenta emisiunea Burlacii: Foc în paradis: „Am stat 5 săptămâni în Istanbul” / Exclusiv
Cum au reacționat soțul și fiica Adelinei Pestrițu când au aflat că va prezenta emisiunea Burlacii: Foc în paradis: „Am stat 5 săptămâni în Istanbul” / Exclusiv
Gina Pistol, despre secretul unei căsnicii fericite cu Smiley. "Sunt o femeie-cameleon! Sunt și fata cu care poți să râzi și să bei o bere pe bordură!" Ce spune despre relația lor
Gina Pistol, despre secretul unei căsnicii fericite cu Smiley. "Sunt o femeie-cameleon! Sunt și fata cu care poți să râzi și să bei o bere pe bordură!" Ce spune despre relația lor
Proiecte speciale
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Câte lingurițe de cafea sunt necesare pentru o ceașcă perfectă
Libertatea.ro
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
A vândut 750 de milioane de cărți, dar astăzi cu greu mai găsești una în librării. Cum a fost uitată Barbara Cartland
Avantaje
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
A lăsat în urmă trei copii: doi băieți de 22 și 19 ani și o fetiță de 10 ani. Cine a fost, de fapt, Mădălina Apostol. Trecutul neștiut al tinerei care a decis să plece pentru totdeauna! Nick Rădoi a confirmat că iubita lui era bolnavă și că nu a mai suportat...
Elle
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
S-au căsătorit în mare secret, departe de ochii curioșilor, iar acum au publicat imagini inedite de la nuntă! Cele două vedete sunt în culmea fericirii
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
A devenit din nou mamă la 49 de ani! Celebra actriță a născut al patrulea ei copil. Cum a anunțat fericita veste. Prima imagine alături de bebelușul ei. FOTO
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
A1.ro
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
„Mama nu a vrut să-și ia viața”. Fiul Mădălinei Apostol spune ce s-ar fi întâmplat, de fapt
Ultima dorință a Mădălinei Apostol. Are legătură cu cei trei copii: „Asta a fost cea mai mare dorință a ei”
Ultima dorință a Mădălinei Apostol. Are legătură cu cei trei copii: „Asta a fost cea mai mare dorință a ei”
Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. La 26 de ani, tânăra din Balotești profesează ca model
Cine este Petruța Anghel de la Burlacii: Foc în Paradis. La 26 de ani, tânăra din Balotești profesează ca model
Expertiza medico-legală preliminară în cazul morții Mădălinei Apostol. Ce s-ar fi găsit în organismul iubitei lui Nick Rădoi
Expertiza medico-legală preliminară în cazul morții Mădălinei Apostol. Ce s-ar fi găsit în organismul iubitei lui Nick Rădoi
Nick Rădoi, prima declarație de la priveghiul Mădălinei Apostol: „Am venit aici pentru familie”
Nick Rădoi, prima declarație de la priveghiul Mădălinei Apostol: „Am venit aici pentru familie”
Observator News
Ţara în care femeile "închiriază" soţi din lipsă de bărbaţi
Ţara în care femeile "închiriază" soţi din lipsă de bărbaţi
Libertatea pentru Femei
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
Ce mesaj a transmis mama lui Tudor Chirilă, imediat după „Vocea României”: ”M-a uimit și chiar m-a întristat”. Iarina Demian e o femeie discretă, dar acum a decis să nu mai tacă
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
WOW, ce rochie! Cum a apărut Mirabela Grădinaru la nunta ministrului Alexandru Nazare! Rochie de petrecere, părul lung, desfăcut, machiaj de seară, tocuri, partenera lui Nicușor Dan a atras toate privirile
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Paula Seling, reacție emoționantă după ce s-a aflat cine este iubitul ei: ”Nu am avut nicio clipă intenția de a-l «ține ascuns» pe omul meu”
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Vedeta din România care a născut chiar de ziua ei. Anul acesta face nunta de lemn!
Viva.ro
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
BREAKING NEWS, doamnelor și domnilor! De data aceasta, în mod surprinzător, avem parte de un anunț POZITIV de la vârful țării. E oficial, vestea extraordinară dată de Ilie Bolojan în urmă cu doar câteva minute
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Că NU o inclusese în TESTAMENTUL LUI, Nick Rădoi o spunea fără rezerve, dar ce s-a aflat abia acum, după moartea Mădălinei Apostol le-a dat tuturor fiori. Informația momentului, care chiar aruncă totul în aer: "Eu am fost mereu cea sacrificată". Nimeni nu-și imagina o clipă că...
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
Fostul soț al Mădălinei Apostol, tatăl băieților ei, rupe tăcerea după moartea femeii. Ce-a putut să spună: ”Era o...”
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
A tăcut ore întregi, deși o cunoștea pe Mădălina Apostol...Jurnaliștii i-au cerut declarații încă de alaltăieri, dar nu a vrut să spună nimic...Până acum! Ce-a putut să zică Mara Bănică despre moartea Mădălinei i-a lăsat încremeniți pe mulți. Nimeni nu se aștepta
Redactia.ro
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Ultimul gest al Mădălinei Apostol înainte de tragedie. Unde ar fi lăsat-o pe fiica ei de 10 ani
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Out de la Romanii au Talent. Pe cine inlocuieste Nadia Comaneci . de fapt. S-a vorbit ca Andra pleaca....
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
Ce face si cu ce se ocupa fiul lui Marcel Toader la 7 ani de la moartea tatalui sau. Ce super afacere are
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
DOLIU urias in lumea muzicii. Artistul s-a stins dupa concertul de la BRASOV
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Wooow, ce veste!! La 47 de ani o să fie din nou mămică!! Bebe nr. 3 e pe drum
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
„Am cheltuit o avere pe Mounjaro ca să scap de durerile cumplite. Apoi am aflat că diagnosticul era greșit”
„Am cheltuit o avere pe Mounjaro ca să scap de durerile cumplite. Apoi am aflat că diagnosticul era greșit”
Alertă după confruntările din Piața Victoriei. Ce s-a întâmplat după izbucnirea violențelor
Alertă după confruntările din Piața Victoriei. Ce s-a întâmplat după izbucnirea violențelor
„Va fi un iad pentru Kate”. Revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie poate schimba totul la Palatul Buckingham
„Va fi un iad pentru Kate”. Revenirea lui Harry și Meghan în Marea Britanie poate schimba totul la Palatul Buckingham
Medic: Aceste 2 legume agravează guta și afectează ficatul
Medic: Aceste 2 legume agravează guta și afectează ficatul
TV Mania
Cine este Șerban Horj, fostul soț al Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor și de ce și-au spus adio
Cine este Șerban Horj, fostul soț al Oanei Tomoiagă de la Asia Express. Ce s-a întâmplat în căsnicia lor și de ce și-au spus adio
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
Aici se duc banii din televiziune! Intrați în vila de lux cu 7 camere a familiei Fodor: Au un măslin uriaș în curte și bucătărie de 22 mp [30 FOTO]
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
A spus „DA” departe de ochii lumii! Detaliul din ținuta îndrăgitei artiste care a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
Magda Pălimariu a slăbit 9 kilograme în două luni! „Nu plec de acasă fără el!” Ce are mereu în geantă
CSID.ro
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Apariție incendiară a vedetei la 60 de ani. Fotografia nud care a făcut senzație pe Instagram. „Sunt recunoscătoare”
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Andreea Popescu a renunțat la injecțiile pentru slăbit după transformarea spectaculoasă. Câte kilograme are acum?
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Boala periculoasă de care suferea Mădălina Apostol. Problemele medicale care i-au dat mari bătăi de cap, înainte de a muri. Se confrunta cu dureri infernale
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii? Bruneta duce o viață luxoasă
Libertatea
Câți români s-au uitat la Cătălin Măruță pe Antena 1
Câți români s-au uitat la Cătălin Măruță pe Antena 1
Apă cu petrol, vândută ca leac miraculos pentru pacienții cu cancer în Serbia. Oncolog: „Distruge măduva osoasă”
Apă cu petrol, vândută ca leac miraculos pentru pacienții cu cancer în Serbia. Oncolog: „Distruge măduva osoasă”
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mihai Bendeac, un nou mesaj în scandalul cu actrița Carmen Tănase: „A luat toată lumea foc”
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Mădălina Apostol, iubita lui Nick Rădoi, a murit. Omul de afaceri este în stare de șoc
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton