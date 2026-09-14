Top 10 cele mai frumoase atracții turistice din Sfântu Gheorghe  

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

La Sfântu Gheorghe, Dunărea și Marea Neagră sunt despărțite de doar câțiva kilometri. Între ele s-a dezvoltat un sat în care viața se desfășoară în jurul apei, iar fiecare ieșire din localitate poate duce spre o plajă întinsă, un canal ascuns printre stuf sau una dintre rezervațiile naturale ale Deltei. Tocmai această diversitate face ca mica așezare dintre ape să fie o mare atracție pentru turiștii din lumea întreagă. Iată de ce:

Plaja completează perfect un sejur cu cazare în Sfântu Gheorghe

Mulți turiști aleg cazare în Sfântu Gheorghe, pentru a fi aproape de plaja sălbatică, de o impresionantă frumusețe. Întinderea de nisip începe dincolo de sat și continuă kilometri întregi, fără șiruri de hoteluri sau construcții care să întrerupă priveliștea către mare.

Drumul până la plajă este o excursie în sine. Poteca traversează dune și vegetație specifică litoralului, iar pe parcurs apar frecvent păsări care își caută hrana în apropierea zonelor umede. Dimineața, când soarele răsare din mare, lumina schimbă culoarea nisipului de la un minut la altul. Spre seară, valurile și liniștea locului transformă plaja într-un spațiu potrivit pentru plimbări romantice.

Vărsarea Dunării în Marea Neagră explică multe despre Sfântu Gheorghe din Delta Dunării

Dacă vrei să afli mai multe despre Sfântu Gheorghe din Delta Dunării, mergi în locul unde fluviul întâlnește marea. Brațul Sfântu Gheorghe transportă permanent aluviuni care schimbă forma bancurilor de nisip și conturul țărmului. Din barcă, procesul poate fi observat mult mai ușor decât de pe uscat. Apa își schimbă culoarea, curenții devin vizibili, iar linia dintre Dunăre și mare pare diferită de la o zi la alta.

Canalele din jurul satului arată adevărata dimensiune a Deltei

Harta Deltei pare simplă atunci când este privită pe hârtie. Din barcă, însă, detaliile te vor uimi, la fiecare val. Canalele se deschid spre lacuri, se îngustează printre perdele de stuf sau ocolesc insule acoperite de sălcii și plopi. Vei întâlni pelicani comuni și pelicani creți, egrete, stârci cenușii, lopătari sau cormorani.

Uneori, păsările se apropie atât de mult de ambarcațiune încât pot fi observate în detaliu, fără binoclu. Fiecare anotimp schimbă imaginea locului. Primăvara aduce colonii numeroase de păsări, vara umple canalele de vegetație, iar începutul toamnei colorează stuful în nuanțe aurii.

Satul spune povestea unei comunități care trăiește alături de apă

Sfântu Gheorghe nu poate fi înțeles doar din excursiile organizate. Merită să fie descoperit și la pas. Canalul principal traversează localitatea, iar de o parte și de alta se succed gospodării îngrijite, pontoane din lemn și bărci legate în fața caselor.

Pe ulițe se păstrează încă arhitectura tradițională dobrogeană, cu locuințe joase, acoperișuri în două ape și curți pline de flori în timpul verii. Tocmai aceste detalii dau personalitate satului și îl diferențiază de alte localități din Delta Dunării.

Festivalul ANONIMUL aduce cinematografia aproape de natură

În fiecare vară, Sfântu Gheorghe devine gazda Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, unul dintre evenimentele culturale renumite din România. Filmele sunt proiectate în aer liber, iar întâlnirile dintre regizori, actori și spectatori se desfășoară într-un decor complet diferit de cel al festivalurilor organizate în marile orașe. Evenimentul a contribuit la promovarea localității și a demonstrat că patrimoniul natural și viața culturală pot conviețui armonios, într-un spațiu protejat.

Pădurea Letea adaugă un peisaj surprinzător excursiei din Sfântu Gheorghe

Pădurea Letea schimbă imaginea pe care mulți și-o formează despre Delta Dunării. În locul întinderilor de stuf apar dune de nisip, stejari cu trunchiuri contorsionate și liane care se încolăcesc printre ramuri. Este unul dintre puținele locuri din România unde astfel de elemente naturale coexistă într-un singur ecosistem.

Drumul până la Letea face parte din excursie. Barca traversează canale înguste și lacuri deschise, apoi traseul continuă pe grind cu vehicule autorizate, până la marginea pădurii. În apropierea pădurii pot fi întâlniți și caii sălbăticiți care trăiesc liber pe grindurile Deltei.

Pădurea Caraorman completează imaginea unei Delte cu peisaje contrastante

Dacă Letea este cunoscută pentru liane și dune, Caraorman impresionează prin stejarii seculari și relieful format pe grindurile de nisip. Printre arbori se află exemplare cu dimensiuni remarcabile, iar unul dintre ei, cunoscut sub numele de Stejarul Îngenuncheat, a devenit un reper pentru vizitatorii rezervației.

Excursia către Caraorman oferă și ocazia de a traversa unele dintre canalele mai puțin circulate ale Deltei. Pe parcurs apar colonii de păsări, lucii de apă acoperite de nuferi și mari întinderi de stuf, superb colorate.

Bucătăria pescărească face parte din identitatea satului

În Sfântu Gheorghe, mesele sunt strâns legate de ceea ce oferă Dunărea. Peștele ajunge în bucătării direct de la pescarii din zonă, iar multe dintre rețete au rămas aproape neschimbate de-a lungul timpului. Nu există un singur mod de a pregăti un borș de pește sau o saramură, fiecare familie și fiecare bucătar păstrând propriile variante. În restaurantele și pensiunile din sat se regăsesc preparate precum storceagul, plachia, borșul de pește la ceaun sau peștele afumat, gătite după rețete locale.

Canalul principal surprinde viața de zi cu zi a satului

Uneori, atracțiile cele mai interesante nu sunt marcate pe hartă. Canalul care traversează Sfântu Gheorghe oferă o imagine autentică asupra vieții cotidiene. Dimineața, bărcile pleacă spre zonele de pescuit sau către traseele turistice. La prânz, copiii se joacă pe pontoane, iar pescarii repară motoare, plase sau unelte. Spre seară, canalul devine locul unde localnicii se întâlnesc, discută și urmăresc ultimele ambarcațiuni întorcându-se din excursii.

Împrejurimile satului ascund locuri care se descoperă doar pe apă

Dincolo de traseele cunoscute există numeroase lacuri, canale secundare și grinduri care nu apar în hărțile turistice. Unele sunt preferate de fotografii de natură pentru coloniile de pelicani și egrete, altele atrag prin vegetația bogată sau prin liniștea care domină întinderile de apă. În funcție de sezon, pe trasee pot fi observate nuferi albi și galbeni, cârduri de păsări aflate în migrație sau lumina care schimbă complet aspectul stufului, la răsăritul și apusul soarelui.

Sfântu Gheorghe reunește într-un spațiu restrâns plaja, canalele Deltei, rezervațiile naturale și tradițiile unei comunități care trăiește de generații în apropierea apei. Împreună, toate conturează imaginea unei destinații care atrage vizitatori din România și din întreaga lume, oameni care vor să descopere Delta Dunării, dincolo de traseele obișnuite.

Urmărește-ne pe Google News