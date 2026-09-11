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De la vacanță la rutina școlară: cum se pot adapta mai ușor copiii, potrivit Novakid

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Primele zile de școală vin cu emoții pentru întreaga familie. În vacanță, copiii au mai multă libertate: diminețile nu încep mereu la aceeași oră, activitățile pot fi alese spontan, iar învățarea ia adesea forma explorării și jocului. Odată cu începutul anului școlar, însă, lucrurile se schimbă. Programul devine din nou structurat, apar ore fixe, teme și nevoia de a rămâne concentrați pe tot parcursul zilei. Iar pentru copii, trecerea de la un ritm la altul nu se face peste noapte.

Astfel, primele săptămâni pot fi privite ca o etapă de tranziție, în care cei mici își construiesc treptat rutina. Iar sesiunile de învățare online pot funcționa ca o punte între cele două lumi: păstrează flexibilitatea și caracterul interactiv al vacanței, în timp ce îi ajută pe micii exploratori să se obișnuiască din nou cu un ritm de învățare regulat. 

În acest context, Novakid, un mediu de învățare în care engleza se vorbește firesc, fără granițe, vine în ajutorul părinților cu câteva sfaturi și sugestii utile. 

Sesiuni care susțin autonomia și capacitatea de concentrare 

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Prin flexibilitatea lor, sesiunile online pot ajuta copiii să reintroducă treptat în program câteva dintre obiceiurile importante pentru ritmul școlar, fără ca trecerea să fie una bruscă. Iată câteva dintre cele mai însemnate beneficii: 

  • își recapătă concentrarea – juniorii se obișnuiesc să își mențină atenția asupra unei activități pe o perioadă determinată;
  • învață să urmeze instrucțiuni – sesiunile îi ajută să exerseze ascultarea, înțelegerea cerințelor și finalizarea unor sarcini;
  • capătă mai multă încredere în exprimare – interacțiunea din timpul sesiunilor educaționale îi încurajează să răspundă și să-și exprime ideile;
  • își reamintesc informațiile – jocurile și activitățile distractive îi ajută să-și amintească noțiunile învățate din anul precedent;
  • își exersează autonomia – participarea regulată în cadrul sesiunilor le oferă ocazia să se obișnuiască din nou cu un program și cu gestionarea sarcinilor.
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De ce engleza poate fi un aliat la începutul școlii

În acest proces contează și ce studiază copiii, iar limba engleză se numără printre materiile care pot fi integrate facil în programul săptămânal. Există experiențe de învățare în care noțiunile de vocabular și gramatică se îmbină cu jocurile, încurajând elevii să descopere lumea din jur. 

O astfel de abordare se regăsește în sesiunile Novakid, unde copiii descoperă engleza și prin explorarea unor teme din alte materii școlare. Alături de mentorul educațional certificat, juniorii explorează inclusiv subiecte din artă, prin tururi VR în unele dintre cele mai cunoscute muzee și galerii. De asemenea, pentru a-și dezvolta fluența și gândirea critică, poartă conversații despre muzică, cinema și literatură.

Pe lângă acestea, se aduc în discuție și subiecte fascinante din știință, geografie, istorie și cultură, ajutându-i să aibă o perspectivă mai amplă asupra lumii. Diversitatea temelor le poate stârni curiozitatea, iar atunci când întâlnesc aceleași subiecte la școală, au deja un punct de plecare pentru întrebări și discuții.

De la vacanță la rutina școlară: cum se pot adapta mai ușor copiii, potrivit Novakid

Aplicații și jocuri pentru exersarea abilităților de comunicare

Învățarea poate continua și în afara sesiunilor, prin resurse gratuite și ușor de integrat în programul de zi cu zi. Pentru a exersa engleza și prin activități interactive, familiile au la dispoziție 20 de jocuri cu teme variate pentru copiii cu vârste între 6 și 10 ani, aplicația NovaPals în care cei mici pot purta conversații nelimitate alături de meditatori AI, într-un cadru distractiv și captivant, dar și pe Pandy, prietenul de învățare digital, cu ajutorul căruia copiii pot exersa independent, își pot consolida gramatica, vocabularul și șlefui abilitățile de comunicare prin interacțiuni ghidate.

„Încă de la început ne-am dorit ca Novakid să ofere familiilor acces la experiențe educaționale diverse și de calitate, adaptate modului în care învață copiii de azi. De aceea, continuăm să dezvoltăm atât parcursurile de învățare, cât și resursele pe care cei mici le pot folosi pentru a explora limba engleză în contexte diferite. Pentru noi, este la fel de important ca aceste soluții să rămână accesibile pentru cât mai multe familii, astfel încât mai mulți copii să aibă acces la educație de calitate”, menționează Max Azarov, CEO și co-fondator Novakid. 

Ce activități pot face părinții și copiii împreună

În tot acest proces de adaptare, o relație părinte-copil bazată pe sprijin și înțelegere poate face diferența. Micii exploratori au nevoie să simtă că emoțiile lor sunt ascultate și că au alături adulți care să îi sprijine, fără presiunea de a se adapta imediat. Iar câteva activități făcute împreună pot consolida relația și pot face tranziția mai naturală:

  • pregătirea ghiozdanului împreună – juniorii capătă sentimentul că sunt implicați și că au un cuvânt de spus în noua etapă;
  • renunțarea la întrebări de tipul „Cum a fost ziua?” – pentru cei mici poate fi dificil să povestească o zi plină de experiențe noi;
  • planificarea unor momente plăcute după școală – o plimbare sau puțină joacă îi pot face să privească zilele cu mai mult entuziasm.

Primele săptămâni ale noului an școlar pot deveni mai ușor de gestionat atunci când trecerea către noul program se face treptat, iar copiii au în continuare spațiu pentru curiozitate, explorare și joacă. Pentru părinții care caută o modalitate interactivă de a integra limba engleză în această perioadă, Novakid oferă un mediu de învățare fără granițe, în care cei mici descoperă engleza firesc, prin conversație, joc și explorarea lumii din jur.

Despre Novakid

Novakid este un mediu educațional fără granițe, dedicat copiilor cu vârste între 2 și 14 ani, în care engleza este dobândită natural, asemenea unei limbi materne, deschizând accesul către o lume mai mare. Platforma reunește peste 3.700 de profesori vorbitori nativi, dar și o aplicație de învățare prin joc, destinată exersării individuale. Programa de învățare, aliniată la Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi (CEFR), folosește imersiunea, gamificarea și metoda de răspuns fizic total (TPR) pentru a dezvolta abilități de comunicare aplicabile în viața reală, punând accent pe vorbire și rezolvarea problemelor, mai degrabă decât pe memorare.

Novakid creează un mediu în care juniorii pășesc în limba engleză și o dobândesc în mod natural, prin experiență și interacțiune. Platforma este prietenoasă cu juniorii și oferă sesiuni interactive și 3D, precum și monitorizarea progresului cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât procesul de învățare să se adapteze nivelului, ritmului și intereselor fiecărui copil. Abordarea bazată pe învățarea integrată a conținutului și a limbii (CLIL) conectează limba engleză cu materiile școlare, sprijinind dezvoltarea fluenței naturale și  a bilingvismului timpuriu. 

Până în ianuarie 2026, peste 1,2 milioane de copii au încercat sesiunile Novakid, iar peste 990.000 de familii din mai mult de 50 de țări au ales acest mediu educațional pentru a le oferi copiilor acces la mai multe oportunități pentru viitor. Novakid este evaluată cu 4,7/5 pe Trustpilot și are un scor net de recomandare din partea părinților (NPS) de 90%. În iulie 2026, platforma a fost inclusă în clasamentul TIME World`s Top EdTech Companies 2026, realizat de revista TIME în colaborare cu Statista.

Foto: https://www.novakidschool.com/

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