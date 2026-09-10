Livarno de la Lidl: soluții accesibile pentru o casă pregătită de noul an școlar

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Începutul anului școlar aduce adesea mici schimbări în locuință. Un spațiu pentru teme, un birou mai bine organizat, opțiuni suplimentare de depozitare sau accesorii care simplifică rutina zilnică pot contribui la desfășurarea mai eficientă a activităților întregii familii.

Prin gama Livarno disponibilă în magazinele Lidl de joi, 10 septembrie, până duminică, 13 septembrie, clienții au acces la o selecție de produse concepute pentru diferite zone ale locuinței, de la mobilier și depozitare până la accesorii utile în viața de zi cu zi, la prețuri prietenoase cu bugetul din această perioadă.

Un spațiu de studiu adaptat noii rutine

Printre produsele Livarno disponibile în această perioadă se numără:

Birou , cu dimensiunile de 95 x 48 x 76,3 cm și o capacitate maximă de încărcare de 30 kg;

, cu dimensiunile de 95 x 48 x 76,3 cm și o capacitate maximă de încărcare de 30 kg; Suport pentru monitor sau laptop , cu dimensiunile de 54 x 14 x 25,5 cm și o sarcină maximă de 5 kg;

, cu dimensiunile de 54 x 14 x 25,5 cm și o sarcină maximă de 5 kg; Etajeră din MDF și bambus , cu o capacitate de încărcare de 5 kg per poliță;

, cu o capacitate de încărcare de 5 kg per poliță; Etajeră din metal și bambus , cu dimensiunile de 40 x 36 x 20 cm și sarcină maximă de 5 kg per poliță;

, cu dimensiunile de 40 x 36 x 20 cm și sarcină maximă de 5 kg per poliță; Rame foto , disponibile în seturi de 8 piese, pentru personalizarea spațiului;

, disponibile în seturi de 8 piese, pentru personalizarea spațiului; Stație meteo cu higrometru, care afișează temperatura și umiditatea pentru interior și exterior, cu alarmă pentru mecegai și alarmă pentru trezire.

Prin materialele utilizate, designul modern și caracterul practic al fiecărui produs, gama Livarno propune soluții care se integrează ușor în locuință și răspund nevoilor specifice începutului de an școlar.

Mai multe posibilități într-o singură selecție

Oferta este completată de o serie de articole care aduc un plus de confort și eficiență în utilizarea spațiului de acasă:

Cutii pentru organizare Crelando, disponibile în 3 dimensiuni și potrivite pentru depozitarea rechizitelor, documentelor sau a diferitelor accesorii;

Crelando, disponibile în 3 dimensiuni și potrivite pentru depozitarea rechizitelor, documentelor sau a diferitelor accesorii; Panou perforat Crelando, cu dimensiunile de 46,5 x 2,4 x 36,5 cm și o sarcină maximă de 1 kg;

Crelando, cu dimensiunile de 46,5 x 2,4 x 36,5 cm și o sarcină maximă de 1 kg; Organizator pentru pat W5, cu dimensiunile de 75 x 27 cm, prevăzut cu 6 compartimente de diferite dimensiuni și o capacitate maximă de încărcare de 3 kg;

W5, cu dimensiunile de 75 x 27 cm, prevăzut cu 6 compartimente de diferite dimensiuni și o capacitate maximă de încărcare de 3 kg; Tablă LCD Tronic pentru scris și desenat, echipată cu ecran LCD de 8,5 inci;

Tronic pentru scris și desenat, echipată cu ecran LCD de 8,5 inci; Prelungitor Tronic, cu o lungime a cablului de 5 metri și o sarcină maximă de 3.680 W;

Tronic, cu o lungime a cablului de 5 metri și o sarcină maximă de 3.680 W; Prelungitor cub Tronic cu 4 prize, prevăzut cu două porturi USB și cablu de 1,5 metri;

Tronic cu 4 prize, prevăzut cu două porturi USB și cablu de 1,5 metri; Boxă Bluetooth Tronic, cu autonomie de până la 17 ore de redare a muzicii, dimensiuni de 10 x 10 x 5 cm și protecție certificată IPX7.

Prin această selecție de produse pentru locuință, Lidl continuă să aducă în prim-plan soluții care răspund nevoilor de zi cu zi și oferă beneficii care se păstrează dincolo de momentul achiziției. De la materiale atent alese și caracteristici practice până la versatilitatea în utilizare, produsele disponibile în ofertă reflectă angajamentul Lidl de a pune la dispoziția clienților articole de calitate la prețuri accesibile, transformând investițiile pentru casă în soluții care își păstrează utilitatea și valoarea în timp.

Oferta completă poate fi consultată aici, în limita stocurilor disponibile.

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