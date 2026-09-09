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Vacanța începe înainte de aeroport: cu un plan bun pentru neprevăzut

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Există un moment, undeva între rezervarea făcută în martie și plecarea din august, în care vacanța devine reală. De obicei se întâmplă când începi să te uiți la prognoza meteo pentru un oraș în care nu ai fost niciodată, sau când îți dai seama că adaptorul de priză a rămas la fratele tău din 2019.

Partea amuzantă e că, până în ziua plecării, vacanța trăiește doar sub formă de bani deja cheltuiți și de zile deja blocate în calendar. E cel mai vulnerabil moment din tot procesul — și, curios, singurul în care aproape nimeni nu se gândește la ce ar putea merge prost.

Nu e vorba de superstiție. E doar diferența dintre a pierde o vacanță și a pierde o vacanță plus banii pe ea.

Prima situație neprevăzută: banii care pleacă fără tine în vacanță

Sejurul e achitat, biletele la festival au ajuns pe mail, tabăra celui mic e confirmată. Din punct de vedere financiar, ai plecat deja. Doar că a trebuit să rămâi acasă, din motive neașteptate și independente de voința ta.

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Aici intervine o asigurare storno precum Ramburs Orice de la Eurolife FFH, care îți returnează 90% din sumele plătite dacă nu mai poți ajunge la ce ai rezervat. Și nu doar la vacanțe: acoperă și bilete la concerte, spectacole sau teatru, cursuri, conferințe, experiențe de tip spa sau parcuri de aventură, în țară sau în străinătate.

Lista de motive pentru care planurile se pot anula e mai lungă decât ne place să credem: evenimente medicale — inclusiv bolile copilăriei, gen varicelă sau scarlatină, care apar exact în săptămâna nepotrivită — situații familiale neprevăzute, zboruri amânate sau anulate, greve, defecțiuni ale transportului în comun.

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A doua categorie: tu, la 2.000 de kilometri de medicul tău de familie

Odată ce ai plecat, riscul își schimbă forma. Nu mai e despre bani pierduți, ci despre ce faci într-un loc unde nu știi cum funcționează sistemul medical, nu vorbești limba și nu ai idee dacă farmacia de la colț e deschisă duminica. 

O asigurare de calatorie rezolvă tocmai partea asta de necunoscut. Pachetele Eurolife FFH — Relaxat, Echilibrat și Zen — includ asistență medicală pentru accidente și îmbolnăviri, consultații medicale nelimitate 24/7, online și la telefon, pe toată durata călătoriei, tratament dentar de urgență, transport de urgență și repatriere.

Dincolo de partea medicală, acoperă și lucrurile care strică o vacanță fără să fie dramatice: bagajul care nu ajunge unde ai ajuns tu, franșiza la mașina închiriată, răspunderea civilă față de terți, asistența rutieră. Și, dacă din motive medicale trebuie să prelungești sau să întrerupi călătoria, e prevăzut și scenariul acesta.

Un detaliu practic pentru cei care lasă totul pe ultima sută de metri: polița se poate încheia până în ultimul moment, chiar și când ești deja cu bagajul în hol. Acoperirile concrete variază însă în funcție de datele pe care le completezi, așa că merită să te uiți la ele înainte, nu în aeroport.

Alte situații neprevăzute: ce rămâne în picioare tot restul anului

Aici e partea la care nu se gândește aproape nimeni când își face bagajul, pentru că nu ține de vacanță. Ține de restul celor 50 de săptămâni.

O poliță de călătorie e legată de o plecare anume — începe și se termină cu ea. Ofertele de  asigurari de viata si accident funcționează pe alt ritm: valabile un an, cu reînnoire automată. Asigurarea de viata si accident Karma Bună de la Eurolife FFH oferă acoperire financiară în caz de spitalizare, operație sau invaliditate în urma unui accident, plus o sumă garantată pentru cei dragi în cazul cel mai neplăcut.

Asigurarea are și o componentă care se resimte în viața obișnuită: acces la servicii de telemedicină, cu un medic disponibil 24/7 prin telefon, online sau video, la peste 21 de specialități — și nu doar pentru tine, ci și pentru familia ta. Adică inclusiv pentru cei rămași acasă cât timp tu ești plecat, ceea ce nu e chiar un detaliu minor când ai lăsat un părinte sau un copil în grija altcuiva.

Trei decizii de câteva minute fiecare

Ce au în comun cele trei situații nu e teama, ci ordinea. Fiecare răspunde altei întrebări: ce se întâmplă cu banii dacă nu mai plec, ce se întâmplă cu mine cât sunt plecat, ce se întâmplă cu ai mei în general.

Se rezolvă separat, se rezolvă online și niciuna nu ia mai mult decât căutarea unui restaurant decent în apropierea hotelului. Diferența e că, spre deosebire de restaurant, pe astea le bifezi o dată și nu te mai gândești la ele.

Iar vacanța, până la urmă, tot despre asta e: să ai suficient de puține lucruri în cap încât să observi când soarele apune frumos.

Sursa foto: pexels.com

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