STIL Diamonds a celebrat 35 de ani într-un eveniment realizat de Black Sheep în parteneriat cu revista ICON by Biz

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STIL Diamonds a celebrat 35 de ani de eleganță, măiestrie și povești construite în jurul unei pasiuni autentice pentru bijuterie, într-un univers aniversar definit de o idee care îi reprezintă perfect povestea: COSMOS.

De la colectiile inspirate de univers și verighetele cu simbolistică astrală, până la trofeele create special pentru aceasta gală de artistul și sculptorul Ovidiu Toader, cu forme ce trimit la „explozii de stele, lumină și mișcare”, întreaga seară a urmat același fir: o constelație construită în 35 de ani din oameni, creații, valori și povești care strălucesc.

Miercuri seară, în eleganta sală a Corinthia Grand Hotel du Boulevard, au sărbătorit împreună cu familia STIL Diamonds, parteneri, artiști, antreprenori și personalități care, fiecare în propriul domeniu, au lasat o amprentă puternică.

Totul a început în anii ’90, într-o Românie aflată în plină transformare. Maria și Ion Groza au pornit fără un plan de afaceri sofisticat sau resurse impresionante, însă cu o fascinație autentică pentru aur și pietre prețioase. Primele secrete ale bijuteriei au fost descoperite dintr-un manual în limba italiană, tradus de fiica lor — un gest de familie care a devenit fundația brandului STIL.

De atunci, un principiu a rămas neschimbat. La întrebarea „Profit sau reputație?”, Ion Groza a răspunde simplu: „Reputație. Profitul vine după.” Această convingere a ghidat fiecare decizie, fiecare creație realizată în atelier și fiecare pas din parcursul de 35 de ani al brandului.

Astăzi, STIL Diamonds înseamnă o constelație de oameni, magazine, creații, artiști și povești unite de aceeași viziune: eleganța autentică se construiește în timp, cu răbdare, rigoare și sensibilitate. Gala aniversară a devenit astfel nu doar o celebrare a unui reper al bijuteriei românești, ci și un omagiu adus oamenilor și valorilor care dau strălucire lumii contemporane.

Pentru această ediție specială, trofeele STIL Diamonds au fost create de artistul și sculptorul Ovidiu Toader. Inspirate de lumină, mișcare și continuitate, formele lor au evocat ideea unei orbite — un parcurs construit în jurul unei esențe puternice, asemenea poveștilor celebrate în cadrul galei.

După un moment artistic live, constelația premiilor a fost deschisă de INNA, distinsă cu The ICON Award. Artista, cu o carieră internațională și o identitate artistică inconfundabilă, a reprezentat pentru STIL Diamonds expresia autenticității transformate într-o semnătură personală.

The Rare Soul Award a revenit Fundației Regale Margareta a României, în semn de recunoaștere pentru contribuția sa la schimbarea comunităților și pentru grija constantă față de oameni. Distincția a fost ridicată de Ioana Petrea, Director de Fundraising și Comunicare al Fundației. Premiul a căpătat o rezonanță aparte și prin relația STIL Diamonds cu Casa Regală a României, construită în jurul unor valori comune: excelență, responsabilitate, discreție și respect.

În numele atelierului STIL Diamonds, Cătălin Ivașcu a primit The Goldsmith Award, pentru profesionalismul și măiestria cu care coordonează activitatea din inima creației de bijuterii. Pasiunea sa pentru aur, tehnologie și precizia detaliului a transformat ideile în piese cu identitate și provocările în soluții.

Seara a adus-o în prim-plan și pe Dalia Michiels, din Belgia, partener de încredere al STIL Diamonds de-a lungul anilor. Reprezentând un nume apreciat în universul diamantelor pentru bijuterii fine, Dalia este recunoscută pentru furnizarea de diamante certificate, provenite din surse responsabile și sustenabile — o valoare tot mai importantă pentru noua generație de consumatori.

Cristian Mungiu a fost onorat cu The Timeless Award, pentru felul în care a redefinit cinematografia românească și i-a oferit o voce puternică pe scena internaționalăPrin profunzime, autenticitate și forța poveștilor sale, regizorul a rămas relevant dincolo de timp și generații.

Camelia Șucu a primit The Woman Who Shines Award, o distincție dedicată unei femei care inspiră prin forță, discreție și performanță. Viziunea, determinarea și curajul de a construi au confirmat ideea că adevărata strălucire se naște din autenticitate și din capacitatea de a-i inspira pe ceilalți.

The Art Community Award i-a fost dedicat lui Serge Celibidache, ca omagiu pentru contribuția sa la promovarea artei și pentru puterea de a reuni oameni și generații în jurul valorilor culturale. Distincția a celebrat o viziune în care arta devine o punte între trecut, prezent și viitor.

Sergiu Biriș a primit The Rising Diamond Award, pentru spiritul său antreprenorial, creativitate și perseverența de a transforma ideile curajoase în proiecte relevante. El a reprezentat o generație care privește spre viitor cu încredere și ambiția de a construi.

Paula Herlo a fost distinsă cu The Grace Award, pentru eleganța cu care dă glas adevărului și pentru curajul de a transforma jurnalismul într-o formă de empatie, responsabilitate și schimbare.

Vladinsky a primit The Art Signature Award, pentru o amprentă artistică recognoscibilă, contemporană și curajoasă, care a depășit granițele României. Premiul a celebrat un limbaj vizual în care emoția, culoarea și libertatea de expresie devin universale.

The Legacy Award a revenit familiei Crăciunescu și brandului DIANA, o familie antreprenorială care a transformat munca, viziunea și valorile împărtășite într-un brand românesc de referință. Distincția a fost ridicată de Maria Crangă, PR & Communications Coordinator DIANA.

Tibi Clenci a primit The Art of Living Award, pentru sensibilitatea, viziunea și eleganța cu care transformă fiecare imagine într-o poveste și fiecare proiect într-o emoție.

Gala s-a încheiat prin acordarea The Trusted Voice Award Alessandrei Stoicescu, o recunoaștere a profesionalismului, echilibrului, integrității și implicării sale în societate.

Dacă seara a început cu familia Groza care a început făurirea constelației STIL Diamonds, fiicele Oana și Diana Groza au urcat pe scenă, la final, pentru a arăta cum duc mai departe acest univers, cu respect pentru moștenirea familiei și cu propria lor viziune asupra a ceea ce urmează.

La 35 de ani după ce povestea a început cu o pagină tradusă dintr-un manual de bijuterie, STIL Diamonds a devenit o constelație strălucitoare. Una în care poveștile frumoase se scriu zi de zi. Iar adevăratul lux nu se măsoară doar în carate, ci în încredere, continuitate și povești create cu sens. Mărturie: colecția aniversară STIL Diamonds, dar și un eveniment memorabil creat alături de agenția Black Sheep în parteneriat cu revista ICON by Biz și prezentat de vedeta radio Toader Păun.

Foto credit: ICON by Biz

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