Cătălin Scărlătescu, decizie surpriză în legătură cu iubita lui, Elena Gogean. „S-au schimbat planurile! O căsuță…”

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Cătălin Scărlătescu trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Elena Gogean, o tânără de 27 de ani care lucrează ca arhitect și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” din București. Cei doi formează un cuplu de mai bine de un an și jumătate, iar recent au decis să își asume relația și în spațiul public, apărând împreună la evenimentul organizat cu ocazia lansării noului sezon MasterChef România.

Pe lângă sprijinul pe care și-l oferă reciproc pe plan personal și profesional, partenera celebrului chef a preluat deja un rol esențial într-un proiect de suflet pentru acesta.

Planurile pentru casa de vacanță din Delta Dunării

Relația celor doi a adus o schimbare de viziune în ceea ce privește viitoarea locuință a juratului. După demolarea vechii construcții din Deltă, Elena s-a ocupat direct de realizarea noului proiect arhitectural, preluând întreaga responsabilitate pentru design și organizare.

„Încă nu am făcut nimic la casa din Deltă, dar urmează. Abia am dat-o pe aia veche jos și o să ne ocupăm acum de construcția noii case, o căsuță de vacanță. Am stat și m-am gândit… Nu vreau să fac o investiție foarte mare pentru că n-o să stau în Deltă mai mult de o lună și jumătate pe an. Și ce să fac? Să-mi fac o fortăreață?

E bine că iubita mea e de meserie arhitect și ea se ocupă de planurile casei, de tot. Ce știu eu de arhitectură, de urbanism? Asta e felia ei.

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Voiam să apelez la o firmă, dar a apărut ea în viața mea, așa că s-au schimbat planurile. Dar acum o să fie cu cheltuială puțin mai mare, că vrem să fie mai frumos decât mă gândisem eu inițial. Eu nu sunt un tip bogat, dar nici sărac nu sunt, așa că o să avem un buget normal, să facem ceva frumos” – a declarat Scărlătescu pentru viva.ro.

Susținere pe setul de filmare și prima apariție oficială

Cătălin Scărlătescu și partenera sa sunt de nedespărțit, iar prezența Elenei la proiectele televizate ale juratului a devenit o obișnuință. Tânăra îl însoțește des pe setul de filmare, dovedind că sprijinul reciproc reprezintă baza relației lor.

„Mai vine cu mine la filmări. A fost la finala sezonului trecut MasterChef, e și acum pe aici. Păi trebuie să ne susținem unul pe celălalt, nu?” – spunea Cătălin Scărlătescu cu o altă ocazie.

Prima lor apariție publică asumată a avut loc într-un cadru festiv din centrul Capitalei, înainte de marele debut al emisiunii. Cu această ocazie, chef Scărlătescu a oferit și un comentariu scurt despre alegerile din viața sa sentimentală.

„Îmi plac femeile frumoase! Este evident că nu voi rămâne burlac!” – a declarat el acum cateva luni pentru cilck.ro.

Foto – Facebook / Instagram

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