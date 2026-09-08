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Mircea Badea, ironii la adresa lui Marcel de la Insula iubirii: „Am orbit, am surzit”. Ce spune despre George Jaguarul

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.  Actualizat 08.09.2026, 13:21
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Marcel, alias Maluma de România, a devenit ținta ironiilor acide ale lui Mircea Badea. Concurent la Insula iubirii, Marcel și-a dezvăluit transformările de look, iar comentariile prezentatorului de la Antena 3 CNN nu au întârziat să apară.

Mircea Badea l-a ironizat pe Marcel de la Insula iubirii

Mircea Badea, cunoscut pentru stilul său incisiv, continuă să atragă atenția prin observațiile sale acide. De data aceasta, ținta ironiilor sale a fost Marcel, cunoscut drept „Maluma de România”, concurent al sezonului X din emisiunea Insula iubirii. Prezentatorul Antena 3 CNN nu a ezitat să comenteze public modificările estetice și aparițiile controversate ale acestuia.

mircea badea in negruIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 8)

Marcel, care s-a evidențiat anterior în sezonul 8 al emisiunii grație replicilor sale memorabile, și-a propus acum să demonstreze soției sale, Amira, că s-a schimbat și că poate rezista tentațiilor din Thailanda. Înainte de plecarea spre exotica destinație, Marcel a decis să-și îmbunătățească imaginea.

Potrivit Cancan, acesta a vizitat un cabinet de estetică pentru câteva ajustări subtile, iar momentul a fost documentat și distribuit pe conturile sale de social media.

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„Nu aveam cum să plec așa fără un look nou”, a transmis el urmăritorilor săi.

Cu stilul său inconfundabil, Mircea Badea a redistribuit imaginile cu Marcel pe rețelele sale sociale, însoțindu-le de un comentariu tranșant: „Am orbit. Am surzit”.

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Jurnalistul nu s-a oprit aici și a făcut referire la greșelile gramaticale ale lui Marcel, precum celebra expresie „ca cuplu” sau „aicea”, punctând ironia situației.

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Jaguarul, sub lupa jurnalistului

Nici George Ivănescu, supranumit „Jaguarul” de la Insula iubirii, nu a scăpat de atenția tăioasă a lui Mircea Badea. Având o prezență activă pe rețelele sociale, George a postat un videoclip dintr-un salon de înfrumusețare, arătându-și noua tunsoare, pe care a numit-o „jaguarizare”.

În stilul său direct, Badea a comentat sarcastic: „Da, sistemul medical românesc e praf. Fratelo”, făcând aluzie la prioritatea acordată aspectului fizic în detrimentul altor probleme mai importante.

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Nu este pentru prima dată când Mircea Badea își îndreaptă umorul acid către vedetele din showbiz. Recent, și Dorian Popa a fost vizat, cu afirmația memorabilă: „Aia cu merdenelele tot muncă în folosul comunității e?”.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Mircea Badea

Sursă foto: Instagram

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