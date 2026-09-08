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Giulia Sarkozy, fiica celebrei Carla Bruni (58 de ani) și a fostului lider de la Palatul Élysée, Nicolas Sarkozy (71 de ani), a devenit o prezență tot mai vizibilă în mediul public. Ajunsă la vârsta adolescenței, tânăra îmbină succesul din arena competițiilor hipice cu o carieră de creator de conținut în plină ascensiune.

La 14 ani, Giulia Sarkozy este din ce în ce mai prezentă în lumina reflectoarelor și a strâns deja o comunitate de peste 120.000 de urmăritori pe Instagram, unde îmbină stilul de viață al unei adolescente pasionate de modă cu rigoarea sportului de performanță.

Detalii neștiute din viața Giuliei Sarkozy

Născută pe 19 octombrie 2011, într-un moment în care tatăl ei se afla la conducerea Franței, Giulia a crescut într-o familie numeroasă și celebră. Din mariajele anterioare ale lui Nicolas Sarkozy, adolescenta are trei frați mai mari — Pierre, Jean și Louis. După retragerea politicianului de la Palatul Élysée în 2012, părinții ei s-au dedicat îndeaproape educației sale, oferindu-i un mediu echilibrat, dar conectat la viața publică.

Pasiunea pentru echitație și competițiile de anvergură

Principala preocupare a Giuliei Sarkozy rămâne echitația, domeniu în care obține performanțe remarcabile. Înfocată practicantă a sportului ecvestru, adolescenta petrece ore întregi în grajduri alături de poneiul ei, Valentine, și participă la concursuri de profil de înalt nivel, precum Kids Cup sau evenimentul Longines Paris Eiffel Jumping. Carla Bruni și Nicolas Sarkozy o însoțesc adesea la competiții pentru a o susține din tribune, hipismul fiind pentru Giulia mai mult decât un hobby, o adevărată disciplină prin care își demonstrează rigoarea.

Schimbarea de look estivală și stilul de viață al adolescentei

Obișnuită să fie transparentă cu comunitatea sa din mediul online, Giulia le-a arătat la începutul verii urmăritorilor noul său stil adoptat înainte de vacanța de vară. Tânăra a renunțat la nuanțele intense de blond platinat pentru a-i reda părului sănătatea și densitatea naturală. În acest scop, a vizitat salonul său favorit din Paris, Joker Beauty, unde a optat pentru un contouring subtil și un ton de blond cenușiu. Foarte mulțumită de rezultat, ea a publicat o fotografie realizată în oglindă, însoțită de impresiile sale.

Stilul de viață al Giuliei include sesiuni de îngrijire precum aplicarea ojei semipermanente sau extensiile de gene, dar și vânzarea fostelor haine de lux pe rețelele de socializare, detaliu care îi atrage uneori critici din partea celor care o urmăresc.

Ce spune Nicolas Sarkozy despre expunerea fiicei sale în mediu public

Trăind într-o familie extrem de cunoscută, Giulia învață să gestioneze presiunea publică și atenția presei. Nicolas Sarkozy a vorbit cu deschidere despre această expunere media într-un episod al emisiunii Legend, realizată de Guillaume Pley, dezvăluind o discuție plină de înțelepciune pe care a avut-o cu fiica sa.

„Mi-a spus: ‘Știi, singurul lucru care m-ar deranja cu adevărat ar fi dacă ai crede că sunt slabă’”.

Mesajul ferm al adolescentei l-a marcat pe fostul șef de stat, care i-a dat un răspuns pe măsură, arătându-și mândria față de caracterul ei puternic: „Aici ai pus punctul pe i”.

Foto – Profimedia / Instagram

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