Scriitoarea și jurnalista Gloria Steinem, o legendă a mișcării feministe, a murit la vârsta de 92 de ani

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Gloria Steinem, figura emblematică ce a devenit un lider de necontestat al mișcării de eliberare a femeilor din Statele Unite ale Americii, a încetat din viață la vârsta de 92 de ani. Anunțul a fost făcut de fundația sa printr-o postare publicată pe rețelele de socializare, în care se menționează că celebra scriitoare și jurnalistă „s-a stins din viață în pace” miercuri, la locuința sa din orașul New York, fiind „înconjurată de mulți dintre cei care au iubit-o”.

Până în ultimele clipe ale vieții, activista a rămas fidelă cauzelor sale, reprezentanții fundației subliniind că „a continuat să lucreze pentru egalitate până la sfârșit”.

De la jurnalism de investigație la fondarea publicației „Ms.”

Cariera Gloriei Steinem a început în domeniul jurnalismului la New York, la începutul anilor 1960, activând inițial ca redactoare independentă. Marea sa consacrare profesională a venit în urma unui reportaj de investigație realizat sub acoperire, în care a dezvăluit condițiile dificile de muncă ale personalului din cluburile Playboy. Ulterior, ea a devenit editorialistă pentru publicația New York Magazine.

Cu mai bine de jumătate de secol în urmă, Steinem a cofondat Alianța de Acțiune a Femeilor, o organizație dedicată combaterii sexismului. În anul 1972, a pus bazele revistei Ms., o publicație de pionierat care s-a remarcat ca fiind una dintre primele reviste ce abordau subiecte majore de interes pentru femei, depășind tiparele tradiționale axate exclusiv pe frumusețe și administrarea gospodăriei.

Formarea spiritului activist și lupta pentru drepturile reproductive

Rădăcinile activismului său se regăsesc în experiențele timpurii de viață. Născută la 25 martie 1934 în Toledo, Ohio, Steinem a avut o copilărie marcată de dificultăți, neîncepând studiile școlare cu normă întreagă decât la vârsta de 12 ani. După finalizarea studiilor universitare la sfârșitul anilor 1950, a călătorit în India în cadrul unei burse de cercetare. În cei doi ani petrecuți acolo, s-a implicat în sprijinirea femeilor din mediul rural pentru organizarea de proteste pașnice împotriva politicilor guvernamentale, etapă ce i-a definit interesul pentru activismul comunitar.

În anii ’70, Steinem a devenit o voce extrem de fermă în favoarea drepturilor reproductive ale femeilor. Experiența personală la vârsta de 22 de ani, când a fost nevoită să parcurgă procedura unui avort ilegal la Londra, i-a marcat profund viziunea. Ani mai târziu, ea a salutat decizia istorică a Curții Supreme a Statelor Unite din 1973 în cazul Roe contra Wade, care garanta dreptul constituțional la avort. La aproape o jumătate de secol distanță, ea a fost martoră la anularea acestei decizii judecătorești.

Pe lângă drepturile reproductive, Steinem s-a pronunțat deschis pentru legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex, pentru egalitatea în drepturi și egalitatea salarială, militând totodată împotriva pedepsei cu moartea și a agresiunilor la adresa femeilor.

Relația cu căsătoria și recunoașterea națională

Timp de decenii, Gloria Steinem a evitat în mod public instituția căsătoriei. Cu toate acestea, în anul 2000, ea s-a căsătorit cu David Bale, antreprenor și militant pentru protecția mediului originar din Africa de Sud, tatăl actorului Christian Bale. Mariajul a durat trei ani, până la decesul acestuia din cauza unui limfom cerebral. Când a fost întrebată despre schimbarea sa de poziție, Steinem a oferit o explicație devenită celebră: „Eu nu m-am schimbat. Căsătoria s-a schimbat.”

Munca sa în folosul societății i-a adus în anul 2013 Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite, acordată de președintele de la acea vreme, Barack Obama.

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O moștenire vie și un omagiu global

În ultimii ani ai vieții, Steinem a continuat să scrie și să fie aproape de comunitate, organizând în propria locuință întâlniri periodice sub denumirea de „Cercuri de Discuții”, o tradiție pe care fundația sa a confirmat că o va menține. De asemenea, locuința sa a fost concepută ca un centru dedicat mișcărilor pentru dreptate socială, lăsând ca moștenire și o voluminoasă lucrare viitoare intitulată O viață neașteptată. Fundația sa a subliniat calitățile care au definit-o: „Cel mai mare dar al Gloriei a fost capacitatea ei de a-i asculta pe ceilalți, de a-i face pe ceilalți să se simtă văzuți și auziți. Cuvintele, acțiunile și exemplul ei le-au dat oamenilor permisiunea de a fi ei înșiși în cel mai autentic mod. Gloria a trăit credincioasă spiritului ei independent, întotdeauna cu curiozitate și un deosebit simț al umorului.”

Vestea trecerii sale în neființă a declanșat un val de omagii din partea unor personalități marcante. Fostul secretar de stat al Statelor Unite și candidată la președinție în 2016, Hillary Clinton, a declarat joi la emisiunea televizată CBS Mornings: „Gloria a fost în esență o optimistă. Activismul ei a fost înrădăcinat în optimism, iar aceasta este o alegere morală, pe care a făcut-o în fiecare zi.” Clinton a adăugat că Steinem a fost „unul dintre arhitecții întregii structuri a egalității femeilor; mă refer la dărâmarea acelor obstacole pentru ca tinerele femei să poată participa acolo unde talentul și munca lor le purtau”.

La rândul său, Meghan Markle a adus un omagiu public prietenei și mentorei sale, alături de fotografii comune. Aceasta a remarcat că, dincolo de toate distincțiile cunoscute, Steinem „în privat, era chiar mai minunată decât v-ați putea imagina”. Markle a evocat clipele petrecute împreună, inclusiv sărbătorirea Zilei Recunoștinței în familie, sprijinul oferit în momente grele și sfaturile oferite „la o ceașcă de ceai, cu o îndrăzneală și un duh de neegalat”. În semn de prețuire, Markle poartă o brățară primită de la Steinem, inscripționată cu mesajul: „Suntem legate, nu clasate”.

Foto – Profimedia

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