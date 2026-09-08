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Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Fosta finalistă „Bravo, ai stil!” participă în competiție alături de logodnicul ei, Alex Gâlcă

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Cine este Valerie Lungu de la Asia Express 2026. Valerie Lungu este una dintre cele mai vizibile și apreciate creatoare de conținut din România, devenită extrem de populară datorită stilului său vizual unic și producțiilor sofisticate din mediul digital. În vârstă de 32 de ani, influencerița a decis să facă un pas curajos și să accepte provocarea sezonului 9 al emisiunii Asia Express, alături de partenerul ei de viață, Alex Gâlcă.

Cei doi au pornit pe celebrul Drum al Mătăsii, străbătând Uzbekistanul și China, într-o aventură care le testează rezistența și relația. Pentru o vedetă obișnuită cu haine de designer, decoruri spectaculoase și un stil de viață atent planificat, competiția televizată reprezintă o ieșire totală din zona de confort.

De la studii de actorie la consacrarea în televiziune și mediul digital

Născută pe 13 mai 1994 la Chișinău, Valerie Lungu provine dintr-o familie cu înclinații artistice marcante, fiind fiica cunoscutei interprete de muzică ușoară Victoria Lungu. Pasiunea pentru artă a determinat-o să urmeze cursurile Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică din București, unde a absolvit inclusiv un program de masterat în actorie. Prima sa întâlnire majoră cu publicul din România a avut loc în anul 2018, când a participat la emisiunea Bravo, ai stil!.

Experiența din show-ul de fashion i-a adus o comunitate uriașă de susținători și i-a deschis drumul către o carieră înfloritoare pe rețelele de socializare. Valerie a transformat activitatea de pe Instagram și TikTok într-un adevărat business, colaborând cu branduri internaționale de top. Ea își construiește videoclipurile ca pe niște scurtmetraje impecabile, investind resurse financiare și ore întregi de muncă în fiecare detaliu.

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„Sunt foarte muncitoare, am foarte multe obiective și îmi place să-mi expun sufletul în imagini. Eu mă numesc content creator, pentru că fac mini-filme de 15 secunde. Investesc foarte mult timp, creativitate și resurse în ceea ce fac” a spus ea, pentru VIVA!, acum ceva timp.

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Tensiunile din relația cu mama sa și absența dureroasă a tatălui

În spatele imaginii strălucitoare din mediul online se ascund însă și capitole sensibile legate de viața de familie. Crescută doar de mamă, Valerie a simțit la maturitate lipsa unei figuri paterne, mărturisind că absența tatălui i-a marcat evoluția emoțională.

În plus, legătura strânsă cu Victoria Lungu a fost presărată cu momente de tensiune și dorințe de independență. În anul 2024, tânăra a luat decizia de a întrerupe temporar comunicarea cu mama sa, din dorința de a nu mai fi controlată și de a-și lua propriile decizii la vârsta de 30 de ani.

„Prefer să-mi conduc propria viață, având propriile mele viziuni și luând decizii în privința modului în care trăiesc, cu cine trăiesc, cum cheltuiesc banii și unde. La 30 de ani mă consider destul de matură pentru a lua decizii singură. Nu doresc să fiu controlată de alții sau să acționez conform dorințelor lor. Nu tolerez comportamentul negativ, amenințările sau minciunile pentru a-și valida puterea. Din aceste motive am decis să nu mai vorbesc cu acea persoană. Sper să fie apreciată această decizie, mai mult de atât nu pot să spun!” – a dezvăluit pe pagina sa de Instagram.

Ulterior, lucrurile s-au mai nuanțat, iar influencerița a explicat că dragostea pentru părintele ei a rămas neschimbată, în ciuda neînțelegerilor trecute.

„Faptul că discutăm acum este pentru că consider că e ok să zic și punctul meu de vedere, dar nu vreau ca lumea să dea cu hate către ea sau către noi, pentru că noi suntem la fel ca toți ceilalți. Eu o iubesc în continuare pe mama mea, chiar dacă a făcut una, două, trei greșeli. Toți suntem oameni și toți greșim la un moment dat în viață” – a mai spus.

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Logodna romantică din Italia și pregătirile de nuntă

În plan sentimental, Valerie Lungu trăiește o poveste de iubire profundă alături de Alex Gâlcă, creator de conținut originar tot din Republica Moldova. Deși s-au cunoscut în cadrul unui proiect profesional și s-au confruntat cu o scurtă separare în 2024, cei doi au depășit momentele dificile, s-au reconciliat și au început să își construiască locuința împreună. Pasul cel mare a fost făcut în luna iunie a anului 2026, când Alex a cerut-o în căsătorie pe un fundal romantic în Italia.

„Eu știam că el a cumpărat inelul cu foarte mult timp împreună. Știam că are inelul. Cam de jumătate de an. De atunci și până acum am avut foarte multe vacanțe, dar nu știam când o să mă ceară. Aveam așa o mică suspiciune. Mi-aduc aminte că am început să plâng. Sincer, totul a fost foarte intim. Am fost doar noi doi și harpa. Noi ne dorim să facem cununia civilă în toamnă. Așa planificăm. Credem că nunta o să fie anul viitor” – mărturisea ea pentru Știrile Antena Stars.

Testul suprem de pe Drumul Mătăsii la Asia Express 2026

Cu cununia civilă programată pentru toamnă și nunta pentru anul viitor, cei doi îndrăgostiți au decis să își pună la încercare forța cuplului în aventura Asia Express. Competiția le testează rezistența fizică, răbdarea și modul de comunicare, obligându-i să renunțe la stilul de viață confortabil și la decorurile atent pregătite din mediul online pentru a înfrunta situațiile neprevăzute din Uzbekistan și China:

„Am ales să mergem la Asia Express pentru că simţim că e momentul să ieşim complet din zona de confort. Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili. Vrem să ne resetăm stilul de viaţă, iar la finalul acestei experienţe ne dorim să fim o versiune mai bună a noastră, mai prezenţi, mai empatici şi capabili să ne bucurăm cu adevărat de fiecare moment.”

Foto – Facebook / Instagram

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