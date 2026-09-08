Laura Cosoi, apariție în costum de baie la o lună după ce a născut cel de-al cincilea copil. Cum arată actrița 

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Laura Cosoi a decis să se relaxeze într-o vacanță pe litoral, la o lună după ce a devenit mamă pentru a cincea oară. Actrița a publicat imagini în costum de baie, la scurt timp după botezul fiicei sale, Nina.

Cum arată Laura Cosoi, la o lună după ce a născut pentru a cincea oară

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpeanu au devenit părinții unei fetițe perfect sănătoase. Cuplul are cinci copii și este mai fericit ca niciodată.

După ce au botezat-o pe micuța Nina, Laura Cosoi și întreaga familie a plecat câteva zile la mare. Actrița a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare într-un costum de baie întreg.

Citește și: Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean și-au botezat mezina. Nina a avut parte de un botez de poveste

Vedeta a afișat un zâmbet larg și o siluetă de invidiat. Ea a purtat și o rochie lungă neagră, care i-a lăsat la vedere decolteul generos. Actrița a postat mai multe imagini din scurta escapadă la mare.

Mesaj pentru cele cinci fiice

Laura Cosoi trece printr-o perioadă foarte frumoasă a vieții sale. Vedeta a adus pe lume cel de-al cincilea copil al familiei, moment în care a postat un mesaj emoționant dedicat fiicelor sale.

Citește și: Laura Cosoi, detalii despre botezul celei de-a cincea fetițe. Evenimentul de la Maramureș va ține trei zile. Cine va cânta

În plus, ea a postat câteva imagini din viața familiei și a vorbit despre relația dintre surori. Laura Cosoi a spus că momentul în care surorile s-au văzut pentru prima oară la maternitate, a fost unul special, care le va însoți întreagă viață.

Imaginile sunt emoționante și le arată pe cele patru fetițe întâlnindu-și surioara. Laura Cosoi a vorbit despre legătura dintre cele cinci surori și felul în care ele vor merge pe același drum în viață, cu legături de neclintit.

„Și, de acum, vor fi împreună pe tot parcursul vieții, ținându-se de mână, crescând una lângă cealaltă, fiindu-și sprijin, bucurie și acasă”, a mai scris Laura Cosoi.

ACTUALITATE

Vedeta este căsătorită cu Cosmin Curticăpean, un om de afaceri originar din Târgu Mureș. Cei doi sunt căsătoriți din 2015 și au împreună cinci fetițe: Rita, Vera, Lara, Aida și Nina.

„Nina . Mulțumim, Doamne, pentru acest dar, pentru viață, sănătate și pentru iubirea care crește odată cu venirea ei pe lume.

Fetița noastră a sosit astăzi, pe cale naturală. Cu cele 4400 g și 55 cm ale ei, a venit plină de energie, lumină și forță.

Pur si simplu nu mă satur să o privesc, să o miros, să o țin la pieptul meu și să mă minunez, clipă de clipă, de acest miracol! Te iubim, Nina. Suntem binecuvantati!”, a scris Laura Cosoi în momentul în care a adus pe lume cea de-a cincea fetiță.

Urmărește-ne pe Google News