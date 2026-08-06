Laura Cosoi se gândește la al șaselea copil, la scurt timp după ce a născut a cincea fetiță: „Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta”

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Laura Cosoi (44 ani) mărturisește că nu exclude posibilitatea de a-și mări din nou familia. Deși tocmai a adus pe lume cel de-al cincilea copil, vedeta a lăsat să se înțeleagă că își dorește să simtă din nou bucuria maternității și că ar fi deschisă chiar și pentru al șaselea copil în viitor.

Laura Cosoi nu exclude posibilitatea de a mai avea un copil

Cu o familie numeroasă și împlinită alături de soțul ei, Cosmin Curticăpean, Laura Cosoi a vorbit deschis despre împlinirea pe care i-o aduc copiii și despre cum reușește să mențină echilibrul în viața de familie. Pentru ea, rolul de mamă rămâne cea mai mare binecuvântare, iar ideea de a avea o familie și mai numeroasă vine în mod natural.

Actrița și prezentatoarea TV nu a ascuns niciodată faptul că adoră rolul de mamă și că își dorește o familie plină de viață și copii. Întrebată despre posibilitatea de a avea încă un copil în viitor, Laura a mărturisit cu sinceritate că nu spune „nu” provocării de a deveni mamă pentru a șasea oară.

„Sincer, dacă aș putea și dacă s-ar mai întâmpla, mi-aș mai dori. Mi-aș dori să nu se termine perioada aceasta. Dar, realist vorbind, nu cred că se va mai întâmpla. Și Nina a venit într-un moment în care nici măcar nu mai discutam foarte serios despre un alt copil. Ne doream, dar nu ne gândeam că se va întâmpla atât de repede. Am rămas însărcinată foarte repede, la doar două luni după ce am vorbit despre asta. Pentru noi a fost o minune. Acum simt că familia este completă. Casa este plină, brațele sunt pline. Cum va vrea Dumnezeu, așa va fi, dar cred că acesta este ultimul botez. Cel puțin așa simt acum”, a declarat Laura Cosoi pentru Cancan.

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Vedeta, despre posibilitatea de a avea un băiat

Laura Cosoi a precizat că nu și-a dorit niciodată în mod special să aibă un băiat, ea și Cosmin Curticăpean fiind fericiți în această formulă. Actrița a mărturisit că pentru ei nu contează sexul copiilor.

„Nu, niciodată nu ne-am dorit în mod special să fie băiat sau fată. Chiar nu ne-a interesat. Vorbeam și cu Cosmin despre asta. Eu am fost singură la ecografia la care am aflat sexul copilului, pentru că el a rămas acasă cu fetele. Știa că eu voi afla prima. Și vreau să spun că nici măcar nu m-a întrebat ce este. Până seara nu a pomenit deloc subiectul. Între timp, eu pregătisem deja o surpriză pentru el, așa că nici nu a mai apucat să mă întrebe. I-am pregătit o scrisoare din partea Ninei. Pur și simplu nu a contat dacă este fată sau băiat. Nicio secundă”, a explicat ea.

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Emoții în legătură cu reacția Aidei

Aida a împlinit în iulie 2 ani și fiind cel mai mic membru al familiei și mult mai atașată de ea decât Rita, Vera și Lara, Laura Cosoi spune că a avut emoții în ceea ce o privește atunci când a venit acasă de la maternitate cu Nina. Însă, micuța a reușit să o surprindă în cel mai plăcut mod, fiind deja foarte atașată de surioara ei nou-născută.

„Ce m-a impresionat foarte tare este instinctul lor matern și faptul că nu există niciun gram de răutate. De data aceasta am avut puține emoții în ceea ce o privește pe Aida, pentru că este foarte mămoasă. Toate sunt, dar Aida parcă are ceva în plus. Parcă mă vrea mai mult pentru ea și probabil și pentru că este mai mică. Am avut emoții și m-am întrebat cum o să reacționeze”, a mărturisit actrița.

Încă din prima zi, Laura Cosoi a încercat să se împartă între Aida și Nina, ambele având nevoie de atenția ei, dar lucrurile s-au așezat foarte repede.

„Mă gândeam cum va reacționa, pentru că este un copil foarte hotărât. Când își dorește ceva, știe foarte bine ce vrea. A fost însă foarte interesant. În prima zi am stat puțin la distanță de ea, pentru că merge la creșă și am vrut să fiu sigură că este sănătoasă și că nu aduce vreun virus, mai ales că în perioada aceasta circulă tot felul de viroze. Stăteam cu Aida afară, apoi intram în casă, îmi schimbam rochia – într-una o alăptam pe Nina, iar în cealaltă o țineam pe Aida în brațe. Încercam să le împart pe amândouă. Prima zi a fost mai dificilă, dar din a doua zi totul a fost foarte bine, pentru că Aida era clar în regulă. A înțeles foarte repede că Nina are nevoie de mine”, a povestit Laura Cosoi pentru publicația menționată anterior.

De asemenea, actrița a avut grijă să o implice pe Aida în acțiunile sale cu Nina, iar fetița a fost foarte receptivă.

„O întrebam dacă mă lasă să o alăptez pe Nina și îi ceream, cumva, permisiunea, ca să simtă că este și alegerea ei. A fost foarte tandră. Sincer, îmi făcusem tot felul de scenarii și mă gândeam că poate o să vrea să o dea jos din brațe. Nu știu de ce, pentru că la celelalte fete nu s-a întâmplat așa. Dar Aida este foarte atașată de mine și de aceea aveam emoții. În realitate, a mângâiat-o tot timpul. Nicio secundă nu a avut vreun gest de respingere”, a mai spus Laura Cosoi.

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Sursă foto: Instagram

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