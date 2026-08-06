Ce s-a întâmplat cu „Zombie Angelina Jolie” după ce și-a arătat chipul real și s-a retras din atenția publicului

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Vă mai aduceți aminte de tânăra care a șocat o lume întreagă după ce a fost supranamită „Zombie Angelina Jolie”? În urmă cu câțiva ani, o adolescentă pe nume Sahar Tabar – pe numele ei real Fatemeh Khishvand – capta atenția presei internaționale la doar 16 ani.

Ea susținea că ar fi trecut prin 50 de intervenții estetice pentru a-și sculpta chipul morbid și extrem de slăbit, însă povestea din spatele imaginilor virale ascundea un adevăr complet diferit și o dramă profundă.

De la iluzie digitală la acuzații grave de stat

Deși mulți au crezut că tânăra a încercat să o imite pe celebra actriță de la Hollywood, Khishvand a mărturisit că fotografiile publicate pentru prima dată în 2017 au fost inspirate, de fapt, de personajul principal din filmul de animație „Corpse Bride” al regizorului Tim Burton. Realitatea a fost mult mai puțin chirurgicală: înfățișarea ei spectrală și grotescă nu era rezultatul zecilor de operații, ci al machiajului și al filtrelor digitale procesate pe calculator.

Popularitatea din mediul online a atras însă atenția dură a autorităților din Teheran. În octombrie 2019, Khishvand a fost arestată sub acuzații de o calitate extremă: „corupție pe Pământ”, „instigare la corupție prin încurajarea tinerilor la nebunie”, „insultarea celor sfinte” și „obținerea de venituri ilicite”. Deși își ștersese deja contul de Instagram, regimul iranian a condamnat-o la 10 ani de închisoare.

Mărturisiri sub presiune și un vis spulberat

După ce a ispășit 14 luni de detenție, tânăra a fost eliberată pe cauțiune. Ulterior, a acordat un interviu de presă și a fost inclusă într-un reportaj difuzat de televiziunea de stat. În cadrul acelor transmisiuni, ea a fost prezentată ca un exemplu negativ al modului în care „nebunia de a deveni celebru pe rețelele sociale a distrus o viață reală”, menționându-se că era singurul copil al unui cuplu divorțat și că „ar fi putut fi la universitate până acum” dacă nu căuta faima online.

În cadrul acelor declarații, tânăra a lăsat să se înțeleagă că regretă tot ce a făcut. „Ce ați văzut pe Instagram au fost efecte pe calculator folosite pentru a crea imaginea”, a mărturisit Khishvand acum ceva timp, explicând că își dorise „să fie celebră încă de copil” și că imaginile au fost doar un mijloc de a strânge urmăritori.

„Spațiul cibernetic a fost o cale ușoară. A fost mult mai ușor decât să devin actriță. Sunt sigură că nici măcar nu voi mai instala Instagram pe telefon, darămite să mai am o pagină”, a adăugat ea. Privind în urmă la sfaturile primite în familie, tânăra a recunoscut: „Mama îmi spunea să mă opresc, dar nu am ascultat-o.”

Totuși, organizațiile internaționale au privit aceste apariții TV cu mult scepticism. Reprezentanții pentru drepturile omului au atras atenția că toate spovedaniile publice au fost, de fapt, „declarații smulse prin constrângere”, în care tânăra a fost obligată să își denunțe comportamentul anterior pentru consumul public.

Citeşte şi: Adriana Bahmuțeanu a venit cu Poliția la casa lui Silviu Prigoană: „Nu știu dacă fiul meu este în viață”

Citeşte şi: Mihai Onilă, despre legătura dintre postul de 40 de zile ținut și problemele de sănătate: „Am auzit câteva discuții”

Citeşte şi: Când începe „Burlacii: Foc în paradis” la Pro TV. Primele declarații ale Adelinei Pestrițu înainte de marea premieră: „Au fost situații care m-au ținut cu sufletul la gură”

O luptă pentru viață în spatele gratiilor

Perioada petrecută în detenție a fost la un pas să îi fie fatală. În primăvara anului 2020, au fost lansate apeluri urgente pentru eliberarea ei, după ce Khishvand s-a îmbolnăvit de coronavirus în închisoare și a avut nevoie de conectare la ventilator pentru a supraviețui, notează presa internațională.

Ieșirea ei pe cauțiune a marcat și retragerea definitivă din viața publică. De atunci, tânăra a dispărut complet din spațiul cibernetic și nu a mai făcut vreo apariție media.

Misterul din spatele cortinei de fier iraniene

În prezent, la vârsta de 25 de ani, soarta lui Fatemeh Khishvand rămâne un mister neelucidat. Contextul socio-politic din Iran a devenit unul extrem de tumultuos, țara fiind implicată în conflicte deschise și schimburi de atacuri cu rachete cu Israelul și Statele Unite, în timp ce instabilitatea internă și protestele sunt reprimate cu duritate.

Căutarea adevărului despre locuitorii țării este din ce în ce mai dificilă: mii de iranieni și-au pierdut viața în timpul demonstrațiilor împotriva regimului, iar accesul la internet a fost frecvent blocat sau restricționat sever, în paralel cu limitarea călătoriilor. În aceste condiții de izolare informațională, nu se mai cunoaște nicio informație sigură despre locul în care se află sau despre starea actuală a celei care a fost odată una dintre cele mai controversate figuri din mediul online.

Foto – Facebook / Instagram

Urmărește-ne pe Google News