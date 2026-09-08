De ce boală suferă Cheloo. Dezvăluirile făcute la Asia Express 2026

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Cheloo a dezvăluit, în timpul noului sezon Asia Express că suferă de o boală care îi îngreunează misiunea în acest show. Artistul a refuzat să îndeplinească o sarcină, lucru care a stârnit controverse.

De ce boală suferă Cheloo

Cheloo, unul dintre cei mai cunoscuți artiști hip-hop din România, a făcut o mărturisire neașteptată în timpul filmărilor pentru emisiunea Asia Express.

Aflat în mijlocul unei competiții care testează limitele fizice și psihice ale concurenților, acesta a dezvăluit că suferă de artroză de gradul 3 la genunchiul stâng, o afecțiune care îi îngreunează considerabil participarea la probele solicitante.

„Am artroză de gradul 3 la genunchiul stâng”, a spus Cheloo.

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Ce este gonartroza

Gonartroza, cunoscută și drept artroza genunchiului, este o afecțiune degenerativă care apare atunci când cartilajul ce protejează articulațiile se deteriorează treptat. Cartilajul are rolul de a facilita mișcarea și de a reduce frecarea dintre oase. Odată ce acesta se subțiază și își pierde din elasticitate, articulația își pierde funcționalitatea, iar disconfortul devine din ce în ce mai evident.

În stadiile avansate, cum este cazul lui Cheloo, deteriorarea cartilajului poate fi severă, ceea ce duce la o presiune sporită asupra oaselor și la simptome precum durere intensă, rigiditate și reducerea mobilității. Pentru cei care suferă de această afecțiune, activitățile zilnice, precum urcatul scărilor sau mersul pe jos, pot deveni adevărate provocări.

Simptomele variază în funcție de zona afectată și pot include dureri la mișcare, rigiditate după perioade de repaus, senzație de instabilitate a genunchiului și dificultăți în activitățile zilnice, de la mers până la ridicarea de pe scaun. În formele cronice, durerea poate persista inclusiv în repaus, iar musculatura din jurul genunchiului poate slăbi, crescând riscul de instabilitate articulară.

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Efortul fizic, o încercare grea pentru Cheloo

Participarea la Asia Express în 2026 reprezintă o probă de foc pentru artist. Competiția este cunoscută pentru traseele dificile, sarcinile fizice și condițiile dure. Pentru Cheloo, toate acestea vin la pachet cu un disconfort suplimentar, din cauza gonartrozei. De altfel, medicii avertizează că efortul fizic intens poate înrăutăți simptomele, crescând riscul de complicații.

Artistul chiar a refuzat să facă o probă la Asia Express 2026. Concurenții au fost nevoiți să imite un dans tradiţional uzbek, dar artistul și colegul său au refuzat cu desăvârșire să o îndeplinească.

„Veţi lăsa rucsacurile aici. Câte o doamnă va veni la voi să vă dea costume tradiţionale. După ce vă veţi îmbrăca, va trebui să mergeţi şi să găsiţi un turist care să înveţe cu voi dansul. Apoi veniţi la antrenorul vostru şi repetaţi până învăţaţi dansul şi credeţi că-l ştiţi. Un jurat va spune dacă aţi dansat bine sau nu, iar în funcţie de asta veţi continua cursa”, a explicat Irina Fodor.

„Cine dracu poate să facă d-astea?”, a spus Mihai Ban.

„Da nu vreau să fac. Punct. Unu la mână mă respect ca bărbat, nici el. Nu mă identific cu aşa ceva, poate ceilalţi se identifică. Punct. Eu nu dansez din principiu de 35 de ani. O simulare de epilepsie pot să vă fac, aici”, a spus Cheloo, care a fost penalizat.

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Sursă foto: Instagram

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